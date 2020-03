Kurzarbeit auch bei Messe Leipzig, Flughäfen und Porzellanmanufaktur

Leipzig

Gut ging es der Porzellanmanufaktur in Meißen schon vor der Corona-Krise nicht. Weil die Verluste überhand nahmen, musste die Staatliche Manufaktur mit dem weltbekannten Symbol der gekreuzten Schwerter Anfang des Jahres die Zahl der Stellen um ein Drittel auf 400 streichen. An Erholung ist aber nicht zu denken, denn gleich danach grätschte der Virus dazwischen.

Wegen weggebrochener Umsätze im In- und Ausland hat die Geschäftsführung gemeinsam mit dem Betriebsrat jetzt eine Vereinbarung zur Einführung von Kurzarbeit getroffen, teilt Marketing-Managerin Conny Abbé mit. Seit Montag ist das so und zwar „abhängig von der konkreten Bedarfssituation“ in jeder einzelnen Abteilung des Unternehmens – einer hundertprozentigen Tochter des Freistaats.

Messetochter Fairgourmet hat Kurzarbeit beantragt

Auch anderen Firmen mit staatlicher Beteiligung geht es ähnlich, wie eine Umfrage der LVZ ergeben hat. Insgesamt ist der Freistaat an 30 Firmen mit bis zu 100 Prozent beteiligt. Rund 5000 Mitarbeiter sind in diesen Unternehmen beschäftigt.

Auch an der Leipziger Messe geht die Krise nicht vorbei. Erst musste die bedeutende Buchmesse ausfallen, dann wurden weiteren Messen und Kongresse abgesagt oder verschoben. Wie viele andere deutsche Messegesellschaften diskutiere man auch in Leipzig, Kurzarbeit für die Mitarbeiter einzuführen, sagt Sprecher Andreas Knaut auf Nachfrage. Die Gastrotochter Fairgourmet habe bereits Kurzarbeit beantragt. „Betroffen sind rund 50 Mitarbeiter“, so Knaut. Weitere werden folgen. Vorsichtig optimistisch fügt er an: „Wir gehen derzeit davon aus, dass die geschäftliche Entwicklung im Herbst wieder anzieht.“ An der Leipziger Messe sind der Freistaat und die Stadt Leipzig zu je 50 Prozent beteiligt.

Keine Führungen mehr auf Schlösser und Burgen

Für die Sehenswerten Drei, wie sich die Schlösser Augustusburg, Burg Scharfenstein und Schloss und Park Lichtenwalde nennen, geht bereits seit dem 14. März nichts mehr. Keine Führungen mehr, keine Veranstaltungen. Bis zum 19. April bleiben die Einrichtungen voraussichtlich zu. Natürlich gebe es in den alten Gemäuern immer viel zu tun - Erhaltungsarbeiten oder Vorbereiten künftiger Ausstellungen, sagt Geschäftsführerin Patrizia Meyn. Anders sehe das für die Kassiererinnen, das Aufsichtspersonal oder die Mitarbeiter im Gästeservice aus. „Wir prüfen derzeit Kurzarbeit und verhandelt aktuell noch mit dem Betriebsrat“, sagt die Chefin von insgesamt 40 Mitarbeitern. Für Anfang kommende Woche rechne sie mit einem Ergebnis.

An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden wurde eine Betriebsvereinbarung zur Einführung von Kurzarbeit sowohl im operativen Bereich als auch in der Verwaltung unterzeichnet, da der Passagierverkehr fast vollständig zum Erliegen gekommen ist. „Der Umfang der Kurzarbeit wird dabei individuell zum wegfallenden Arbeitsvolumen festgelegt und kann vereinzelt bis zu 100 Prozent Arbeitsausfall betragen“, teilt die Flughafenholding mit. Die Vereinbarung soll zum 1. April in Kraft treten und zunächst bis Ende August gelten. Flughafenchef Götz Ahmelmann: „Unser wichtigstes Ziel ist es, unsere Arbeitsplätze durch diese Krise zu bringen – das wird uns auch gelingen. Betriebsbedingte Kündigungen wollen wir unbedingt vermeiden.“

Hochbetrieb bei der Wirtschaftsförderung Sachsens

Anders sieht es der Futuresax GmbH aus. Die zehn Mitarbeiter des Unternehmens mussten zwar eine Reihe von Veranstaltungen wie Roadshows oder Gründertreffen vor Ort absagen. „Aber wir haben sie nicht gestrichen, sondern einige davon ins Internet verlagert“, erklärt Geschäftsführerin Marina Heimann. Gerade in der Corona-Krise ist Beratung gefragt. Futuresax vermittle Ansprechpartner und Hilfe.

Kaum Zeit für die Presse hat Sylvia Weiß von der Wirtschaftsförderung Sachsen. „Uns erreicht momentan eine Vielzahl von Unternehmensanfragen, die wir versuchen möglichst umgehend zu beantworten“, sagt die Sprecherin. An Kurzarbeit sei absolut nicht zu denken. „Unsere Mitarbeiter arbeiten intensiv an der Beratung und Betreuung sächsischer Unternehmen – Unterstützung bei der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise ist dabei das derzeit vorherrschende Thema.“

Kurzarbeitergeld rettete schon 2009 viele Firmen

Beim Finanzministerium heißt es, dass die Geschäftsleitungen der Beteiligungsunternehmen eigenverantwortlich prüfen, welche Mitarbeiter noch zwingend vor Ort sein müssen, in welchen Fällen Home Office möglich ist und wo bis auf weiteres zum Beispiel infolge der Schließung von Einrichtungen Kurzarbeit in Frage kommt. Die Situation sei bei den jeweiligen Beteiligungsunternehmen rechtlich unterschiedlich, so Sprecherin Sandra Jäschke. Soweit Tarifverträge Kurzarbeit nicht vorsehen würden, müsste zum Beispiel mit den Betriebsräten Betriebsvereinbarungen verhandelt und abgeschlossen werden.

Während der Finanzkrise 2009 hat das Kurzarbeitergeld die deutsche Wirtschaft mit gerettet. Knapp fünf Milliarden Euro gab die Bundesagentur für Arbeit damals für Kurzarbeit aus. 1,4 Millionen Beschäftigte erhielten es. Die Reserven der Bundesagentur sind groß, da während des Aufschwungs in den vergangenen Jahren die Beiträge aus der Arbeitslosenversicherung kontinuierlich geflossen sind.

Von Andreas Dunte