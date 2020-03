Kurpark Bad Düben: Hund verendet qualvoll an vergiftetem Brot

Bad Düben

Der Schock bei Zohra und Ronny Schulz aus Bad Düben sitzt immer noch tief. Ihre sechs Jahre alte Labrador-Hündin Bella ist vor einem Monat qualvoll gestorben. Das Tier hatte im Kurpark herumliegende Weißbrotwürfel gefressen. Wie jetzt nach einer toxikologischen Untersuchung herauskam, war das Brot vergiftet. Es enthielt Rückstände von Crimidin, einem Krampfgift, das unter dem Produktnamen Castrix bekannt war. Es wurde ursprünglich in den 1940er-Jahren vom Mischkonzern IG Farben produziert und zur Bekämpfung von Feldmäusen genutzt. Für Crimidin besteht in Deutschland ein Anwendungsverbot.

Was war an dem Tag passiert?

Zohra Schulz war am 9. Februar mit der Familie, Freunden und Hund Bella im Kurpark spazieren. Es sollte ein schöner Sonntag werden. Die Familien hatten Kaffee dabei und wollten den am Froschbrunnen trinken. Hündin Bella hatte dabei die Brotwürfel unter einer Bank entdeckt und – ehe Halterin Zohra einschreiten konnte – das Brot gefressen. „Etwa viereinhalb Stunden später wurde es dann ganz schlimm“, erzählt die 43-Jährige. Bella habe Krämpfe bekommen und geblutet. Das Blut habe in den Augen des Tieres gestanden. Die Hündin habe wegen der Schmerzen sogar ihren Kopf auf die Steine geschlagen.

Tierarzt erlöst Hündin

„Hätten wir eher gewusst, dass das Brot vergiftet war, wären wir gleich zum Tierarzt. Aber wer denkt an sowas?“, beschreibt Zohra Schulz die Situation. Zunächst sei man von epileptischen Anfällen ausgegangen. Doch der gesundheitliche Zustand wurde immer schlimmer, die Hündin hatte 45 Grad Fieber. Ein herbeieilender Tierarzt aus Tornau habe die Hündin dann erlöst. Gegen 18 Uhr musste das Tier eingeschläfert werden.

Erster Verdacht: Schimmelpilze

Zu diesem Zeitpunkt wusste Familie Schulz noch nicht, dass Hündin Bella Opfer einer Gift-Attacke war. Eine andere Tierärztin habe gemutmaßt, dass Schimmelpilze in dem Brot die Ursache sein könnten. Doch Zohra Schulz ging der Sache nach, sammelte später die Brotwürfel im Kurpark ein und schickte sie zur Untersuchung an die Toxikologie der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Von dort erhielt sie dann schwarz auf weiß das Ergebnis: Das Brot war mit dem Gift Crimidin getränkt.

Anzeige bei der Polizei

Inzwischen hat Zohra Schulz Anzeige bei der Polizei erstattet und will andere Hundebesitzer, aber auch Spaziergänger warnen, die im Kurpark unterwegs sind. „Nicht nur die Tiere sind gefährdet, auch kleine Kinder, die gern mal schnell etwas in den Mund stecken.“

Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. Weitere Vorkommnisse sind der Stadtverwaltung nicht bekannt, wie Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) auf Anfrage mitteilte. Sie habe nunmehr veranlasst, dass bei der Parkreinigung auf herumliegendes Brot besonders geachtet werde.

Von Nico Fliegner