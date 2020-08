„Kunst im Dialog“ sucht Kreative aus Oschatz

Oschatz/Dresden

Im Rahmen des Projektes „Kunst im Dialog“ bietet der Verein Kultur Aktiv Kunstschaffenden aus Sachsen die Chance, im Oktober eine künstlerische Intervention in Königstein, Oschatz oder Nebelschütz zu konzipieren und durchzuführen. Das Thema ist „Dialog über die gesellschaftliche Transformation in den letzten 30 Jahren“ und soll Bezug auf lokale Gegebenheiten nehmen.

Die Intervention kann gegenständlichen oder performativen (also sprachlichen) Charakter haben und sollte im öffentlichen Raum oder an einem für die Präsentation öffentlich zugänglichen Ort stattfinden. Die Interventionen sollten in einem etwa vierwöchigen Prozess unter Einbeziehung der Menschen vor Ort entstehen, davon die letzte Woche direkt vor Ort in Präsenz.

Anzeige

Honorar von 1000 Euro

Einzureichen ist ein Konzept in Form von wahlweise höchstens einer DIN-A4-Seite, einem Kurzvideo, erklärenden Skizzen oder ähnlichem. Diese sollten einen Eindruck von der Idee oder der Einbindung des Ortes und der Umsetzung unter den beschriebenen Bedingungen geben. Die Ausschreibung richtet sich an Kunstschaffende aus Sachsen, die Motivation und kreative Ideen haben, wie sie Menschen in einer lokalen Gemeinschaft ins Gespräch miteinander bringen – auch über kontroverse Themen. Ihre eigene künstlerische Arbeit fließt dabei genauso ein, wie ihre Fähigkeit, Menschen zuzuhören und durch authentische Anteilnahme für einen Dialog zu öffnen.

Weitere LVZ+ Artikel

Die ausgewählten Künstler erhalten für die fertige Arbeit ein Honorar von 1000 Euro. Materialkosten, Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung werden nach Absprache gegen Einreichung von Belegen im Rahmen der Förderung gezahlt.

Weitere Informationen

Einreichungsfrist: 15. August, ausschließlich online: kulturaktiv.org/kunst-im-dialog-ausschreibung. Der Zeitplan: 31. August: Auswahl und Rückmeldung an Bewerbende, 10.September: Start künstlerischer Prozess, letzte Woche vor Präsentation mit Anwesenheit vor Ort, 9. Oktober: Präsentation in Königstein, 11. Oktober: Präsentation in Oschatz, 17.Oktober: Präsentation in Nebelschütz. Infos, Kontakt, Teilnahmebedingungen: kulturaktiv.org/sachsen-im-dialog, Marcus Oertel (Projektleiter): marcus.oertel@kulturaktiv.org

Von Christian Kunze