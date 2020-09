LVZ-Leser schreiben zu: 30 Jahre Einheit, Armutsrisiko Pflege und DDR-Protesten

Leipzig

Der bevorstehende 30. Jahrestag der deutschen Einheit wird mit kristischen Aspekten bewertet. Ebenso Pflegekosten, Rentenbesteuerung, ein klimaneutrales Europa und weibliche Dienstgrade in der Bundeswehr.

Braucht Sachsen ein Gremium für Nachhilfeunterricht in Sachen Demokratie?

Zum Artikel „Beirat soll Politik erklären – Sächsische Landesregierung beruft Experten, um Kommunikationsstrategien zu entwickeln“ (17. September): Es jährt sich der 30. Jahrestag der deutschen Einheit. Nach drei Dekaden sieht die Bilanz noch immer unbefriedigend aus und die Politik wundert sich, warum ausgerechnet der nunmehr zu bescheidenem Wohlstand geratene Osten sich mit Dankbarkeitsbezeugungen zurückhält. Und ja, der Ostbeauftragte vermeint sogar, ein Demokratiedefizit östlich der Elbe zu entdecken.

Wie die LVZ berichtete, berief in Dresden die Sozialministerin Köpping ein neues Gremium ein, welches die sächsische Landesregierung dabei unterstützen soll, der Bevölkerung politische Maßnahmen zu erklären und bei deren Durchsetzung zu helfen, mithin den Bürgern Nachhilfeunterricht in Sachen Demokratie zu erteilen. Sind wir nun im Osten zu blind, um die Positionslichter der Politik zu erkennen? Dabei bescheinigen Sozialforscher und Politologen uns (noch) immer die Fähigkeit zum Hinterfragen des politischen Diktums im Land.

Wenn Sachsen nun ein neues Gremium braucht, um die Bevölkerung mit Grundsätzen der Demokratie vertraut zu machen, stimmt das angesichts der Vorgänge des Jahres 1989, als die DDR von den Bürgern zu den Akten gelegt wurde, bedenklich, denn es entwertet die Erfahrungen mit friedlichen Veränderungsprozessen im Osten.

Man fragt sich auch, warum dieses neue achtköpfige Gremium, durchaus von Personen mit Sachverstand und Reputation gebildet, lediglich zwei Mitglieder mit Ost-Herkunft aufweist; zum Glück sind diese weiblichen Geschlechts, die einzigen in dieser westlich-männlichen Übermacht. Aber: Haben wir selbst keine geeigneten Leute dafür? ( Anne-Sophie Arnold, per E-Mail)

Renten und Gehälter in diesem Land nicht einheitlich

Zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit: Ich beantrage diesen Monat noch meine Altersrente und bin jetzt schon gespannt, ob ich mich darüber freuen kann. Wir feiern in diesem Jahr 30 Jahre deutsche Einheit! Für mich persönlich klingt das fragwürdig, denn von einer Einheit sind wir weit entfernt. So lange die Renten und Gehälter zwischen Ost und West hier in diesem Land nicht einheitlich und angepasst sind, kann ich mich über das große Jubiläum nicht freuen. In einem Punkt sind sich Ost- und Westdeutschland zur Zeit immerhin einig – in der Maskenpflicht. Bloß gut! ( Gabi Horn, 04277 Leipzig)

Reparaturfähig und langlebig – da mussten sich die Designer was einfallen lassen

Zur Serie der LVZ-Volontäre zu „30 Jahre deutsche Einheit“ und dem Artikel „DDR-Design – warum ist das denn wieder chic?“ (18. September): Ich selbst habe zu DDR-Zeiten für die Holzindustrie und in der Elektrohandwerkzeug-Industrie gearbeitet und kenne die damaligen Verhältnisse sehr gut, was Produkte und Design betraf.

Das Wesentlichste an den Erzeugnissen war die 100-prozentige Reparaturfähigkeit aller Produkte sowie auch die Langlebigkeit. Demzufolge war auch eine Reparatur immer viel billiger als ein Neukauf. Das war Ziel der DDR-Wirtschaft aus Gründen der begrenzenden Materialwirtschaft.

Folglich mussten die Designer sich etwas einfallen lassen, das betreffende Erzeugnis zweckmäßig, langlebig und zeitlos zu designen. Wegen der geforderten Langlebigkeit waren Änderungen an den Modellen nur begrenzt möglich, so dass auch noch nach zehn Jahren eine Reparatur machbar war. Im Gegensatz zu heute, wurden auch keine Lebensdauer begrenzenden Bauteile eingebaut. Außerdem wurde auch kein Unsinn produziert, dessen Verwendungszweck zweifelhaft oder gar Fake war! Was es ja heute zuhauf gibt.

Was die Möbel aus frühen DDR-Zeiten betraf, so waren die noch mit echtem Holzfurnier überzogen, bis dann die OPV-Spanplatte kam. Bezeichnend war auch die Tatsache, dass Sitzmöbel für den Westen mit Weichholzgestell – also Kiefer oder Fichte – gebaut wurden, und für die DDR aus Hartholz, also Buche.

Man sagte mir, im Westen werden selbige Möbel eher wieder weggeworfen, was wohl eine Frage der Erziehung ist. Denn für uns waren diese Möbel teuer, für die Menschen in Westdeutschland eher billig. Denn was teuer ist, behandelt man pfleglicher. Das bedeutet aber heute leider nicht, dass es länger hält. ( H. Kielhorn, 04442 Zwenkau)

Reform der Pflegeversicherung ist längst überfällig

Zu den Artikeln „Pflegekasse senkt die Zahlungen“ (22. September) und „Pflegeheime als Armutsfalle“ (23. September): Trotz Mehreinnahmen der Pflegekasse von 10 Milliarden Euro im Jahr 2019 gegenüber 2017 stagnieren im gleichen Zeitraum ihre Zahlungen an Pflegeheime für die vollstationäre Pflege. Dem gegenüber stehen explodierende Eigenanteile der Pflegebedürftigen, für die immer öfter deren Rente und Ersparnisse nicht ausreichen.

Auch deshalb sind inzwischen die Sozialhilfequoten in den Pflegeheimen Deutschlands auf durchschnittlich 36,33 Prozent gestiegen. An dieser Stelle sollte der Leser hellhörig werden und sorgenvoll in gegebenenfalls auch seine Zukunft blicken. Sicher berücksichtigt die Aufzählung nicht alle Faktoren der steigenden Pflegekosten. Sie zeigt aber, dass diese seit Jahren andauernde Entwicklung von der Politik auf Kosten der Pflegebedürftigen offenbar vernachlässigt oder sogar ignoriert wird. Eine Reform der Pflegeversicherung und damit auch der Finanzierung von Pflegeheimplätzen ist längst überfällig.

Herrn Bauer, Präsident des Sozialverbandes Deutschlands, ist deshalb voll zuzustimmen, wenn er sagt, dass Pflege kein Armutsrisiko sein darf. Oder ist sie es schon? ( K. Holle, 04683 Köhra)

Traurige Erfahrung – aber Hände weg von privater Vorsorge

Zum Leserbrief „Absicherung fürs Alter: Der Staat bereichert sich an meiner Vorsorge“ (22. September): Diese Leserzuschrift wird vielen Betroffenen aus dem Herzen sprechen. Auch ich kann nur vor einer privaten Vorsorge warnen. Wie kann es sein, dass bei einer Riesterrente das vom Nettogeld eingezahlte Geld versteuert wird? Die wenigen staatlichen Zuschüsse sind da lange mit weg. Bei einer Pensionskasse erfolgt auch eine Versteuerung. Das kann man einsehen, da das Geld vom Brutto eingezahlt wird. Wieso muss man dann aber noch Pflege- und Krankenversicherung bezahlen? Die hat man ja schon auf monatlichen Lohn gezahlt. Wenn man den Betrag mit einem Mal auszahlen lassen will, ist in dem Moment Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil fällig. Das kann aber auch niemand erklären.

Kein Wunder, dass die Meinung immer lauter wird, dass der Staat für alle Geld hat, nur für die, die arbeiten gehen, nicht. Im Nachhinein kann ich nur sagen, Hände weg von privater Vorsorge. Traurig ist nur, dass die staatliche Rente auch immer mehr versteuert wird und dann festgestellt wird, dass man im Alter verarmt. Sehr traurig. ( Hans-Georg Donath, 04509 Delitzsch)

Pläne für einen grünen Kontinent Europa irritieren

Zu „Der erste grüne Kontinent – Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen konfrontiert die 500 Millionen Europäer mit einem kühnen Plan: Europa soll bis 2050 klimaneutral werden“ (12. September): Wir sind ja in der Zwischenzeit so einiges von Frau von der Leyen (nicht zuletzt als Verteidigungsministerin) gewöhnt. Dass Sie aber die Zielstellung der Frau von der Leyen „ Europa soll der erste klimaneutrale Kontinent werden“ widerspruchslos weiter verbreiten, irritiert mich.

Wir haben noch in der Schule gelernt, dass Europa durch das Gebirge und den Fluss „Ural“ von Asien getrennt ist! Das bedeutet, dass alle Staaten, die westwärts von Polen liegen (zum Beispiel Belarus, Ukraine und vor allem der Industrieteil Russlands) mindestens annektiert werden müssten, um die vorgenannte Zielstellung zu erreichen. Als ehemalige Verteidigungsministerin müsste Frau von der Leyen wissen, dass dies schwierig wird. ( H. Appel, 04178 Leipzig)

75 Jahre Vereinte Nationen – wenig Grund für Gratulationen

Zum Kommentar „Ein trauriger Geburtstag“ (22. September): Angesichts weltweit tobender und drohender Kriege hofft die Kommentatorin Marina Kormbaki in aller Naivität, dass es für die Vereinten Nationen und deren „Sicherheitsrat“ zum 80. Gründungstag mehr Grund zur Gratulation gibt als heute zum 75.

Na dann hoffen wir mal, dass das Kapital bis dahin vielleicht humanitär wird und dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen etwas mehr als die Rolle des Pausenclowns im Horrorzirkus des Kapitals, das sich sogar an einer weltweiten Pandemie noch gesund stößt, gestattet. ( Ekkehard Fritz, 04103 Leipzig)

Welche Rolle spielte Merz bei BlackRock ?

Zum Interview „Diesmal gibt es auch Wunderkerzen – Friedrich Merz hat Lust aufs Kanzleramt“ (19./20. September): Eine Doppelseite widmet die LVZ dem Kandidaten für CDU-Vorsitz und Kanzlerschaft. Nichts dagegen einzuwenden. Aber, nur ein kleiner, fast versteckter Satz, weist auf seine Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock Deutschland hin. Friedrich Merz war von 2016 bis 2020 Aufsichtsratschef des deutschen Ablegers des Vermögensverwalters BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter der Welt, Aktionär bei allen Dax-Unternehmen, lange Zeit Großaktionär bei Wirecard. Welche Rolle spielte Merz? Fragen zu Flüchtlingspolitik, Umwelt, Wirtschaft, Rechtsradikalismus wurden aus seiner Sicht beantwortet. Aber kein Rückblick auf die Verantwortung oder Mitschuld von BlackRock, und damit auch von ihm.

BlackRock hat Wirecard-Ak- tien in Finanzoasen stationiert. Der juristische und Steuersitz befindet sich in der größten Finanzoase der westlichen Welt, im winzigen US-Bundesstaat Delaware. Wie will Merz seine angestrebten Funktionen mit der Vergangenheit verbinden? Wird er Lobbyist von BlackRock in der CDU oder gar Bundesregierung? Hierzu keine Fragen beziehungsweise Aussagen. ( E. W. Raue, per E-Mail)

Generalinstabsmäßig Probleme lösen

Zum Artikel „Frau Feldwebelin – weibliche Dienstgrade für die Bundeswehr?“ (12. September): In Anlehnung an ein Marx-Zitat haben die Bundestags-Wehrbeauftragten die Probleme der Bundeswehr bisher nur verschieden interpretiert. Herr Bartel im Jahresbericht 2019: „Zu wenig Material, zu wenig Personal, zu viel Bürokratie.” beziehungsweise Frau Högl im Interview 2020: „Zu wenig Frauen.“ Es kommt nun darauf an, das toxisch männliche Militär zu verändern. Anders als ihre familien- und beraterorientierte Vorgängerin stützt sich die Verteidigungsministerin dabei generalinstabsmäßig auf die Frauendienstgrade. Mit strikten Frauenquoten bei Eurofighterinnen und Pumapanzerinnen sowie der Umbenennung der „ Gorch Fock“ in „Dreimasterin“ werden bald alle Probleme zu Lande, zu Wasser und in der Luft gelöst und vergessen sein. ( Stephan Thieme, per E-Mail)

Geschmacklose Formulierung

Zu „Kretschmer gibt sich die Kugel“ (20. September): Das Unterbringen von Wortspielen in Zeitungen, auf Werbeplakaten oder in Broschüren scheint Volkssport zu sein. Leider wird bei dessen Ausübung häufig nur wenig darauf gegeben, wie gut oder ob überhaupt das Wortspiel dem Kontext angemessen ist. Nur allzu oft geht es wohl vorrangig darum, Aufmerksamkeit zu erheischen. Ganz unabhängig davon wie die LVZ-Redaktion zu dieser Unsitte steht, hätte doch bitte noch genug Anstand vorhanden gewesen sein müssen, das geschmacklose „Kretschmer gibt sich die Kugel“ auf der Titelseite nicht zu drucken. ( Jakob Leck, per E-Mail)

Anmerkung der Redaktion: Unser Leser hat Recht, es gab auch intern Kritik an der Überschrift zum Kugelstoß-Bild. Wir geloben Besserung.

„Beitritt“ zur gewollten Einheit

Zum Artikel „Friedliche DDR-Proteste waren nicht Verdienst der Bürgerrechtler“ (22. September): Falscher Begriff „Wiedervereinigung“: Leider verwendet den auch Prof. Pollack von der Uni Münster. Nur: Wenn etwas „wiedervereinigt“ wird, dann muss es das Konstrukt schon einmal gegeben haben. Wäre der neue Staat 1990 nach den schlimmen ARD-Wetterkarten der 60er Jahre wiedererstanden, also in den Grenzen von 1937, dann wäre es eine „Wiedervereinigung“ gewesen. Aber: Es war die Vereinigung zweier unterschiedlicher Staaten, der eine kapitalistisch, der andere sozialistisch. Politisch formuliert: ein „Beitritt“ zur gewollten Einheit. Warum so ungenau und falsch in diesem wichtigen historischen Fall? ( Michael Zock, 04105 Leipzig)

Unkritische „Helden“-Verehrung

Zu „Das kurze Leben des ,Adlers von Lille‘“ (21. September): Ein ausführlicher Ruhmesbeitrag über den „Adler von Lille“, einen Kampfflieger des 1. Weltkrieges. Welche Zielgruppe und welchen Zweck wollen Sie mit diesem Beitrag erreichen? Zwischen den Zeilen weht überall die Reichskriegsflagge, die unkritische „Helden“-Verehrung ist meines Erachtens unerträglich. „Erfolgreichste“, „Kriegsheld“, „Kriegshandwerk“ (was für eine zynische Verharmlosung!), „erzielten sie rasch erste Abschüsse“. Und dass er von den Nazis als Kriegsheld verehrt und sein Name vielfach vergeben wurde, wird wie ein Missverständnis dargestellt. Die einschlägige Szene unter anderem in Sachsen wird sich über diese unkritische Heldengeschichtsschreibung sicher hoch erfreut zeigen. ( Martin Schliemann, per E-Mail)

Denkweise der Zeit vor 100 Jahren

Zu „Das kurze Leben des ,Adlers von Lille‘“ (21. September): Mit Entsetzen lese ich die Schreib- und Denkweise der Zeit vor 100 Jahren. Hier wird eine völlig unangebrachte und falsche Akzente setzende Heroisierung der menschenverachtenden Indoktrination zum Opfer gefallener, junger Männer des Kaiserreichs betrieben. Wir müssen uns nicht mehr über wehende Reichkriegsfahnen und diverse Waffennarren angesichts solcher Geschichtsvergessenheit wundern. ( R. Jawurek, 04416 Markkleeberg)

Wahl zwischen Pest und Cholera

Zu „Scholz will Megadeal zu Nord Stream 2“ (17. September): Ich kann es nicht fassen, da biedert sich unsere Regierung mit einer Milliarde Euro den USA an, um die Ostsee-Pipeline fertig bauen zu dürfen. Trump, der Verbündete schamlos erpresst und die EU am liebsten zerstören möchte, hätte dann sein Ziel erreicht. Die Abhängigkeit von Russland ist nur vorgeschoben, den USA wäre dies ohnehin egal. Es ist eine Wahl zwischen Pest und Cholera, unsere devote Haltung gegenüber den USA ist offensichtlich. Haben wir keinen Stolz? ( R. Hoppe, 04651 Bad Lausick)

Warum machen wir uns so klein?

Zu „Scholz will Megadeal zu Nord Stream 2“ (17. September): Muss sich Deutschland gegenüber den USA so klein machen, um der Sanktionspolitik von Amerika speziell zu Nord Stream 2 zu entgehen? Mündliche und schriftliche Zusagen in Milliardenhöhe zum Bau von zwei Spezialhäfen zum Anlanden von durch umweltschädlich durch Fracking gewonnenes Flüssiggas, das übrigens teurer ist als Gas aus Russland, zu ermöglichen. ( Klaus Härtel, 04179 Leipzig)

