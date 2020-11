Tharandt

Hier findet man Hasenställe, den Garten und das Wohnhaus von Florian, Tobias, Cindy und Richard Georgi. Tharandt – fünfeinhalb Tausend Menschen – und Weltgeltung, wegen Heinrich Cotta, der hier die moderne Forstwirtschaft begründete und die Nachhaltigkeit in den Wald brachte. Jetzt erhält die Forststadt einen weiteren Titel: familienfreundlichste Kommune Sachsens. Die große Wohlfühl-Umfrage von Sächsischer Zeitung, Leipziger Volkszeitung und Freier Presse hat Tharandt und die Nachbarstadt Rabenau die Gesamtnote 2,38 eingebracht.

Mit Tharandt kriegt man sieben auf einen Streich. Sechs Ortsteile liegen auf den Höhen. Nur die Kernstadt kriecht in den Schluchten herum, entlang des Schloitzbachs und der Weißeritz. In Tharandt, so scherzen die Hochlandbewohner, braucht man ein kurzes und ein langes Bein. Und Toleranz gegen Lichtmangel. Die Georgis haben Glück: ebenes Grundstück und freier Himmel Richtung Süden. „Hier gibt es fast den ganzen Tag Sonne“, sagt Richard.

Anzeige

Weger der Kita nach Tharandt

Richard Georgi ist gewissermaßen ein Cotta-Erbe. In Tharandt hat er Forstwissenschaften studiert. Hergezogen ist er aber erst nach dem Abschluss. Das war vor zehn Jahren. Zuvor hatte er mit seiner Frau Cindy, einer Hydrologin, in Dresden gelebt. Anlass zum Umzug war die Suche nach einem Kita-Platz. Zwar fand sich einer in Dresden. Doch mit der Einrichtung wurden die Eltern nicht recht warm. So rückte Tharandt in den Blickpunkt, Richards Studien- und inzwischen Arbeitsstätte. Die Zusage aus der Kita kam hier prompt, und die Chemie stimmte auch, sagt Cindy. „Wir haben uns sofort heimisch gefühlt.“

https://www.datawrapper.de/_/yEA6J/

Erfüllte Kitaplatzwünsche, lange Öffnungszeiten, Anzahl und Engagement der Erzieher, gesunde Ernährung – bei der Kinderbetreuung schneidet Tharandt an vielen Stellen sehr gut ab. Vor acht Jahren baute die Kommune einen neuen großen Kindergarten mit über hundert Plätzen. Noch dieses Jahr wird in Tharandt eine weitere Kita eröffnet.

Zuzug von Familien

Kein bisschen zu früh, denn die vorhandenen Häuser und Tagesmütter sind praktisch ausgebucht. Tharandt wächst. Zuzug gibt es vor allem der Bildung wegen, was an der TU-Fachrichtung Forstwissenschaften und ihren achthundert Studenten liegen dürfte, und durch Familien mit Kindern. 2018 kamen fast zwanzig Familien neu nach Tharandt. „Wir merken es an den Bauanfragen“, sagt Richard Georgi, der seit vorigem Jahr Stadtrat ist. Die Kapazitäten auf den Zuwachs einzustellen sei jetzt die Herausforderung für Tharandt.

Das Familienkompass-Logo Quelle: LVZ

Tharandt zieht an. Im Mittelalter ging es los, mit der Meißnischen Grenzburg auf dem Felssporn über der Weißeritz. In ihrem Schutz begann die Siedlung zu wachsen. Dann kam Cotta. Tharandt wurde Wissenschaftsstadt und Badeort. Goethe war hier, Schiller auch, dann die Romantiker, die Maler. Immer ging es ihnen um die Natur.

Und so ist es für viele bis heute. Auch für die Georgis. Wenn der Hausgarten mal zu klein wird, geht es raus in den Forstbotanischen Garten oder in den Tharandter Wald. Wenn kein Fleisch mehr in der Tiefkühltruhe lieg, steigt Jäger Georgi auf den Hochsitz. Wenn der Kamin neues Futter braucht, wird zwei Tage lang Holz gehackt, das direkt vor der Haustür gewachsen ist. „Ein Stück gelebte Nachhaltigkeit“, nennt das der Wahl-Tharandter.

Natur und Ruhe

Naturnähe und Ruhe werden auch in den Ortsteilen hoch geschätzt. Etwa von den Schindlers in Kurort Hartha. 2016 ist die Familie, die einige Zeit in Freital wohnte, ins Eigenheim am Hartheberg gezogen. Es gibt nichts Schöneres, sagt Anna Schindler, als morgens die Vorhänge aufzuziehen, ins Grüne zu gucken und die Vögel zwitschern zu hören. Die Großstadt braucht sie allenfalls zum Bummeln. Dagegen kommen die Dresdner öfters hier raus und stellen den Wald mit ihren Autos zu. „Die wollen unsere Pilze klauen“, lacht Anna.

Mit der S-Bahn erreichen die Tharandter Dresdens Prager Straße in knapp zwanzig Minuten. Mit dem Regionalexpress sind es sogar nur zwölf. Viele nutzen das. Der Parkplatz am Bahnhof Tharandt wird grade ausgebaut. Wie oft fahren Georgis in die große Stadt? Vielleicht zweimal im Jahr? Wenn überhaupt. Tharandt hat ja alles, was man braucht: Ärzte, Läden, einen Supermarkt, sogar eine privat geführte Buchhandlung. Und Schulen. Die Schindler-Kinder können zu Fuß hingehen, die Georgis auch. Sogar zum Gymnasium, das mal die Mittelschule von Tharandt war. Es wird vom Christlichen Schulverein betrieben.

Als der Freistaat die Mittelschule dichtmachte, hat Tharandt dem Schulverein fast eine halbe Million Euro Starthilfe geleistet und so verhindert, dass der riesige Bau mitten im Ort ein Geisterhaus wurde. Die Investition zahlt sich aus, sagt Silvio Ziesemer, Tharandts parteiloser Bürgermeister. Seine Tochter geht gern ins Evangelische Gymnasium. Er selbst ist bei den Arbeitseinsätzen der Eltern dabei.

50 Vereine werden gefördert

Tharandt ist wie die meisten Kommunen von chronischem Geldmangel geplagt. Viele Gewerbe, an die vierhundert, gibt es. Aber keine Großsteuerzahler. Die Vereine, es sind um die fünfzig, werden gefördert, so gut es eben geht. Zum Beispiel die Kuppelhalle (Kuha), das Mehrgenerationenhaus, eingerichtet im alten Tharandter Wannenbad. Die Kuha macht Angebote für alle Altersgruppen, speziell auch für Kinder und Familien. Tobias Georgi spielt hier Schach, Paul Schindler Klavier. Hier findet man Anschluss und Hilfe. Netzwerke bilden sich. Das, so sagt die Kuha-Sozialpädagogin Vicki Füchtner, trägt zum Gemeinschaftsgefühl in der Stadt bei. „Ich lebe gern hier.“

Glücklichster Bürgermeister

Tharandt ist nicht das Paradies. Es gibt Wünsche, die unerfüllt sind. Wie die Sporthalle. Silvio Ziesemer nennt sich trotzdem den glücklichsten Bürgermeister von Sachsen. Weil in Tharandt nicht das vorherrscht, was er die „Pizza-Mentalität“ nennt: Bestellen, und dann warten, dass geliefert wird. Freilich, die Bürger sagen, was sie wollen. Aber sie packen auch an dafür. Von wegen, die Stadt soll mal machen. „Die Stadt gibt es nicht“, sagt Ziesemer. „Die Stadt sind wir alle.“

Von Jörg Stock