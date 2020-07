Leipzig

Den Wert Leipzigs als Musikstadt sieht eine Leipzigerin infrage gestellt, wenn sie sieht, wie die Stadt mit dem Erbe Richard Wagners umgeht. Unangemessen empfindet ein Leser die Wahl des Bildes „Ende Gelände“ zum Pressefoto Sachsens des Jahres 2019. Um zu viel Aufmerksamkeit für den Halle-Attentäter, Strom aus unserem Nachbarland Tschechien oder das Stadion des Friedens im Leipziger Norden geht es in weiteren Leser-Zuschriften.

Erschüttert und traurig, wie man in Leipzig mit Richard Wagner umgeht

Zum Artikel „Ziele nicht erfüllt“ (17. Juli): Als ich diesen Artikel las, war ich total erschüttert und traurig, wie man mit dem genialen Komponisten Richard Wagner in seiner Geburtsstadt Leipzig umgeht. Auch mit dem Andenken von Felix Mendelssohn-Bartholdy ist Leipzig nicht anders umgegangen, als 2016 die Mendelssohn-Festtage für immer sang- und klanglos wegfielen und damit auch die jährlichen Fördergelder von 225 000 Euro, wozu sich die Stadt Leipzig laut Ratsbeschluss verpflichtet hatte. Nun sollen die vom Rat der Stadt genehmigten Fördergelder von 90 000 Euro für die Richard-Wagner-Stiftung Leipzig nicht mehr gezahlt werden. Den Namen Musikstadt kann Leipzig streichen, wenn es so weiter geht.

Anzeige

Die Begründung von Herrn OB Jung, warum die Förderung der Richard-Wagner-Stiftung durch die Stadt eingestellt werden soll, ist nicht nachvollziehbar. Angeblich wären die Ziele der Stiftungssatzung seit Mitte 2018 nicht mehr umgesetzt und damit die Auflagen der städtischen Zuwendungen nicht erfüllt worden. Jedoch sind auch seit 2018 beachtliche Erfolge in der Arbeit der Richard-Wagner-Stiftung zu verzeichnen. Die Kulturbürgermeisterin von Leipzig, Frau Dr. Jennicke, ist Mitglied des Stiftungsrates und hätte dafür sorgen müssen, diese Erfolge auch in der Öffentlichkeit mehr bekannt zu machen.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Tatsache, dass eine so hochrangige Persönlichkeit wie Herr Dr. Beermann, der Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank ist, auch gleichzeitig der Vorsitzende der Richard-Wagner-Stiftung Leipzig ist, und dass die Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst von Sachsen, Frau Dr. Stange, Mitglied dieses Stiftungsrates ist, garantiert doch, dass auch in Zukunft die Umsetzung der Ziele der Richard-Wagner-Stiftung in Leipzig gewährleistet wird.

Schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass Richard Wagner nicht 1886, wie Herr Korfmacher schreibt, sondern 1883 gestorben ist. ( Sigrun Stych, 04297 Leipzig)

Anmerkung der Redaktion: Wir bitten den Fehler des falschen Todesjahres zu entschuldigen.

Förderung notwendig, um Wagners Erbe noch anschaulicher und gegenwärtiger zu machen

Zum Artikel „Ziele nicht erfüllt“ (17. Juli): Man kann nur hoffen, dass die Stadtspitze nochmals ihr Vorhaben überdenkt. Die Richard-Wagner-Stiftung hat im letzten Jahrzehnt einen großartigen Anteil daran, dass der wohl berühmteste Leipziger Tonsetzer Richard Wagner in Leipzig wieder den Platz in der Erinnerung der Musikstadt Leipzig erhalten hat, der ihm gebührt. Nicht erst seit dem 200. Geburtstag des Komponisten 2013 haben sich insbesondere der Richard- Wagner-Verband Leipzig e.V., die Oper um ihren Intendanten Prof. Ulf Schirmer und nicht zuletzt die Richard-Wagner Stiftung um Wagners Werk in seiner Geburtsstadt verdient gemacht.

Die Streichung der institutionellen Mittel für die Richard-Wagner-Stiftung, und das ohne triftige Begründung, ist zu kritisieren. Vielmehr ist die Stadt Leipzig aufgerufen, die Richard-Wagner-Stiftung weiterhin institutionell in ihren Stipendiatenaktivitäten zu unterstützen und dem Richard-Wagner-Verband Leipzigs künftig eine jährliche institutionelle Kulturförderung zu gewähren, um das Erbe des Leipziger Musikgenies auch künftigen Generationen noch anschaulicher und gegenwärtiger zu machen. Diese finanzielle Ausstattung wird auch für die Auseinandersetzung mit kritikwürdigen Äußerungen und Schriften Wagners nützlich sein, sich auch künftig angemessen kritisch auseinander setzen zu können. (Jörg Kühne, 04105 Leipzig, Stadtrat, AfD)

Sachsens Pressefoto des Jahres 2019: Auszeichnung des Bildes unangemessen

Zum Artikel „ Pressefoto des Jahres“ (17. Juli): Das Bild „Ende Gelände“ mit dem ersten Preis als Pressefoto des Jahres 2019 zu dotieren, das das Eindringen in privates Betriebsgelände und die Besetzung eines Tagebaugroßgerätes zum Inhalt hat, ist für mich unangemessen und stärkt nur die selbsternannten und überzeugten Umweltaktivisten in ihren Aktionen, ungeachtet der Gefahren für die Gesundheit, die mit solchen Aktionen verbunden sind. Ein Tagebau und die darin befindliche Technik ist kein Abenteuerspielplatz.

Leider wird der zivile Ungehorsam dieser Gruppierungen toleriert, die Bundesrepublik Deutschland kann aber die Welt nicht allein retten. Wenn wir unsere Montanindustrie platt machen, beziehen wir Atomstrom aus Frankreich und Kohleenergie aus Polen und Tschechien. Welche Ironie und dabei setzen wir verstärkt auf Kommunikation, die Energie benötigt und Elektromobilisierung. ( Hanno Wolf, 04565 Regis-Breitingen)

Gilt in diesem Staat: Wer seinen Protest ausdrücken will, dem ist jedes Mittel recht?

Zum Artikel „ Pressefoto des Jahres“ (17. Juli): Unfassbar, wie dieses Foto den ersten Platz erreichen kann. Dieser Trupp von „Möchtegern-Weltveränderern“ hat unbefugt das Tagebaugelände betreten, die Arbeiten durch Vandalismus gestört, Verluste der Wirtschaft in Kauf genommen, Polizei und Rettungskräfte in Atem gehalten sowie sich und andere in Gefahr gebracht.

Für mich ist das eine Schande, wie heutzutage verirrte Menschen sich ihre Freizeit gestalten. Wenn ich die Masse an Menschen sehe – Demonstranten sind es keine –, frage ich mich ernsthaft: Haben die keine Arbeit, sind die alle durchgeknallt? Gilt in diesem Staat nur noch: Wer Aufmerksamkeit haben möchte und seinen Protest ausdrücken will, dem ist jedes Mittel recht?

Was bedeutet ein „schneller Kohleausstieg“? Bei den abgebildeten „weißen Mitläufern“ hätte ich gern danach gefragt. Und mit Sicherheit hätte nicht mal jeder dritte Mitläufer etwas antworten können und wäre ahnungslos. ( Evelyn Sander, 04552 Borna)

Würdigung der Besetzung als Nährboden für Gewaltaktionen

Zum Artikel „ Pressefoto des Jahres“ (17. Juli): Der Tagebau Vereinigtes Schleenhain gehört der Mibrag und beliefert das Kraftwerk Lippendorf mit Braunkohle; das Kraftwerk steht für stabile und kontinuierliche Versorgung mit Strom und Wärme für unsere Region. Die Mibrag hat circa 800 Mitarbeiter und beschäftigt auch viele Fremdfirmen aus unser Region, damit ist sie ein großer Wirtschaftsfaktor in Mitteldeutschland.

Die Gruppe von circa 1200 Teilnehmer der Aktion „Ende Gelände“ (vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft) verschaffte sich unrechtmäßig und gewaltsam Zutritt zum Tagebau und besetzte den Bagger. Dabei wurden Polizeiabsperrungen und Zäune durchbrochen. Eine Würdigung dieser Aktion als Pressefoto des Jahres ist der Nährboden für solche Aktionen, wie wir sie in Stuttgart, Frankfurt oder Leipzig erleben. ( Pedro Zimmet, per E-Mail)

Tschechien wird uns Strom liefern müssen

Zum Artikel „ Tschechien baut neues AKW“ (22. Juli): In unserem Nachbarland Tschechien wird 2036 ein neues Kernkraftwerk in Betrieb genommen, gerade rechtzeitig, um Deutschland den infolge des Kohleausstiegs fehlenden Strom, wenigstens teilweise, liefern zu können. Deutschen Kernkraftwerken droht das Aus bekanntlich schon 2022. Mit dieser Investition wird Tschechien ein lukratives Geschäft machen, denn wir werden dann wie kaum ein anderes Industrieland von Stromimporten abhängig sein. Ganz sicher werden Leitungen in Richtung Bayern schon geplant.

Die Presse-Meldung offenbart nur zu deutlich die Kurzsichtigkeit der deutschen „ Energiewende“-Politik. Kein anderes Industrieland opfert all seine planmäßig einsetzbaren, zuverlässigen und teils hochmodernen Kohle- und Kernkraftwerke, um sich auf Wind und Sonnenschein als Basis für seine Stromversorgung zu verlassen. Und das alles für die fixe Idee, damit das Weltklima „retten“ zu können. Die Rechnung für diesen energiepolitischen Schwachsinn werden unsere Enkel teuer bezahlen müssen. (Dr. Dietmar Ufer, 04103 Leipzig)

Interessen der USA und Deutschlands

Zum Kommentar „Linker Kotau vor Peking“ (21. Juli): Schreiben Sie doch gelegentlich auch über die geostrategischen Interessen, außenpolitischen Ambitionen der USA, auch Deutschlands, über die Durchsetzung der wirtschaftlichen Interessen („Unsere Werte“) dieser Staaten mit militärischen Mitteln ...

Und stellen Sie das gegenüber. Und schreiben Sie über die unzähligen Kotaus der westlichen Demokratien gegenüber den Militärdiktaturen in Süd- und Mittelamerika, Südostasien, hier insbesondere Indonesien unter Suharto, unter dessen Präsidentschaft nach 1965 circa eine Million Menschen ermordet wurde. Auf diese Anzahl gefolterter und ermordeter Linker, Christen, Gewerkschafter und so weiter kamen Batista, Pinochet und andere von den USA unterstützen Diktatoren nicht, wurden jedoch ebenso freundlich behandelt und hofiert.

Was interessierte die westliche Welt über 30 Jahre das Menschenrecht von Nelson Mandela oder anderer millionenfach eingekerkerter Gewerkschafter, links orientierter Menschen? (J. Glausch, per E-Mail)

Eisernes Kreuz schnell abschaffen

Zum Artikel „Die Polizei, dein Feind oder Helfer?“ (16. Juli): „Auch in der Bundeswehr schlägt man sich schon eine ganze Weile mit dem Thema Rechtsextremismus herum“ – weil man die Sache nicht an der Wurzel anpackt. Neuer Traditionserlass hin oder her. Die Suche nach NS- Devotionalien und die Untersuchung des Liedgutes ist das eine, aber an die richtig schwerwiegenden Symbole, will wohl keine(r) ran.

Die Abschaffung des Eisernen Kreuzes als Hoheitszeichen der Bundeswehr ist überfällig und würde einen ernsthaften reformwilligen Schnitt bedeuten. Dieses Kreuz hat viel Leid in die Welt getragen. Seit einem knappen Jahr wird ein derartiges Kreuz als Anerkennung an Veteranen und Reservisten der Bundeswehr ausgereicht – es wird bewusst nicht verliehen, sondern kann von jener Zielgruppe angefordert werden.

Plumpes Gegenargument zum Festhalten am Eisernen Kreuz ist die freiheitliche Idee hinter der 1813 kreierten preußischen, später deutschen, Kriegsauszeichnung. ( Uwe Schröder, per E-Mail)

Aufmerksamkeit für Attentäter zu groß

Zum Artikel „Halle-Attentäter stellt seine Nazi-Ideologie zur Schau“ (22. Juli): Ich war entsetzt darüber, dass dem Attentäter von Halle eine große Bühne bereitet wurde. Nicht nur, dass ihm das Titelbild zugedacht wurde, nein, im Innenteil war er tatsächlich noch größer abgebildet. Ich finde das einen Skandal. Leider ist das nicht die Ausnahme, sondern die Regel, dass solchen Verbrechern so viel Aufmerksamkeit in der Presse zuteil wird. Fotos von diesen Leuten sollte man wirklich nicht mehr(mals) veröffentlichen. ( Ramona Günther, per E-Mail)

Anmerkung der Redaktion: Wegen der Dimension des Attentats hielten und halten wir es für angemessen, so groß zu berichten.

Stadion für Jugend und Spitzensportler

Zum Artikel „Altes Oval im Leipziger Norden“ (23. Juli): Zu diesem Beitrag ist Wesentliches noch zu ergänzen. Das Stadion des Friedens war viele Jahre Trainings-und Wettkampfstätte von Kindergruppen und Spitzenathleten der Leichtathletik des SC Lok. Dazu gehörten die DDR-Spitzensprinter und ihre Trainer und Karin Balzer. Hier entstand ein Werferplatz für die Hammer- und Diskuswerfer sowie für das Wintertraining eine moderne Leichtathletikhalle. Die Oberliga-Handballer spielten noch auf dem Platz Feldhandball. Hier fanden viele Kinder- und Jugendspartakiaden des Bezirks sowie auch einmal DDR-Jugendmeisterschaften in der Leichtathletik statt.

Zu diesen Zeiten waren die Traversen allerdings noch in Ordnung. Im Turm saßen der Wettkampfleiter und Journalisten. Die Verbindung zum Platz für Aufruf und Informationen funktionierte von dort über Lautsprecher. ( Siegfried Heinrich, 04109 Leipzig)

EU-Paket wird uns bis 2058 belasten

Zum Artikel „Kompromiss mit vielen Nullen“ (22. Juli): Ausnahmslos alle Politiker, von Merkel über Macron, von der Leyen und Kurz bis Orban, sind zufrieden mit sich und dem beispiellos großen EU-Corona- und Haushaltspaket. Die EU wird damit unwiderruflich und grundlegend zu einer anderen. Die EU-Kommission, bisher lediglich EU-Vertragsverwalter, erhält Befugnisse, die vorher ausschließlich souveränen Staaten vorbehalten waren: die eigenständige Kreditaufnahme und Steuererhebung. Unsere Kanzlerin beruhigt, das sei als Einzelfall in einer Ausnahmesituation kein Einstieg in die Schuldenunion. Die Zukunft wird zeigen (vielleicht schon eine nächste Corona-Welle), ob es wirklich ein Einzel- oder doch eher ein Präzedenzfall ist. ( Stephan Thieme, per E-Mail)

Regierung weiß nicht, wie’s im Land aussieht

Zum Artikel „ Bundesregierung weist Vorwürfe zurück“ (23. Juli): Steuerliche Entlastungen für Familien mit Kindern erreichen die Ärmsten leider nicht, da diese meist keine Lohnsteuer zahlen. Ein Kinderzuschlag geht an der Stelle ebenfalls ins Leere, da Kindergeld vom Hartz-IV-Satz abgezogen wird. Wieder ein Beweis dafür, das unsere Regierung nicht weiß, wie es im Land aussieht. (Axel Brumme, per E-Mail)

So können Sie uns erreichen:

E-Mail: Leserbriefe@lvz.de

Facebook: LVZ Leipziger Volkszeitung

Twitter: @LVZ

Instagram: lvz.de

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

Von LVZ