LVZ-Kolumnistin Ronya Othmann über Leipziger Schönheit und architektonische Grausamkeit

Leipzig

Leipzig ist eine sehr schöne Stadt. Ich weiß, Schönheit liegt im Auge des Betrachters und so. Aber Leipzig ist wirklich schön. Ich habe viele deutsche Klein- und Mittelgroße Städte gesehen, in Ost wie West, Nord wie Süd. Als Autorin fährt man ja viel rum zu all den Lesungen in Buchhandlungen, Volkshochschulen, Stadtbibliotheken und Katholischen Bildungswerken. Zwar habe ich auch ein paar architektonische Juwelen gesehen, aber leider auch viele städtebauliche Grausamkeiten. Ich hatte ja keine Ahnung, wie hässlich man bauen kann.

Genug Gründerzeitbauten

Ich kann also mit Fug und Recht behaupten: Leipzig ist schön. Nicht pittoresk, nicht hübsch, nett, sondern schlicht und einfach schön. Es gibt viel Grün (Wussten Sie, dass Stadtbegrünung sich positiv auf die Psyche auswirkt?). Man wird auch nicht erschlagen mit zuckriger Beschaulichkeit, so einer Neuschwansteinidylle, die eigentlich nur den Touristen gefällt, die schön zu fotografieren ist, aber in der niemand wohnen will. Trotzdem gibt es in Leipzig genug Gründerzeitbauten, um ins Schwärmen zu geraten. Dazwischen unironisch wunderschöne Platte in der Inneren Westvorstadt (Kolonnadenstraße), architektonische Wahrzeichen wie die ehemalige Großmarkthalle Leipzig, auch bekannt unter dem Namen „Kohlrabizirkus“. Die paar Hässlichkeiten wie zum Beispiel die Wohnklötze in der Straße des 18. Oktober oder das Paunsdorfcenter kann so eine schöne Stadt wie Leipzig locker ab. Die trägt sie mit Würde und einem Augenzwinkern, wie die Cool Kids auf den Stufen der Unibibliothek ihre klobigen Schuhe.

Schleichende architektonische Plage

Leipzig kann also nichts verunstalten, denkt man, denn in Leipzig ist selbst das Hässliche schon wieder schön. Aaabeer, müsste man einwerfen: wäre da nicht diese architektonische Plage, die auch schleichend schon anderenorts die Städte erobert. Die herausgeputzte, sanierten Fußgängerzonen zu Innenstadtwüsten verkommen lässt, in denen sich die immerselben Drogerie-, Mode-, Wohnungsdeko- und Optikerketten aneinander reihen. Nicht nur die Innenstädte sind bedroht, auch in den Quartieren macht sich seit geraumer Zeit eine städtebauliche Grausamkeit breit. Die nennt man Investorenarchitektur. In den einschlägigen Immobilienportalen wird sie meist als „modern, urban und stilvoll“ angepriesen, lässt sich aber auch so zusammenfassen: einfallslos, klotzig, billig. Liebloser Abklatsch des alles andere als lieblosen Bauhausstils. Form follows function ist eben nicht dasselbe wie das heute ach so hochgelobte funktional: Ruckizucki hochgezogen, nach ein paar Jahrzehnten ist der Gewinn eingestrichen, und so wird auch gebaut.

Schriftstellerin und Journalistin Ronya Othmann sieht in Investorenarchitektur eine städtebauliche Grausamkeit. Quelle: Nora Börding

So viel Verachtung für Schönheit

Einerseits werden wir mit etwas Glück noch den Abriss dieser Missgestalten erleben, andererseits ist ein Zeithorizont von vielleicht 30 Jahren in Zeiten des Klimawandels einfach nur ein Frevel. Wie bei der Fast Fashion, T-Shirts aus billigen Fasern nach dreimal Waschen, sieht auch so ein Investorenneubau nach zwei, drei Jahren schon so aus, als hätte jemand Filterkaffee über die Fassade gekippt. In einem der reichsten Länder der Welt mit so viel Verachtung für Schönheit gestraft zu werden – an der zeitgenössischen Architektur liegt es nicht. Wozu zeitgenössische Architektur fähig sein kann, sieht man an Konzerthäusern, Theatern, Bibliotheken.

Unsägliche Investorenarchitektur

Die letzten zwei Jahre haben viele von uns zu Hause verbracht. Wir haben zu Hause gearbeitet, zu Hause die Kinder unterrichtet, zu Hause Yoga gemacht, Spanisch gelernt, Wollsocken gestrickt. Wir sind spazieren gegangen durch Parkanlagen und Wohnviertel und haben uns andere Wohnhäuser angesehen. Unter anderem auch jene unsägliche Investorenarchitektur, Schlafstädte, Wüsten aus Stahl, Beton und Glas. Dass Mietwohnungsbau nicht so sein muss, das zeigen auch die Platten in der Kolonnadenstraße: fünf Stockwerke hoch, alles andere als schmuckloser Raubeton, Sichtbeton und geflieste Fassade, das zeigen nicht zuletzt die Gründerzeitbauten, die mit ihrem industriell gefertigten Zierrat im Grunde auch nichts anders sind als Blockrandbebauung – nur in schön.

Von Ronya Othmann