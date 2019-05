Immer mehr Menschen in Mitteldeutschland arbeiten auch im Rentenalter weiter. Als Mini-Jobber, aber auch als festangestellte Busfahrer, Lehrer oder in Büroberufen. Der wachsende Fachkräftebedarf sei dafür verantwortlich, heißt es bei der Bundesarbeitsagentur. Für den DGB steht fest, dass viele aus schierer Not länger arbeiteten.