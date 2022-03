Leipzig

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer entschuldigt sich nicht gerne. Er nimmt selten eine Aussage zurück. Dazu liebt der sächsische Regierungschef die Debatte und die Provokation zu sehr. Warum, das ist Kretschmers Attitüde, solle man sich mit Vergangenem aufhalten. In der Diskussion um die sächsische Nähe zum russischen Präsidenten Putin bereitet ihm genau das nun Probleme.

Lange, allzu lange wollte Kretschmer nichts zu Putin sagen

Lange, allzu lange wollte Kretschmer am liebsten nichts zu Putin sagen. Distanzierungen wären Eingeständnisse gewesen, dass auch er dessen Aura genoss und Kritisches selten ansprach. Kretschmer war damit nicht allein. Auch seine Amtsvorgänger Kurt Biedenkopf, Georg Milbradt und Stanislaw Tillich haben versucht, mit Putin zu punkten. Denn der russische Präsident war – und ist vielleicht noch immer – bei einem Teil der Sachsen sehr populär, die Verbindungen nach Russland sind eng. In Wahlkampfzeiten kann ein gemeinsames Foto da die Umfragen beflügeln. Kretschmer hat bei der Landtagswahl 2019 auf diesen Effekt gesetzt. Forderungen nach einem Ende der lästigen Russland-Sanktionen inklusive.

Sachsens Verhältnis zu Russland war für den jeweiligen Ministerpräsidenten zuerst eine Chance und kaum eine Verpflichtung. Eine Chance für die hiesige Wirtschaft, im Gegensatz zum Westen in Russland punkten zu können. Eine Möglichkeit für den Tourismus und die Wissenschaft, gewinnbringende Kontakte zu knüpfen. Das haben Ministerpräsidenten anderer Bundesländer durchaus ähnlich gehandhabt. Sie haben jetzt die gleichen Probleme wie Kretschmer. Sie sind aber freimütiger darin, ihre Fehler und Fehleinschätzungen auch einzuräumen.

Unterscheidung zwischen der russischen Bevölkerung und Putin

Kretschmer muss sich nicht wie Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, in einem atemberaubenden Manöver an die Spitze der Russland-Kritiker setzen, weil es plötzlich opportun erscheint. Er muss auch nicht die Vergangenheit in Bausch und Bogen negieren. Es ist dennoch auffällig, wie viele Nachfragen notwendig waren, um Kretschmer zur Aussage zu bewegen, er würde sich mit Putin nicht mehr an einen Tisch setzen. Dabei kann Kretschmer Haltung zeigen: Wenn es um Rechtsextremismus und die AfD geht, hat er es bewiesen. Darum hätte man sich früher ein klares Wort von ihm zu Putin gewünscht. Der sächsische Ministerpräsident hat es dagegen vorgezogen, wie ein Zauderer zu wirken, wie jemand, der den russischen Präsidenten nicht verschrecken will.

Es wird spannend zu beobachten sein, wie diese Landesregierung unter Kretschmer die neuen Gegebenheiten akzeptieren wird. Und welche Einstellung man in Zukunft zu Putin findet. Am Dienstag unterschied Kretschmer explizit zwischen der russischen Bevölkerung und Putin. Das wäre immerhin ein erster Ansatz.

Von Kai Kollenberg