Leipzig

Zahlen sind Fakten, die auch die Pandemie besser verstehen lassen. Wir wissen über verimpfte Dosen Bescheid, sehen mehr freie Intensivbetten, müssen aber auch weiter noch viele Corona-Tote zur Kenntnis nehmen. Was wir meist allerdings nur erahnen können, ist die aktuelle Dynamik der Pandemie. Der Blick nach links, nach rechts und nach vorn hat auch im dritten Jahr noch immer etwas von einem Blindflug.

Kontakte nachverfolgen und möglichst viele Menschen testen

Wer ein klares Bild über die Lage haben will, muss Kontakte nachverfolgen und möglichst viele Menschen testen. In Deutschland wurde ersteres fast überall aufgegeben und passiert letzteres so selten, wie sonst nirgends in Europa. Allein in Österreichs Hauptstadt Wien gingen in der vergangenen Woche mehr niedrigschwellige PCR-Tests gurgelnd durch die Rachen und Labore als bei uns republikweit ausgewertet werden. Und trotzdem sind hier die Kapazitäten nun oftmals schon ausgereizt.

Woran liegt das? Wir sind gut durch die erste Welle gekommen, weil wir damals auch die Infektionen im Auge behalten konnten. Dafür hat uns die Welt beneidet. Bei späteren Ausbrüchen hielten auch zusätzliche Kapazitäten nicht mehr mit. Andere Länder investierten Millionen in den Ausbau der Teststrukturen, aber auch in flächendeckend niedrigschwellige Möglichkeiten und in innovative Auswertungsmethoden. In Deutschland sollten preiswertere Selbsttests die Lücke schließen. Die sind allerdings nicht nur abhängig von der Durchführung, sondern bieten ohnehin nur bedingt Sicherheit.

Sicherheit aus dem Labor gibt es vorerst nicht

In anderen Bundesländern steht das Testsystem jetzt vor dem Kollaps. Während wir in Sachsen noch rätseln, wie viel Omikron denn schon da ist, arbeiten die Labore in Berlin, Hamburg und anderen Metropolen am Limit. Die Priorisierung auf bestimmte Bevölkerungsgruppen ist sicher sinnvoll, um die Infrastruktur erhalten und die Gefährdetsten schützen zu können. Das heißt für alle anderen dann aber auch: Sicherheit aus dem Labor gibt es vorerst nicht. Jede laufende Nase, jeder Husten kann andere gefährden. Umso mehr kommt es wieder darauf an, uns und andere zu schützen – mit Rücksicht, Abstand, Maske und Solidarität.

Von Matthias Puppe