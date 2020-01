LVZ-Leser diskutieren die Energiewende, das Holocaust-Gedenken und die Organspende

Leipzig

Die Redaktion der Leipziger Volkszeitung haben wieder zahlreiche Leserbriefe zu aktuellen Themen erreicht. Erneut veröffentlichen wir eine Auswahl der Zuschriften.

Energiewende – die Pläne spalten die Leser

Zum Artikel „Woher soll unser Strom kommen“ (15. Januar):Die Frage, woher der Strom kommt, wäre schon ohne die aktuelle Klimakatastrophe kaum berechtigt. Angesichts der außer Kontrolle geratenen Entwicklung stellt sie einen menschenverachtenden Euphemismus dar. Erneuerbare Energien erzeugen genügend Strom auf der Welt, um den grundlegenden Bedarf, selbst einer wachsenden Bevölkerung, zu decken.

Das Problem sind die von einer zerstörerischen Konsumgesellschaft geprägten Bedürfnisse nach Wegwerfartikeln, medialer Dauerberieselung und rasender Mobilität sowie der Ethik ad absurdum führende Umgang mit Tieren, der einem übertriebenen Fleischhunger dient. Nichts davon ist wirklich wichtig.

Die Aussage, dass es hierzulande kein Potenzial für Wasserkraft gäbe, ist nur im Bezug auf Großkraftwerke richtig, denn in Zusammenarbeit mit örtlichen Umweltverbänden ließe sich sicher so manche bereits vorhandene Staustufe eines Gewässers zu einem Kleinstwasserkraftwerk ausbauen, das dann die Versorgungssicherheit erhöhen könnte. ( Sebastian Kapp, per E-Mail)

Sie fragen unter der Überschrift „Woher kommt der Strom?“, wie eine Industrienation ohne Kohle- und Kernkraft ihre Versorgung sicherstellen will. Ihre Antwort ist bestechend klar und einfach: Als Ersatz für „die zum Tode verurteilten Energieträger“ ... „muss die bereits installierte Leistung an Wind- und Solaranlagen bis 2038 ein weiteres Mal installiert werden.“

Die sich daraus ergebende Frage „Kommt der Strom auch noch 2038 verlässlich?“ erinnert mich an das Jahr 2008, als auf dem Höhepunkt der Banken- und Finanzkrise Frau Merkel und Herr Steinbrück vor die Öffentlichkeit traten und die Bevölkerung beruhigen konnten.

Eine solche vertrauensbildende Maßnahme wäre auch jetzt hilfreich, zum Beispiel als deutliches Statement: „Die Bundesregierung steht dafür ein, dass auch während und nach dem Ausstieg der Bundesrepublik aus Kohle- und Kernkraft die Strom- und Energieversorgung für jede Bürgerin und jeden Bürger in Deutschland jederzeit, dauerhaft und ohne Einschränkungen gesichert ist.“ ( Stephan Thieme, per E-Mail)

Ein Blick auf die Einspeisung zeigt, dass selbst bei einer Verdreifachung der Erneuerbaren Energien konventionelle Kraftwerke bis zu 100 Prozent übernehmen können müssen. Der Monitoringbericht der Bundesregierung sieht parallel zur Abschaltung von Kraftwerken in Deutschland eine massive Erhöhung des Imports vor (bis zu 50 Prozent der benötigten Leistung bis 2030 bei Dunkelflauten). Dummerweise fangen etwa die Niederländer ebenfalls mit Kraftwerksschließungen an. Das heißt, die Nachbarländer werden, wie von Ihnen befürchtet, nicht liefern können.

Das Irre an der ganzen Sache: Man muss sich zwar durch einen Haufen Hochglanzjubelprospekte mit 300 bis 400 Seiten arbeiten, aber wenn man lange genug schürft, bekommt man tatsächlich Dokumente aus den Ministerien, aus denen hervorgeht, dass die genau wissen, dass die Energiewende nicht funktioniert. ( Gilbert Brands, per E-Mail)

Ni emand interessiert sich in dieser Regierung und auch in den Versorgungsunternehmen offenbar dafür, welche Kraftwerke denn eigentlich die abzuschaltende Leistung von circa 20 bis 25 Gigawatt (Kern- und Kohlekraftwerke, verfügbar das ganze Jahr) übernehmen sollen. Wind und Sonne werden es auf keinen Fall sein. Von langfristiger Planung redet heute keiner mehr, wir leben von der Hand in den Mund. Es sind ja noch 10 bis 15 Jahre Zeit.

Auf diese Art schafft es diese Regierung, die Industrie dieses Landes kaputt zu machen. Die Ökodiktatur in Brüssel und Berlin hat ganze Arbeit geleistet und wendet sich nach der „Energie- und Industriewende“ nun sogar nach der Forderung der Grünen in Berlin einer „Erdgaswende“ und der nächsten großen Wende in der Landwirtschaft zu. Alles unter der Überschrift: „Wir retten das Klima.“

Und diese Ökodiktatur wird auch noch von einer großen Wählerschaft in Deutschland unterstützt. Da fallen mir nur noch die ersten zwei Zeilen von Heinrich Heines Nachtgedanken ein. (Dr. Dieter Merten, per E-Mail)

Andreas Niesmann weist deutlich darauf hin, dass Wind-, Solar- und andere sogenannte Ökostromquellen aus ökologischen (Landschafts-, Tier-, Gesundheitsschutz et cetera) und ökonomischen (Stromkosten, Grundstücks-Wertverluste et cetera) Gründen nicht geeignet sind, um das Industrieland Deutschland mit elektrischer Energie zu versorgen. Hinzu kommt noch, dass die wichtigsten dieser in Deutschland genutzten Energiequellen, nämlich Wind- und Photovoltaikanlagen, nicht dann zur Verfügung stehen, wenn die Energie benötigt wird, sondern ausschließlich dann, wenn der Wind mit ausreichender Stärke weht und die Mittagssonne vom wolkenlosen Himmel scheint.

Der Verweis von Michael Kretschmer auf die Kernenergie ist in Deutschland sehr mutig – er ist der einzige führende Politiker, der es wagt, diese Frage überhaupt aufzuwerfen, nachdem der Begriff Kernenergie hierzulande jahrelang totgeschwiegen oder fast zum Unwort erklärt wurde. Seine Worte zeugen davon, dass er die Probleme der Energiepolitik nicht nur kennt, sondern auch verstanden hat. Jeder verantwortungsvolle Energiewirtschaftler kann ihm dankbar sein. (Dr. rer. oec. Ing. Dietmar Ufer, 04103 Leipzig)

„Nach uns die Sintflut ...“ – ja!Der Meeresspiegel steigt jährlich um 7,6 Zentimeter, und die Meere erwärmen sich weiter. Obwohl diese Erkenntnisse zum Klimawandel bekannt sind, ist weder in der Politik noch in der Bevölkerung ein Handeln zu konstatieren. Die Kohleindustrie soll noch möglichst lange bleiben, um die Dienstbezüge von Ministerpräsidenten und grünen Mitregenten zu sichern, die deswegen wiedergewählt werden wollen. Weder bei der DB noch sonstigen Verkehrsbetrieben ist ein finanzieller Anreiz geschaffen worden, um aufs Auto zu verzichten. Keiner will auf Bequemlichkeiten verzichten. ( Henning Gans, per E-Mail)

Auschwitz – von Verschweigen oder gar Tabu kann keine Rede sein

Zum Artikel „Der Name des Bösen“ (18. Januar): In dem Artikel wird hauptsächlich auf den Umgang „ Westdeutschlands“ mit Auschwitz und dem Holocaust eingegangen. In einem kleinen Absatz wird dann aber doch auf die DDR Bezug genommen: „In der DDR blieb der Holocaust weitgehend ein Tabu.“ „So viel Desinformation macht sprachlos“, sagte schon Daniela Dahn. Und auch ich empfinde diese Aussage als persönliche Kränkung, da ich in diesem Fall in einem Land gelebt hätte, in dem über dieses Thema nicht gesprochen werden sollte.

Dazu einige Informationen: In über 1000 Filmen (Spielfilme, Dokumentarfilme usw.) wurde in der DDR auf Antisemitismus, Judenverfolgung und jüdisches Leben eingegangen. Dazu kamen dann noch circa 1000 Buchtitel, die jüdisches Leben zum Inhalt hatten. Etwa die Hälfte dieser Bücher befasste sich mit Nationalsozialismus und Judenverfolgung. Und nicht zuletzt: Die Judenverfolgung war in der DDR Schulstoff. Von einem Verschweigen oder gar Tabu kann dann wohl keine Rede sein. (Jörg Bräutigam, 04683 Naunhof)

Sehr geehrter Herr Grimm,Sie haben so recht, immer wieder müssen wir uns an Auschwitz, Buchenwald, an die massenhafte und gar industrielle Vernichtung von Menschen, an diese faschistische Barbarei erinnern. Was mich in Ihrer (oft auch in anderen Betrachtungen) zuinnerst verletzt, ist die Negierung tief gehender Auseinandersetzung, die es bereits in der Sowjetzone und dann in der DDR gab, auch wenn das Wort „Holocaust“ ungebräuchlich und der gleichnamige Film für uns nicht leicht zugänglich war.

Trotzdem wussten wir von dem, was vor allem die Juden erlitten. Ich las um 1947 als Kind fassungslos das bereits damals vom sowjetischen SMA-Verlag herausgegebene Buch „ Buchenwald“ von Kurt Bartel (1904–1992), selbst Lagerinsasse, sah die schrecklichen Fotos darin, die heute allbekannt sind.

Und es waren, wie Sie richtig schreiben, Soldaten der Roten Armee, die das Konzentrationslager Auschwitz und noch viel mehr befreiten. Das prägte, wie auch die Bücher und Kunstwerke – viele Namen und Titel wären zu nennen –, die sich damit befassten. Wir wussten, dass Heinrich Heine Autor der „Loreley“ war und lebten mit den Werken der aus dem Exil zurückgekehrten, oft jüdischen Schriftsteller. Das gehört dazu, wenn die Probleme der Ostdeutschen begriffen werden sollen.

Für manche mag es „verordneter Antifaschismus“ gewesen sein, eine seelenlose Zeremonie. Für mich und viele andere war der 8. Mai immer ein Tag der Befreiung von Krieg und Faschismus, war der Holocaust, war die Unmenschlichkeit im „Dritten Reich“ lebenslange, unvergessliche, nicht gutzumachende Erschütterung und Mahnung. ( Rita Jorek, 04416 Markkleeberg)

Organspende – enttäuscht über Entscheidung

Zum Artikel „Moderate Reform bei Organspende“ (17. Januar): Als niedergelassener Arzt bin ich mit vielen Aktivitäten unseres Bundesgesundheitsministers Jens Spahn unzufrieden. Bei der Debatte um die Organspende fand aber die Einführung der „doppelten Widerspruchslösung“ meine volle Unterstützung, sodass ich tief enttäuscht bin über die Entscheidung des Bundestages. Die Abgeordneten haben gegen die medizinische Notwendigkeit, gegen die gegenseitige Hilfsbereitschaft, gegen die Menschlichkeit gestimmt.

Werden alle Abgeordneten, die gegen die bessere Versorgung mit Spenderorganen gestimmt haben, jetzt einen Ausweis bei sich tragen, in dem sie auf die Annahme von gespendeten Organen verzichten? Wie sichert Annalena Baerbock ab, dass die neue digitale Spenderdatei klimaneutral erstellt wird? Dies ist ihr doch wichtiger als das Patientenwohl. Wird mich die Deutsche Umwelthilfe bei der Klage vor dem Bundesverfassungsgericht zur Erlangung meines Grundrechtes auf Gesundheit genauso unterstützen wie Gegner des Klimapaketes?

Sie merken, die Fragen sind sarkastisch gestellt, spiegeln aber mein Unverständnis über den Ausgang der Abstimmung wider. (Dipl. Med. Christian Münzberger, 04720 Döbeln)

Von einer Reform kann ja keine Rede sein. Wenn man eine sinnvolle und hilfreiche Lösung beschlossen hätte und damit der Meinung der Mehrheit der deutschen Bevölkerung gefolgt wäre, hätten sie die Widerspruchslösung beschlossen. Die Argumente, die Widerspruchslösung greife zu stark in das Selbstbestimmungsrecht des einzelnen Menschen ein, der Staat würde bereits Schweigen als Zustimmung werten, eine Spende muss eine Spende bleiben, sind dürftig, billig, ja schlichtweg falsch. Denn jeder Mensch kann ja widersprechen, muss nicht schweigen, kann also sein Selbstbestimmungsrecht ausüben. ( Wolfgang Fraude, 04107 Leipzig)

Der Antrag von Gesundheitsminister Jens Spahnauf eine Widerspruchslösung für Organspenden ist europaweit verbreitet und eine gute Lösung für alle Betroffenen. Eine einfache Gesetzesänderung hätte Menschenleben retten können, ohne Aufwand und zusätzliche Kosten. Sie wurde im Bundestag abgelehnt. Allen voran von Annalena Baerbock (Grüne). Gerade die Grünen, die sonst so gern ihre soziale Seele zeigen.

Dann kommt jedoch zur Widerspruchslösung eine Entscheidung, in die viele Notleidende ihre ganze Hoffnung gesetzt haben. Diesen Antrag abzulehnen, ist nichts anderes als die Missachtung der Not anderer, die Gleichgültigkeit gegenüber denen, die Hilfe dringend brauchen und das ganze Gegenteil von sozialem Denken. Jens Spahn ist CDU-Mitglied. Vielleicht ist das der Grund für diese rein ideologische Entscheidung. ( Ralf Zimmermann, 04442 Zwenkau)

Gesundheitssystem – Überweisung zum Facharzt ist wichtig

Zum Artikel „Wer ohne Überweisung zum Facharzt will, sollte höhere Beiträge zahlen“ (30. Dezember): Der Präsident der Bundesärztekammer hat in diesem Punkt völlig recht, wenn er fordert, dass der Zugang zu den Fachärzten – mit Ausnahme von Kinderärzten, Gynäkologen und Augenärzten – ausschließlich über Fachärzte für Allgemeinmedizin erfolgen müsste. Hierüber liegen nicht nur in Dänemark, sondern auch in den Niederlanden sehr gute Erfahrungen vor, und auch private Krankenkassen machen von dieser Maßnahme mit Erfolg Gebrauch.

Ein Patient, der einen Facharzt ohne Überweisungsschein vom Allgemeinarzt aufsucht, bekommt bei einigen privaten Kassen nur 50 Prozent der Kosten erstattet, und das hat erhebliche Kosteneinsparungen zur Folge, da sich jeder Patient gut überlegt, ob er ohne Überweisungsschein zum Facharzt geht.

Aber bei den 109 gesetzlichen Krankenkassen in diesem deutschen Gesundheitswesen ist so etwas nicht möglich. (Dr. med. Lothar Markus, 04103 Leipzig)

Kunst am Bau – vor neuer Kunst um bestehende kümmern

Zum Artikel „ Leipzig will Kunst am Bau fördern“ (17. Januar):Bevor Gelder in neue Objekte investiert werden, sollten sich die Verantwortlichen bereits bestehende Objekte anschauen. Als Beispiel sei das Skulpturenensemble vor dem Montessori-Schulzentrum in Leipzig-Grünau genannt. Dieses Kulturgut in Form von zwei sehr gut erhaltenen Figuren, die Sportler verkörpern, steht in einem völlig verwahrlosten Umfeld. ( Beate Bühner, 04209 Leipzig)

Auftritt als Hitler – über eine Strafe wäre nachzudenken

Zum Artikel„Hitler-Imitator bei Biker-Treffen in Sachsen - Polizist filmt amüsiert“ (13. Januar):Hitler im Beiwagen an der Augustusburg. Ist das strafbar? Anscheinend nicht. Sollte man es unter Strafe stellen? Darüber wäre nachzudenken. War die öffentliche Sicherheit und Ordnung gestört? Wenn sogar ein Polizist den Adolf amüsiert mit seinem Handy filmt, sieht es eher nicht danach aus. ( Jens Pfau, 04357 Leipzig)

Von LVZ