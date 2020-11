Nach der hohen Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Spanien steht Bundestrainer Joachim Löw in der Kritik der LVZ-Leser. Sie legen dem Coach in den meisten Zuschriften den Rücktritt nahe. Daneben spielt die Corona-Pandemie und der Umgang damit eine große Rolle in den Leserbriefen.