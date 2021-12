Dresden

Aufgrund der enormen Zahl von täglichen Corona-Infektionen in Sachsen sollen Schulleiterinnen und Schulleiter künftig selbst über die Aussetzung des Präsentbetriebs entscheiden können. Das geht aus einer neuen Anweisung des Kultusministeriums (SMK) von Christian Piwarz (CDU) hervor, die am Montag an alle Bildungseinrichtungen im Freistaat versandt wurde. 

Konkret heißt es in dem Dokument, das der LVZ vorliegt: „Somit kann die Schule in eigener Regie sofort nach Auftreten eines positiven Falls Maßnahmen gemäß Paragraf 2 Absatz 3 der Schul- und Kita-Coronaverordnung ergreifen“. Bisher waren die im Absatz genannten Schulschließungen erst nach Rücksprache mit den Gesundheitsämtern und Ministerium möglich und wurden mit individuellen Verordnungen aus Dresden verfügt. Am Montag war auf diesem Weg sachsenweit in 385 Schulen teilweise und in 85 vollständig der Präsenzbetrieb ausgesetzt worden.

Sozialministerium: Keine Nachverfolgung von Kontakten mehr

Grundlage für die Änderung biete ein neuer Leitfaden aus dem Sozialministerium von Petra Köpping (SPD), schreibt das Kultusressort : „Ab sofort werden sich die Gesundheitsämter auf die Infektionsfälle und vulnerablen Settings (zu denen Kinder und Jugendliche nicht gehören) konzentrieren. Es erfolgt in der Regel keine Nachverfolgung und Absonderung von Kontaktpersonen mehr.“ Es handele sich insofern um einen Strategiewechsel, „bei dem sowohl den positiv getesteten Personen als auch den Kontaktpersonen eine höhere Eigenverantwortung zukommt“.

Da die sächsischen Corona-Infektionen laut Kultusministerium nicht auf den Schulkontext zurückführen seien, werden auch künftig aber nur die positiv getesteten Kinder und Jugendlichen in Quarantäne abgesondert. Diese Änderung der Schul- und Kitaverordnung gilt bereits seit 15. November. Bis dahin waren bei bei nachgewiesenen Infektionen bei Schülerinnen und Schülern vorsorglich auch direkte Kontakte, wie etwa Banknachbarn, isoliert worden. Diese können nun aber weiterhin im Unterricht verbleiben, so das SMK. Zumindest bis auch sie positiv getestet werden.

Kinder und Jugendliche, die bereits infiziert wurden und deshalb aktuell in Quarantäne sind, sollen sich künftig erst nach sieben und nicht wie bisher schon nach fünften Tagen wieder bei offiziellen Stellen „freitesten“ können. „In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Inkubationszeit länger ist und die Kinder bei Rückkehr in den Unterricht wieder positiv getestet werden“, so das Kultusministerium weiter.

Ein eigenmächtiges Umstellen der Bildungseinrichtungen auf tägliche Testungen sei dagegen nicht möglich, heißt es aus Dresden. Dies würde die Lieferketten bei der Beschaffung der Schnelltests gefährden. Tägliche Testungen seien nur nach Rücksprache mit dem Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) möglich. In der Regel wird in Schulen aktuell drei mal pro Woche vor Unterrichtsbeginn getestet.

Keine generelle Schließungen aufgrund der Impfungen

Im Leitfaden zur Kontaktnachverfolgung aus dem sächsischen Sozialministerium heißt es, Kinder und Jugendliche gehörten nicht zu den besonders gefährdeten Gruppen und erkrankten selten schwer an Covid-19. „Da mit der Impfung auch der Schutz vor schweren Erkrankungen bei über 12-Jährigen gegeben ist, besteht keine Notwendigkeit flächendeckend Kitas und Schulen zu schließen“, so das Sozialministerium. Es sollen möglichst wenig Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt werden, um den Regelbetrieb aufrecht erhalten zu können und psychosoziale Auswirkungen zu minimieren.

Entsprechend werden die Quarantäneregeln nun auf direkt Betroffenen beschränkt. Dies gelte auch für Corona-Fälle in Kindertagesstätten. Dort hätten sogenannte Lollitests in den vergangenen Wochen nur selten positive Fälle ergeben. „Insgesamt sind die Inzidenzen bei jungen Kindern im Vergleich zu anderen Altersgruppen gering“, so das Sozialministerium weiter.

In der vergangenen Woche wurden laut Robert-Koch-Institut bei 14.000 sächsischen Kindern und Jugendlichen eine Corona-Infektion nachgewiesen. In den vergangenen vier Wochen haben sich demnach fast 60.000 Betroffene in der Altersgruppe U19 mit dem Virus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz bei den 0- bis 4-Jährigen lag am Montag bei mehr als 640 Fällen je 100.000 Kindern, bei den 5- bis 9-Jährigen und bei den 10- bis 14-Jährigen im Bereich von 3000 und bei den 14- bis 19-Jährigen über 2000.

Von Matthias Puppe