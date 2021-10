Leipzig

Die deutsche Wiedervereinigung ist 31 Jahre her – und zum Ende dieser Woche nach der Bundestagswahl ist Ostdeutschland noch unerklärlicher geworden. Nach den vergangenen Wahlen schien es mit Blick auf die politische Deutschland-Karte klar: Der Osten wählt anders, weil der Osten anders ist. Hier ist die AfD stark, weil Wut und Frust groß sind – so oft die verkürzte Erklärung. Und nun?

In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und auch Sachsen-Anhalt hat die SPD abgeräumt, der Süden des Ostens (Thüringen und Sachsen) war einst schwarze Bastion, jetzt schlägt die AfD die CDU hier mit großem Abstand. Es ist komplexer, als es aus westdeutscher Perspektive manchmal so scheint. Es war noch nie richtig, die ostdeutschen Länder in der politischen und gesellschaftlichen Betrachtung zusammenzuwürfeln. Zumindest an dem Punkt sind wir vielleicht an diesem Einheitsjubiläum angekommen.

Bisher wirkt der Osten aus den Augen vieler Westdeutscher problembehaftet: gesellschaftlich, politisch, strukturell, wirtschaftlich. Da hilft für die Wendung dieser Erzählung auch Elon Musk mit seiner Tesla-Fabrik in Brandenburg nur kurzzeitig. Es stimmt ja auch: Es ist nicht alles gleich. Löhne nicht, Renten nicht, Wirtschaftsdichte nicht. Das zu betonen wird auch Jahr für Jahr immer mehr zur Folklore. Weil sich zu wenig ändert.

Das Dagegen richtet sich vor allem gegen die Bundespolitik

Hört man sich in den kleineren Orten in Sachsen um, in denen jeder Vierte oder jeder Zweite die AfD gewählt hat, bemerkt man oft eine Resignation. Hier fehlt zuweilen das Vertrauen in staatliches Handeln, wenn die Menschen vor ihrer Haustür die Folgen der Deindustrialisierung sehen, kaputte Straßen, das bröckelnde Gemeinschaftsgefühl. Und viele finden, die Bundespolitik setze die falschen Schwerpunkte. Zu viel E-Mobilitäts-Debatte, zu viel Gendern, zu wenig soziale Gerechtigkeit. Und zuweilen richtet man sich dort etwas ein in dem Dagegensein.

Das Dagegen richtet sich vor allem gegen die Bundespolitik: Hält man das Brennglas auf Sachsen, sieht man, dass die Wähler zwischen Bundes- und Landespolitik durchaus differenzieren – die CDU wäre, so Umfragen kurz vor der Bundestagswahl, bei einer Landtagswahl in Sachsen stärkste Partei geblieben. Die AfD wird dagegen noch mehr Ost-Partei, vor allem in Sachsen und Thüringen. Und doch: Die Partei ist nur stark, weil die CDU so schwach geworden ist. Ihr Potenzial scheint ausgeschöpft, Zuwächse gibt es keine mehr. In Sachsen hat sie sogar zwei Prozentpunkte verloren.

Ist der Ost-West-Graben vielleicht inzwischen eher ein Stadt-Land-Graben, der sich nur politisch unterschiedlich darstellt? Es wird eine Frage der kommenden Jahre sein, wie wir mit dem ländlichen Raum umgehen, im Osten und im Westen. Gehen Einwohnerzahlen zurück, muss gespart werden – investiert wird eher dort, wo viele Menschen zusammenkommen. Was heißt das für die, die nicht in Städten leben wollen oder können? Das ist ein großes Thema, im Osten und im Westen.

Von Hannah Suppa