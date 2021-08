Berlin

Sind wir zu streng oder zu lasch in der Pandemie? Was ist wichtiger, das Freiheitsrecht des Einzelnen oder der Gesundheitsschutz aller? Thomas de Maizière, sächsischer CDU-Politiker, Ex-Innenminister und ehemaliger Verteidigungsminister, spricht im LVZ-Interview über Vernunft in der Corona-Zeit – und darüber, wie die Politik sich für Krisen wappnen muss.

Herr de Maizière, Sie haben gerade ein Buch über gute Führung geschrieben. Sind wir gut regiert worden in der Pandemiezeit?

Wenn ich mich in der Welt umgucke, sind unsere Todeszahlen, die Anzahl der Infizierten oder die Höhe der Wirtschaftshilfen nicht schlecht. Weltweit steht Deutschland bei der Impfquote auf Platz sechs. Das finde ich ziemlich gut. Wir Deutsche haben allerdings die Fähigkeit, uns schlechter zu reden als wir sind. Gemessen an unseren eigenen Maßstäben und an manchen Ankündigungen sind wir sicherlich nicht gut genug gewesen.

Warum hat sich ausgerechnet in Deutschland das Gefühl breit gemacht, es habe während der Pandemie nichts funktioniert und es funktioniere auch jetzt nicht richtig?

Unsere demokratische Gesellschaft lebt von widerstreitenden Meinungen. In der Krise ist das ein Problem: Wenn die Meinung des Robert-Koch-Instituts genauso wichtig genommen wird wie die Meinung irgendeines Hausarztes, dann führt das zu Verunsicherung. Deswegen gehört zu guter Krisenarbeit eine gute Kommunikation. Bis zum Sommer 2020 war das der Fall. Aber dann ging das Geschnatter los.

Krisen gehören zur Normalität

War und ist die Politik nicht selbst schuld? Es gab und gibt quasi eine Liveberichterstattung aus internen Runden.

Das geht gar nicht. Diese vertraulichen Runden leben davon, dass man gemeinsam einen Kompromiss findet. Wenn aber alles gemeldet wird und jeder Schritt zurück als Gesichtsverlust wahrgenommen wird, hilft das nicht. Wir müssen uns insgesamt als Gesellschaft daran gewöhnen, dass Krisen zur Normalität gehören. Im Alltag sind wir das gewohnt, sichern uns gegen alle eventuellen Gefahren ab, in der Politik nicht.

Was wäre Ihr Vorschlag?

Es muss sehr schnell nach der Bundestagswahl ein Nationaler Krisenstab eingerichtet werden, der alle Ressorts und Ebenen erfasst, also auch die Länder und Kommunen. Da können alle Einzelheiten besprochen werden, sodass in der Runde der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung nur die Leitentscheidungen bleiben und nicht die Frage, unter welcher Bedingung welcher Baumarkt aufgemacht wird.

Zur Person Thomas de Maizière, 1954 in Bonn geboren, ist Politiker der CDU. Er war von 2009 bis 2017 zweimal Bundesinnenminister, unterbrochen von zwei Jahren an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Vor seiner Zeit in Berlin hat de Maizière in Sachsen unter anderem die Staatskanzlei unter Kurt Biedenkopf geleitet, war Justiz- und Innenminister. Er ist direkt gewählter Abgeordneter des Bundestags im Wahlkreis Meißen, tritt aber nicht wieder an.

Kann ein neues Gremium wirklich für mehr Miteinander sorgen? Die Details wird man immer klären müssen. Konflikte wird es immer geben.

Ein Krisenstab ist kein Allheilmittel. Wenn aber dort gut gearbeitet und klar kommuniziert wird, sind die Entscheidungen leichter zu akzeptieren für die Öffentlichkeit. Mein Vorschlag ist, dass eine neue Bundesregierung ein sogenanntes „lessons learned“ veranstaltet: ein Gremium mit Fachleuten, das gemeinsam und überparteilich die Krisen der letzten Jahre analysiert und entsprechende Vorschläge für einen besseren Katastrophenschutz erarbeitet. Dazu gehört auch das Eingeständnis, dass Krisen zu unserem Leben gehören.

Der Staat muss immer abwägen zwischen der Sicherheit aller und der Freiheit der Einzelnen. Ist diese Abwägung in der Pandemie gelungen, oder waren wir zu alarmistisch?

Das ist ein wichtiger Punkt. Die Freiheiten gibt es, die sind im Grundgesetz festgelegt. Aber diese Freiheiten können oder müssen unter bestimmten Bedingungen eingeschränkt werden. Die Leipziger Leser erinnern sich sicherlich, dass bei jeder großen Demonstration von Links- und Rechtsextremisten in Leipzig es schon zu meiner Zeit als Innenminister in Sachsen Debatten gab, ob das Demonstrationsrecht zur Gewaltvorbeugung eingeschränkt werden sollte. Diese Abwägungen gibt es zu Coronazeiten auch – nur in einem größeren Maßstab. Alles in allem sind diese Abwägungen im Sinne der Verhältnismäßigkeit entschieden worden.

Man kann nicht alles regeln

Kann man eine Pandemie allumfassend regeln?

Man kann nicht alles regeln. Und wenn Sie etwas regeln, müssen Sie sich im Klaren sein, ob Sie das durchsetzen können. Wenn Sie sagen, es dürfen sich nur zehn Personen zu Hause treffen, dann wissen Sie als Gesetzgeber, dass Sie das nicht vollständig kontrollieren können. Es entsteht dadurch sogar ein Verhetzungspotenzial, weil die AfD dann argumentiert, der Staat würde in jede Wohnung gehen und kontrollieren wollen. Die rechtliche Regelung kann nur ein Appell sein, dass der Bürger nicht so viele Personen trifft. In Ausnahmesituationen zeigt so eine Regel, wie ernst die Lage ist. Solche Rechtsregeln mit bloßem hohen Symbolcharakter sollte ein Staat aber nicht so häufig erlassen.

Zu Beginn der Pandemie haben sich die Leute strikt an Regeln gehalten. Mittlerweile hat das nachgelassen. Haben Sie das Gefühl, dass das Krisenmanagement noch gut austariert hat?

Die entscheidende Etappe war der Herbst 2020. Vielleicht wäre uns vieles erspart worden, wenn wir da strenger gewesen wären. Die Bevölkerung akzeptiert nämlich strenge Vorgaben, wenn sie das Gefühl hat, es entsteht eine Wirkung dadurch. Vernunftbegabte Menschen brauchen einen vernunftbegabten Staat. Das hat Kurt Biedenkopf uns immer wieder gesagt, und das ist sein großes Vermächtnis. Man braucht einen guten Staat, aber man braucht vor allem auch starke Bürger. Wenn die Menschen jedoch das Gefühl haben, das alles sei nicht Fisch und nicht Fleisch, dann sinkt die Bereitschaft mitzumachen. Wenn alle Menschen in der Straßenbahn Masken tragen sollen, aber 80 Prozent sich verweigern, dann kann der Staat es nicht durchsetzen. Wenn 0,5 Prozent der Bevölkerung mit dem Auto auf der linken Spur fahren, bricht die Straßenverkehrsordnung zusammen.

Wer will schon einen Polizisten vor jedem Haus?

Da reichen also schon 0,5 Prozent. In der Pandemie haben sich deutlich mehr als 0,5 Prozent der Menschen radikalisiert oder lehnen die Maßnahmen ab.

Ich habe kein Verständnis für die merkwürdigsten Theorien, die teilweise vernünftige Menschen erfasst haben. Dass es angeblich einen Chip im Impfstoff gäbe, der das Verhalten verändere. Vor so etwas stehe ich fassungslos im Zeitalter der Aufklärung. Bei den harten Gegnern muss man unterscheiden: Solange es nur eine normale Demonstration war, wurde das Vernunftverhältnis zwischen Staat und Bürger nicht zerstört. Wenn aber ein bestimmter Hausarzt aus dem Querdenker-Milieu einem Drittel einer Klasse ein Attest ausgestellt hat, dass die Kinder angeblich keine Masken tragen dürfen, ist das unverantwortlich.

Ist für Sie irgendwann ein Punkt erreicht, an dem Sie sagen, da muss der Staat seinen Bürgern auch einfach misstrauen?

Wir haben über das Vernunftverhältnis gesprochen, es gibt auch ein Vertrauensverhältnis. Ein Beispiel: Die sicherste Maßnahme, dass es nicht zu Diebstahl kommt, wäre, einen Polizisten vor und hinter jedes Haus zu stellen. Mal unterstellt, wir hätten dafür genug Geld: Ich glaube nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger das wollten. Weil das der Ausdruck eines Generalverdachts wäre. Deswegen muss es ein Grundvertrauen in Bürgerinnen und Bürger geben, dass sie Gesetze nicht übertreten. Aber es darf nicht naiv sein.

Kardinalfehler: Wir waren nicht vorbereitet

Sie sagen, entscheidend im Ablauf der Pandemie sei der Herbst 2020 gewesen. Als ein großer Fehler wird nun auch gesehen, dass die Gesundheitsminister sich über die Stiko hinweggesetzt und die Impfung für Jugendliche beschlossen haben.

Das sehe ich ausdrücklich anders. In einer Impfkommission, im Robert-Koch-Institut sitzen Fachleute, die geben wichtige Ratschläge. Aber das ersetzt nicht eine politische Führungsentscheidung. Sonst könnten wir ja gleich Ärzte an die Regierung nehmen. Man kann sagen, die Entscheidung der Gesundheitsminister sei falsch oder richtig. Aber einen Vorwurf aus der Entscheidung an sich zu machen, halte ich demokratietheoretisch für falsch. Der Kardinalfehler war ein anderer: Wir waren nicht vorbereitet. Wir sind dank des Infektionsschutzgesetzes aus den Fünfzigerjahren über die Runden gekommen. Für einen großen Stromausfall, einen Cyberangriff sind wir noch schlechter vorbereitet. Eine große Krise darf uns nicht so unvorbereitet treffen, wie das bei der Pandemie der Fall war.

Die Impfquote steigt nur noch langsam. Ab wann ist der Staat dazu angehalten, über eine Impfpflicht für bestimmte Bereiche nachzudenken?

Wir haben eine Impfpflicht ausgeschlossen, da geht es also um die Einhaltung einer politischen Zusage. Aber für bestimmte Berufsgruppen kann ich mir schon so etwas wie eine Impfpflicht vorstellen, wenn die Quote dauerhaft nicht weiter steigt. Wir verlangen ja auch von jemandem, der in einem Reinraum arbeitet, dass er sich bestimmte Sachen anzieht, haben in vielen Bereichen hohe Hygieneauflagen. Und so hielte ich auch bei Pflegekräften, Ärztinnen, Lehrern entweder eine besondere Maskentragepflicht oder eine Impfpflicht für angemessen. Aber noch sollten wir an die Verantwortung aller Beteiligten appellieren.

Populisten lieben Vereinfachung

Viele Menschen in Sachsen empfinden jede neue Testpflicht für Ungeimpfte als Impfpflicht durch die Hintertür – also als gebrochene Zusage. Wie geht man damit um?

Politik besteht auch aus Differenzierung. Die Populisten hassen das und lieben Vereinfachung. Es ist aber eben ein Unterschied, ob ich eine allgemeine Impfpflicht habe oder bestimmte Vorgaben für die Aufrechterhaltung einer öffentlichen Infrastruktur. Wenn Sie als Tourist in bestimmte Staaten in Afrika fliegen, dann verlangen diese eine Gelbfieberimpfung. Und weil viele Menschen verreisen wollen, machen sie das einfach - ohne nach Wirksamkeit oder Nebenwirkungen zu fragen. Da ist eine Verhärtung in die Debatte gekommen, die tut der Sache nicht gut. Wir Sachsen haben in Deutschland die niedrigste Impfquote, das ist sehr bedauerlich.

Im Bundestagswahlkampf entzünden sich gerade Debatten über die Geeignetheit der Kandidatinnen und Kandidaten an Halbsätzen und Videoschnipseln. Sie haben das selbst erlebt, wenn ein einzelner Satz hängen bleibt - als Sie sagten: „Teile meiner Antwort würden die Bevölkerung beunruhigen“. Kann man sowas in der Politik verhindern?

Offenbar nicht. Und die Mechanismen gerade in so einem Bundestagswahlkampf sind schon brutal. Hat jemand am falschen Ort gelächelt? Ist der Lebenslauf perfekt dargestellt? Das darf eine Bundestagswahl nicht entscheiden. Da geht es um die Zukunft, um Sicherheit, um Klima, um Wirtschaftskompetenz. Natürlich geht es auch darum, wem man zutraut, die Zukunft unseres Landes zu gestalten. Aber wenn Details Wahlen entscheiden, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn gute Leute gar nicht mehr in die Politik gehen.

Von Kai Kollenberg und Denise Peikert