„Aufmachen, Polizei!“ Bundesweit mehren sich in den vergangenen Monaten die Wohnungsdurchsuchungen wegen des Vertriebs gefälschter Impfpässe. Für die Betroffenen ist die Situation zumeist überraschend: Plötzlich steht die Polizei vor der Tür und fragt: „Dürfen wir kurz reinkommen?“. Eine Antwort wie: „Worum geht es denn?“ ist dann angemessen. Denn tatsächlich ist der Zweck einer polizeilichen Maßnahme Dreh- und Angelpunkt für die Frage nach ihrer Vereinbarkeit mit der in Artikel 13 des Grundgesetzes garantierten Unverletzlichkeit der Wohnung. In welchen Fällen darf also eine Wohnung betreten oder durchsucht werden?

Ein Grund ist die Gefahrenabwehr

Eine Wohnung kann zunächst zum Zweck der Gefahrenabwehr betreten und durchsucht werden, man spricht dann von „präventivem“, also vorbeugendem Handeln. Erforderlich ist gemäß Paragraf 29 des sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes beispielsweise eine gegenwärtige Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person. Eine gegenwärtige Gefahr liegt vor, wenn ein schädigendes Ereignis bereits begonnen hat oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in allernächster Zeit bevorsteht.

Vertrieb gefälschter Impfausweise gilt als Gefahr

Beim Vertrieb unechter oder gefälschter Impfausweise ist es naheliegend, dass die Dokumente schnell in Umlauf gebracht werden. Daher hat etwa das Landgericht Hechingen die Beschlagnahme gefälschter Impfausweise als präventive Maßnahme gebilligt, weil mit ihrer Verwendung aufgrund der bestehenden Ansteckungsgefahr eine gegenwärtige Gefahr für die Allgemeinheit einhergehe. Die gewerbsmäßige Vorbereitung unrichtiger Impfausweise, in denen eine nicht durchgeführte Schutzimpfung dokumentiert ist, wird seit November 2021 in Paragraf 275 des Strafgesetzbuches mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

Möglich ist daher auch eine sogenannte „repressive“ Durchsuchung, das heißt eine Durchsuchung zum Zweck der Strafverfolgung. Grundlage hierfür ist Paragraf 102 der Strafprozessordnung. Hierzu muss gegen die betroffene Wohnungsinhaberin oder den Wohnungsinhaber ein sogenannter Anfangsverdacht bestehen. Das ist der Fall, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie oder er an einer Straftat beteiligt ist. Bloße Vermutungen oder ein nur ganz vager Verdacht genügen jedoch nicht. Außerdem muss die Durchsuchung unabhängig hiervon verhältnismäßig sein. Das ist etwa zu verneinen, wenn die Wohnungsinhaberin oder der Wohnungsinhaber von sich aus bereit ist, die gesuchten Beweismittel herauszugeben oder der Verdacht nur schwach ausgeprägt ist.

Betreten der Wohnung bei „Gefahr im Verzug“ möglich

Grundsätzlich bedarf es bei beiden Arten der Durchsuchung einer richterlichen Anordnung. Ohne einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss ist das Betreten der Wohnung nur bei „Gefahr im Verzug“ möglich. Die liegt vor, wenn ein Schaden nur durch das sofortige Eingreifen der Polizei abgewendet werden kann beziehungsweise andernfalls eine Durchsuchung zwecklos wäre. Denkbar ist zum Beispiel der Fall, wenn der Täter schon damit begonnen hat, Beweismittel für die Herstellung oder den Vertrieb gefälschter Impfpässe zu vernichten und nur durch ein sofortiges Eingreifen entsprechende Nachweise noch zu retten sind, die beim Abwarten auf eine richterliche Anordnung bereits verloren wären.

Durchsuchungsbeschluss zeigen lassen

Festhalten lässt sich also, dass die Frage nach der Rechtmäßigkeit des Betretens oder Durchsuchens der Wohnung durch die Polizei nur mit Blick auf den jeweiligen Einzelfall bewertet werden kann. Die Betroffenen sind jedenfalls nicht verpflichtet, die Frage: „Dürfen wir kurz reinkommen?“ ohne weiteres mit „Ja“ zu beantworten. Stattdessen sollten sich die Mieter oder Wohnungsbesitzer den Durchsuchungsbeschluss zeigen lassen. In jedem Fall bleibt Ihnen die Möglichkeit, die Durchsuchung nachträglich gerichtlich überprüfen zu lassen.

Philipp Heidan und Noah Seyller studieren im 6. Semester Jura in Leipzig.

Mit unserer Rubrik „Recht so“ geben wir Lesern die Möglichkeit, uns Fragen zum Thema Recht zu stellen. Unter Leitung von Frau Professor Elisa Hoven, die an der Leipziger Universität Strafrecht lehrt, antworten Studierende der juristischen Fakultät.

Von Philipp Heidan und Noah Seyller