Leipzig

Die Corona-Lage hat neben den neuen Spitzenwerten bei den Inzidenzzahlen in der vierten Welle einen zweiten traurigen Höhepunkt erreicht. Ein Gipfel an Unübersichtlichkeiten staatlicher Auflagen, Regelungen und immer neuen Widersprüchen. Fünf Tatsachen:

1. Den Forderungen nach stabiler Impfversorgung mit mobilen Teams, wieder zu öffnenden Zentren und ausreichender Ausstattung von Hausarztpraxen folgt die Forderung, mobile Impfteams abzubauen (Kassenärztliche Vereinigung), weil das die Hausärzte gut allein schaffen würden. Immer weniger Praxen sind allerdings bereit, Impfungen anzubieten.

2. Das Gesundheitsamt signalisiert frühzeitig, die Kontaktnachverfolgung und andere wichtige Corona-Aufgaben nicht mehr komplett und vor allem in der gebotenen Eile bewältigen zu können. Für die Hilfe in dieser zunehmend unbeherrschbaren Situation werden Hallenwarte abgezogen, die wenig später wieder zurückgeschickt werden. Andere Unterstützung von außen ist nicht in Aussicht.

3. Ministerpräsident Michael Kretschmer erlässt mit dem Kabinett eine Corona-Schutzverordnung, die unter anderem das Öffnen von Weihnachtsmärkten regelt. Ein paar Tage später fordert er, diese abzusagen.

4. Es treten vermehrt Infektionsfälle in Schulen bei Personal und Kindern auf. Konsequenzen hat das höchstens punktuell – Schulklassen werden in Quarantäne geschickt. Erst Tage später liegen die Testergebnisse vor – die Nachverfolgung ist längst nicht mehr leistbar. Es gibt keine klaren Handlungsempfehlungen für die Schulen: Das Sozialministerium schiebt die Verantwortung an die Gesundheitsämter – die sind aber überlastet.

5. Menschen, die diese Tatsachen behördlichen Managementversagens als Rechtfertigung heranziehen, sich (jetzt erst recht) nicht impfen lassen zu wollen und die Spaltung der Gesellschaft beklagen, sind sich nicht im Klaren darüber, dass sie selbst Ursache dieser Spaltung sind.

Wer sollte sich bei alledem das Vertrauen bewahren können, wir hätten hier noch irgendetwas im Griff? Durchhalteparolen à la „Nur wir alle gemeinsam und jeder für sich können etwas an der sehr ernsten Situation ändern“ (Leipzigs OBM Jung) sind vielleicht gut gemeint. Statt „Gut gemeint“ braucht es aber längst ein „Gut gemacht“. Nur: Die Handlungsmöglichkeiten, die eine Wirkung erreichen, scheinen ausgeschöpft. Wir steuern geradewegs auf den nächsten drastischen Höhepunkt dieser Welle zu – der hieße wieder Lockdown.

Von Thomas Lieb