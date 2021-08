Leipzig

Spulen wir doch einmal vor: Ende September, die Bundestagswahl ist gerade vorbei, und die Analysen laufen auf Hochtouren. Dann wird wieder nach Sachsen geschaut werden: Warum die AfD hier besonders stark ist, womöglich sogar die stärkste Partei. Und dann heißt es wieder: Wie konnte es dazu kommen?

Nun ist das nur eine Umfrage knapp sechs Wochen vor der Wahl, nur ein Stimmungsbild, noch nicht das Endergebnis. Sicher ist jedoch: Die AfD kämpft in Sachsen wieder mit der CDU um den ersten Platz. Klar ist bislang auch: Die groß gesetzten Themen des Wahlkampfs gehen an den Bedürfnissen, Fragen und Nöten vieler Menschen in Sachsen vorbei. Und es ist sicher auch dieses Gefühl, das zu diesem Wahlverhalten beiträgt.

Zick-Zack-Kurs der Corona-Politik

Dazu kommt der Zick-Zack-Kurs der Corona-Politik, der bei manchem eh schon politikskeptischen Sachsen noch mal zu einem Vertrauensknick geführt hat. Wenn nun wieder nahezu gewürfelte Inzidenzmarken ausschlaggebend für Maßnahmen sind, die unseren Alltag prägen, wenn der Impfdruck immer stärker wird, dann hilft das nicht unbedingt weiter.

Der größte Gewinner der LVZ-Umfrage ist ein Armutszeugnis für die Bundespolitik und den bisherigen Wahlkampf: 53 Prozent der Befragten wünschen sich keinen der vorgeschlagenen Kanzlerkandidaten. Hier haben die Parteien Menschen an die Spitze gewählt, die eher in den eigenen Reihen ankommen – als bei den Menschen, für die sie Politik machen sollen.

Die ostdeutsche Perspektiven finden hier gar keine Beachtung

Und ostdeutsche Perspektiven finden hier gar keine Beachtung. Als sich die Union in diesem Jahr zankte, wer Kanzlerkandidat wird, war der Wunsch der CDU in Sachsen klar: Friedrich Merz oder auch Markus Söder, jedenfalls einen markigen Konservativen. Auch als Gegenpol zur AfD.

Wichtig wäre jetzt, dass der Wahlkampf die Kurve kriegt: Auf Bundesebene und durch Unterstützung der Bundestagskandidaten vor Ort. Die Kurve hin zu den Fragen der Menschen: Zum Umbau des Rentensystems, zur Sicherung der Pflege, zum bezahlbaren Wohnraum. Es sind ja noch sechs Wochen.

Von Hannah Suppa