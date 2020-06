Leipzig

Die Palette der aktuellen Themen, denen sich LVZ-Leser in ihren Briefen widmen, ist breit gefächert. Sie reicht von Mathe-Abi bis Geschwindigkeitskontrolle.

Nur echtes Zentralabitur bringt Gerechtigkeit

Zum Artikel „Schuldirektor zum Mathe-Abi in Sachsen: Ergebnis ist für alle frustrierend“ (24. Juni): Ich stimme der Meinung des Direktors, Sebastian Heider, in vollem Umfang zu. Ich bin Mathematiker und gebe seit einigen Jahren an der Volkshochschule Kurse zur „Mathematik-Abitur-Vorbereitung“. Ich habe einmal gelernt, dass man dem Schüler die doppelte Zeit geben sollte, die man als Lehrer selbst für die Lösungen benötigt. Im diesjährigen Grundkurs habe ich es in der halben Zeit geschafft, im Leistungskurs lag ich selbst nur knapp unter der vorgegebenen Zeit. Dafür wusste ich aber gleich, welche Aufgaben sich aus dem umfangreichen Text ergeben und wie ich sie lösen kann. Für einen Schüler im Prüfungsstress also kaum zu schaffen. Was wollen die Verantwortlichen, die sich aus der realen Welt der Schüler verabschiedet zu haben scheinen, mit solchen Aufgaben erreichen?Gerechtigkeit würde nur ein echtes Zentralabitur bringen, vor dem sich aber Bildungspolitiker, von denen es in unserer föderalen Landschaft zahlreiche gibt, extrem zu fürchten scheinen. (Dr. Erhard Pross, 04827 Machern)

Mehr Aufmerksamkeit auf Abwehrverhalten

Zu den letzten Spielen von RB Leipzig: Was ist los bei RB? Was ist aus der sicheren Abwehr der vergangenen Saison geworden? Die heutige Abwehr ist nicht mehr in der Lage, ein fast sicher gewonnenes Spiel über die letzten zehn Spielminuten über die Runden zu bringen. Man hat Angst um jeden Flankenball. Egal, ob es Eckbälle oder Freistöße sind. Man spürt die Angst und Unsicherheit. Sind es konditionelle Mängel, die zu Unkonzentriertheiten führen oder auch nicht vollziehbare Auswechslungen? Zukünftig sollte mehr Aufmerksamkeit wieder auf das Abwehrverhalten gelegt werden. Man hat einen guten Trainer und Trainerstab, der diese Unzulänglichkeiten analysieren muss. (Günter Drehobl, 04229 Leipzig)

Bevorzugt der MDR Dynamo Dresden ?

Zum Abstieg von Dynamo Dresden: Es gibt Hunderte Vereine in Sachsen, welche hervorragende Arbeit leisten, aber im MDR wird seit Jahren ein Verein bevorzugt, ob gute Arbeit oder schlechte, und das ist Dynamo Dresden. Egal, was sie machen oder auch nicht, sie beherrschen geschätzte 40 Prozent der Sportreportagen. Keine andere Sportart kommt mit dem „Heulen“ von Dynamo mit. Was steckt hinter den Reportagen, warum diese Bevorzugung? Die GEZ-Gebühren der Sportfans können auch besser eingesetzt werden. (Gert Weiß, Markkleeberg)

Obszöne Summe für Werners „Einkauf“

Zum Transfer von Timo Werner: Experten aller Disziplinen beschwören einhellig seit Wochen, dass nach der Pandemie nichts mehr so bliebe wie es vorher war. Nun schlägt die Praxis wieder alle guten Vorsätze – zum Beispiel Financial Fairplay. Die obszöne Summe von über 50 Millionen Euro für den „Einkauf“ Werners plus exorbitanter Gehälter des Starensembles werden vom höchst dubiosen russischen milliardenschweren Oligarchen Abramowitsch gezahlt. Wer die Massenarmut infolge der Thatcher-Ära in Großbritannien gesehen hat, kann diese legale Geldwäsche in Anbetracht der Zustände im Land nur als Perversion empfinden. Aber gewisse Besitzstände üben wohl eine Faszination aus, die verstummen lässt! ( Richard Jawurek, Markkleeberg)

War es bequemer und einträglicher, die Räder an gute Freunde zu verklickern?

Zum Artikel „Fahrrad-Affäre: Neue Details bekannt“ (24. Juni): Auch ich bin Betroffener eines Fahrraddiebstahles in Leipzig. Eine unbeschreibliche Menge an Fahrrädern „unter der Hand verscherbelt“. Ich frage mich, hat man da überhaupt Interesse gehabt, die Eigentümer durch Vergleichsarbeit zu finden oder war es bequemer und einträglicher, die sichergestellten Fahrräder an gute Freunde zu verklickern? Ein Weg wäre doch auch für die Betroffenen, denen Räder gestohlen wurden, gewesen, eine Besichtigungsmöglichkeit zu schaffen. Da hätte bestimmt manches gestohlene Fahrrad wieder seinen rechtmäßigen Eigentümer gefunden ... ( Wolfgang Huth, per E-Mail)

Hoffen, dass sich Stuttgart nicht in anderen deutschen Großstädten wiederholt

Zum Artikel „Chaosnacht in Stuttgart“ (22. Juni): Was in Stuttgart „abging“, hat mit normaler „Randale“ nichts mehr zu tun. Das waren bürgerkriegsähnliche Zustände, wie wir sie schon jetzt teilweise in den USA erleben. Dagegen gibt es nur ein Rezept: Entschiedenes Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden, Gerichte und Polizeikräfte sowie beschleunigte Verfahren, wie sie die Strafprozessordnung vorsieht, um den Tätern klarzumachen, dass Gewalt gegen Personen und Vermögensgüter der Gesellschaft und Privater keine „Kavaliersdelikte“ sind. Der Personalabbau in der Justiz und bei der Polizei, von interessierter politischer Seite in die Wege geleitet, macht sich jetzt hoffentlich nicht katastrophal für den gesellschaftlichen Frieden bemerkbar. Man kann nur hoffen, dass sich Stuttgart nicht in anderen deutschen Großstädten wiederholt. Dann ist es dahin mit dem „Rechtsfrieden“ in Deutschland und der „Lebensqualität“ in diesem Land. ( Klaus Heyder, 99085 Erfurt)

Unfall mit Tesla: Wilde Spekulationen sind fehl am Platz

Zum Artikel „Tesla muss nach Unfall in ,Quarantäne‘ – war Autopilot schuld an tödlichem Crash?“ (23. Juni): Dazu möchte ich Ihnen meine Meinung als „Tesla-Fahrer“ und Mitglied des E-Stammtisches Leipzig mitteilen, da mir die immer wieder nach gleichem Muster erscheinenden derartigen Artikel etwas auf die Nerven gehen! Zunächst einmal ist es ein schlimmer tragischer Unfall und mein tiefes Mitgefühl gehört den Opfern und ihren Angehörigen! Da gibt es nichts schön zu reden, so ein Ereignis ist einfach katastrophal für alle Betroffenen. Warum sich aber die LVZ dazu hinreißen lässt, bereits in der Überschrift auf wilde Spekulationen zu setzen, erschließt sich mir nicht. Bis dato gibt es weder einen Hinweis und schon gar keine Belege dafür, dass der Tesla überhaupt über die genannte „Autopilot“-Software für teilautonomes Fahren verfügte! Diese ist nämlich aufpreispflichtig und daher nicht serienmäßig installiert. Und selbst wenn, ist nicht klar, ob diese dann aktiviert war. Um dies herauszufinden, reicht es übrigens von Seiten der Unfallermittler, mit Tesla in Kontakt zu treten, denn das Model 3 verfügt über acht Kameras, die permanent die Umgebung aufzeichnen und im Falle eines Unfalles automatisch die letzten zehn Minuten speichern. Diese Daten kann Tesla vom Server abrufen und inklusive der Daten des Bordcomputers zur Klärung zur Verfügung stellen. Damit erledigt sich dann jede Spekulation zum Unfallhergang. Ich selbst und viele andere fahren täglich mit dieser Software viele Tausend Kilometer, und ich kann ihnen versichern, dass dieser „Autopilot“ keinen Spurwechsel ohne Eingriff des Fahrers vornimmt. Schon gar nicht auf einer einspurigen Landstraße. Dennoch nutzt die LVZ hier diesen tragischen Unfall, um mehrere Absätze über die angeblich so gefährliche Software abzudrucken. Man könnte auch den Eindruck gewinnen, der Autor habe sich geradezu gefreut, einen Aufhänger zu haben, um seine angestauten Vorurteile (getarnt als Fragen) gegenüber Tesla an den Leser zu bringen. ( Thoralf Schilde, 04828 Machern/OT Püchau)

Anmerkung der Redaktion: Unser Autor hat sich nicht gefreut, sondern ist der berechtigten Frage nachgegangen, wie es zu diesem furchtbaren Unfall kam.

Polizisten können einem in diesem Staat nur noch leid tun

Zum Artikel „Chaosnacht in Stuttgart“ (22. Juni): Horst Seehofer hat es endlich einmal angesprochen: Durch die fortwährende diffamierende Hetze der SPD (Parteivorsitzende Esken: „latenter Rassismus bei der deutschen Polizei“) und der Linken sowie der Grünen wurden die äußerst brutalen Gewaltausbrüche gegen die Polizei und die Zerstörungen und Plünderungen in der Stuttgarter Innenstadt durch brutale Gewalttäter überhaupt erst möglich gemacht. Deutsche Polizisten können einem in diesem Staat nur noch leid tun! ( S. Riedel, Leipzig)

Völlig unterschiedliche Bewertung eines vergleichbaren Vorgangs

Zum Artikel „Bundesanwalt vermutet Moskau hinter Tiergarten-Mord“ (19. Juni): Wenn Amerika einen iranischen General mittels Drohnenbeschuss im Ausland töten lässt, dann bestaunt man die amerikanische Zielgenauigkeit (dass dabei noch viele Begleitpersonen getötet werden, geht im Bewunderungsjubel unter). Eine Frage nach der Rechtmäßigkeit oder gar nach den Auftraggebern stellt sich nicht – handelt es sich doch um einen Terroristen. Wenn im Berliner Tiergarten ein tschetschenischer Terrorist (Begleitpersonen gab es nicht) getötet wird, dessen Auslieferung Russland in der Vergangenheit immer wieder gefordert hatte, ruft das sofort den Bundesanwalt auf den Plan. Und anders als im Fall des iranischen Generals rückt sofort die Frage nach den Auftraggebern in den Fokus. Die völlig unterschiedliche Bewertung eines vergleichbaren Vorgangs lässt nur einen Schluss zu: Eine Diskreditierung Russlands ist höherwertig als der weltweite Kampf gegen Terrorismus. ( Bernd Gläser, 04349 Leipzig)

Radfahrkarte wie 1922 wäre auch heute eine sehr gute Idee

Zum Leserbrief „Verkehrsteilnehmer nicht verteufeln“ (16. Juni): Dieser Artikel spricht mir voll aus dem Herzen. Nur findet er wahrscheinlich nicht die nötige Resonanz, die er verdient. Bei dieser hohen Zahl von Radfahrern im Freistaat wäre es eine sehr gute Idee mit der Radfahrkarte, wie schon 1922 in Sachsen probiert, nur gab es damals nicht so eine hohe Anzahl von Radfahrern wie heute! (Joachim Zweiniger, Leipzig)

Tucholsky und seine Frage „Was darf die Satire“?

Zum Leitartikel „Geschmack gegen Gesetz“ (23. Juni): Ihr Autor zitiert in seinem Kommentar Kurt Tucholsky 1919: „Satire darf alles – aber nicht alles darf sich Satire nennen.“ Das schrieb Tucholsky so gewiss nicht. Er beantwortet im Berliner Tageblatt (27. 1. 1919) lediglich seine eigene Frage „Was darf die Satire?“ in lakonisch-satirischer Kürze mit: „Alles“. Nicht mehr, aber auch nicht weniger / Tucholsky, Gesammelte Werke, Hamburg 1975, Bd. 2, S. 44. (Dr. Günter M. Hempel, 04105 Leipzig)

Corona-Bonds: Bei aller Hilfe, Unabhängigkeit über die eigenen Finanzen nicht aufgeben

Zum Artikel „Die mit Geld vereinten Staaten von Europa“ (19. Juni): So verständlich die Forderung der südeuropäischen Länder nach Corona-Bonds auch sind, müssten sie für ihre Kredite doch nicht so hohe Zinsen zahlen, so verständlich ist die Haltung Deutschlands und einiger anderer Länder, sich gegen diese Bonds auszusprechen. Denn diese Länder würden jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang für die Kredite der kreditnehmenden Länder haften und sich in eine unzumutbare Abhängigkeit begeben. Das heißt, wenn Italien und andere mit der Tilgung und Zinszahlung in Verzug gerieten, würde Deutschland in Anspruch genommen werden. Wenn die südeuropäischen Länder Solidarität einfordern, so ist das berechtigt. Deutschland sollte auch alle mögliche finanzielle Unterstützung geben, aber die eigene Unabhängigkeit und Souveränität über die eigenen Finanzen zu entscheiden, nicht aufgeben. Deutschland würde ja die Finanzpolitik der anderen Länder ständig im Auge haben, es würde sich Misstrauen und Missgunst entwickeln, würde sich möglicherweise mit diesen Ländern entzweien, weil Deutschland in der Erwartung, dass diese Länder ihre Kredite begleichen, damit die Haftung beendet werden kann. Die EU ist ein Bündnis von selbstständigen, souveränen Staaten, die gemeinsame Werte verkörpern, die politisch und wirtschaftlich zusammenarbeiten, aber immer noch souverän und unabhängig voneinander über ihre Bedürfnisse, Interessen und Finanzen entscheiden. Auch die Maastricht-Kriterien über den Euro haben eine gemeinsame finanzielle Haftung ausgeschlossen. ( Wolfgang Fraude, 04107 Leipzig)

Endlich umdenken zum Wohl der Tiere

Zum Artikel „Ein Kreis macht dicht“ (24. Juni): Im TV wird ein Schweinezüchter in seinem Stall interviewt, weil er seine Schweine, wie so viele andere, wegen Tönnies nun nicht mehr los wird – wobei die Kamera in Großaufnahme Sauen im Kastenstand zeigt. Eine ganz schlimme Tierquälerei! Vielleicht gibt es ja ein wenig Hoffnung, dass das System Fleisch, so wie es heute besteht, nun endlich keinen Fortbestand in dieser Form haben kann. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Jetzt kann die Politik nicht mehr wegschauen und verzögern, jetzt muss gehandelt werden! Auch die fünf Handelsketten, die im deutschen Lebensmittelhandel das Monopol haben, müssen in Sachen Fleisch- und Milchprodukte an die Leine. Und wir Verbraucher müssen zum Wohl der Tiere auch endlich umdenken und unser Kaufverhalten überdenken. ( Andreas Birkigt, 04109 Leipzig)

„ Tatort “ nur noch eine Leichenparade

Zum TV-Format „ Tatort“: Ja es ist richtig, der „ Tatort“ ist seit vielen Jahren die beliebteste Krimiserie in Deutschland. Richtiger wäre aber zu sagen, war die beliebteste Serie. Denn früher war der Tatort oft ein spannender „Straßenfeger“, bei dem halb Deutschland einschaltete. Was aber seit Jahren auf die Mattscheibe strömt, ist zunehmend nichts anderes mehr als reiner Unfug. Und nur noch eine Leichenparade primitivster Art. Serie für Serie. Gibt es einen „ Tatort“ ohne Leiche? Geht gar nicht, weil den Machern nichts anderes mehr einfällt. Und das auf so eine primitive Art, dass sich jeder echte Kriminalist nur schütteln kann. Da fährt der Film-Kommissar zum Beispiel mit dem Dienstwagen gleich bis neben die Leiche und zündet sich erst einmal eine Zigarette an. Am Tatort! Ganz abgesehen von den juristischen Verstößen der Polizisten im Film. Und auch die Darsteller sind teilweise schon sehr „verbraucht“. Natürlich gibt es in Deutschland viele, zu viele Tötungsverbrechen, aber so viele wie beim „ Tatort“ nun auch wieder nicht. ( K. Schumann, per E-Mail)

Wunsch und Beschwerde schließen sich aus

Zu Tempo 30 und Geschwindigkeitskontrollen: Einerseits wünschen sich Bürger KFZ-freundliche Kommunen/Gemeinden, um sich dann aber über die Zunahme des KFZ-Verkehrs zu beschweren, ohne zu bemerken, dass der Wunsch und die Beschwerde sich ausschließen. Kommunen/Gemeinden sollten bereits vorhandene Möglichkeiten nutzen, Verkehrsströme zu reduzieren. Dazu gehören großräumige Tempo-30-Bereiche und mehr Geschwindigkeitskontrollen als bisher. KFZ-Nutzer, denen das nicht gefällt, ändern ihr Fahrverhalten innerhalb von Ortschaften oder meiden diese, dazu braucht es keine Ortsumgehungen. Bei besonders Uneinsichtigen sollte dann auch mal der Führerschein eingezogen werden, verbunden mit einer MPU. Besonders die kommunale Werbung mit einer super guten Erreichbarkeit per Straße ist peinlich, wenn sich gleichzeitig die Bürger über die Verkehrsströme beschweren. Das Denken über Ursache und Wirkung ist aber für viele Mitmenschen unangenehm, besonders, wenn es um die eigene KFZ-Nutzung geht. ( Ralf Kuke, 99097 Erfurt)

