LVZ-Leser schreiben zur Corona-Krise und die Bekämpfung der Pandemie

Leipzig

Die Corona-Krise beschäftig die LVZ-Leser weiter. Das Verhalten in dieser schwierigen Zeit, die Verteilung von Schutzmasken und die Pannen beim Impfen sind Themen.

„Der Hang zum Meckern auf hohem Niveau ist eine typisch deutsche Eigenschaft.“

Ihr erster Leserbrief hatte für Aufsehen gesorgt. Jetzt meldete sich Gertraute Schuster (92) erneuert zu Wort. LVZ-Autor Mark Daniel hat ihre Gedanken aufgeschrieben: Die 92 Jahre alte Gertraute Schuster hat im Dezember mit einem Appell an die Bevölkerung für Aufsehen gesorgt. In einem Leserbrief an die LVZ kritisierte die Leipzigerin damals das wachsende Jammern über die Corona-Maßnahmen. Ihre mahnenden Worte fanden auf allen LVZ-Kanälen große Zustimmung.

Sie mahnte mit Blick auf Notlagen wie in Kriegen zur Relativierung der aktuellen Nöte. LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa machte den Leserbrief mit einem Tweet bekannt, der bis heute viral geht. Nun hat Schuster sich noch einmal zu Wort gemeldet – in berührenden bis fordernden Zeilen.

Mit dem Brief habe sie aufrütteln und zum Nachdenken anregen wollen, schreibt die medienscheue Leipzigerin, die sich ungern fotografieren lassen möchte, an die Redaktion. Sie plädiert für mehr Vertrauen in die Regelungen der Regierung, „auch wenn sie oft sehr schmerzlich oder auch mal falsch sind. Wenn ich mir die Maßnahmen und Hilfspakete in anderen Ländern anschaue, möchte ich nicht tauschen, sondern bin froh, dass ich in Deutschland lebe.“

Schuster bekräftigt ihren Vorwurf, es ginge einigen zu gut. Frieden, ein gutes Leben, verreisen und mit Freunden unbeschwert feiern zu können, sei für viele nicht nur selbstverständlich, sondern sie glaubten, ein Recht darauf zu haben. „Ein gewisser Egoismus macht sich breit“, konstatiert die Frau, die früher 20 Jahre als Finanzbuchhalterin arbeitete und danach 22 Jahre lang Leipziger Büroleiterin des Bundes der Architekten in der DDR war. Für Corona-Leugner hat sie kein Verständnis. Ihr Appell: „Vertrauen Sie den Wissenschaftlern, denn deren Forschungsergebnissen in den letzten Jahrhunderten verdanken Sie schließlich Ihren heutigen Lebensstandard.“

Dem Argument von Jüngeren, früher seien halt andere Zeiten gewesen, entgegnet Schuster: „Aber ich habe in diesen Zeiten gelebt, und ich habe nur dieses eine Leben.“ Besonders prägend für sie war die Zeit des Zweiten Weltkrieges, vor allem das letzte Kriegsweihnachten 1944. „Mein Vater war nun doch eingezogen worden. An die Ostfront, die langsam näher rückte, aber wir hatten lange keine Post von ihm.“ Trotz bilderbuchartigen Winterweihnachtswetters, warmer Stube und guten Essens ging es ihr und ihrer Mutter elend. „Der Vater war draußen, und draußen war Krieg. Da haben wir beide bitterlich geweint. Wir hatten ja nur uns.“

Den Hang zum Meckern auf hohem Niveau hält Gertraute Schuster für eine typisch deutsche Eigenschaft. Nicht zuletzt registriert die 92-Jährige eine schleichende Gewichts-Verschiebung zwischen materiellem Besitz und ideellem Reichtum in der Gesellschaft. „Ich hatte viele treue Freunde, auf die ich mich verlassen konnte. (...) Diese sogenannten inneren Werte, die man nicht mit Geld bezahlen kann, gehen leider immer mehr verloren“, sagt Gertraute Schuster. „Möge Corona helfen, daß wir sie wiederfinden!“, schreibt sie.

Erinnern an sechs Kriegsweihnachten

Dieser am 22. Dezember 2020 auf der LVZ-Leserbriefseite veröffentliche erste Brief von Gertraute Schuster fand große Zustimmung: Das ständige Jammern über die Beschränkungen zum Weihnachtsfest nervt mich total. Meine Generation hat sechs Kriegsweihnachten erlebt, da werden wir auch das Corona-Weihnachten überstehen. Damals waren wir dankbar, wenn wir eine warme Stube hatten, genügend Zutaten, um eine Weihnachtsstolle zu backen, und, wenn wir nachts nicht durch Bombenalarm aus dem Schlaf gerissen wurden. Heutzutage geht es vielen Menschen zu gut. Sie wollen auf nichts verzichten. Sie leben im Wohlstand und sind doch so armselig. ( Gertraute Schuster, 04105 Leipzig, 92 Jahre alt und seit über 60 Jahren LVZ-Leserin)

Kompliziertes System zur Masken-Verteilung

Zur Ausgabe von Masken an Ältere und Mitglieder von Risikogruppen: Die Ausgabe von FFP2-Masken an ältere Menschen zum Vorzugspreis gehört in der Vielzahl von Corona-Beschlüssen zu denen, die allgemein akzeptiert werden. Die erste Ausgabe war der Beleg dafür. Über die weitere Verfahrensweise kann ich aber nur den Kopf schütteln. Offenbar haben sich die Verantwortlichen in der Regierung Gedanken gemacht, wie man die Ausgabe so kompliziert und teuer wie nur möglich machen kann. Und sie haben es geschafft.

Da muss die Bundesdruckerei fälschungssichere Coupons drucken, das ist aufwendig und kostet. Dann werden diese Coupons an die Krankenkassen im ganzen Land verschickt, auch das kostet Geld. Die Kassen wiederum müssen die für den Bezug der Masken berechtigten Mitglieder herausfiltern und diesen die Coupons schicken.

Ich frage mich, warum man die Ausgabe der Masken in den Apotheken nicht an die Vorlage der Gesundheitskarten, die jeder besitzt, gekoppelt hat. Es wäre technisch kein Problem, die Ausgabe auf der Gesundheitskarte zu speichern. ( Dieter Kriegsmann, 04289 Leipzig)

Wichtig ist, überhaupt eine Maske zu tragen

Zur Tragepflicht von Masken: Es ist nicht die Frage, ob man eine bestimmte Maske trägt, sondern dass man eine Maske trägt – und das richtig. Wenn sie dann auch noch an den vorgeschriebenen Stellen, Plätzen, Wegen und so weiter getragen wird, wäre schon viel geholfen. Außerdem sollten die kleinen Lücken beziehungsweise Ausflüchte jeglicher Art unterbunden werden. Das tut weh, doch ist ganz bestimmt heilsamer, als das sinnlose Herumdoktoren an Corona-Regeln. ( Bettina Breuckmann, 04347 Leipzig)

Erst große Worte, nun Probleme beim Impfen

Zum Fortschritt beim Impfen: Ich sehe noch die Bilder vor mir, wie unsere Politiker stolz durch die Impfzentren spazierten und erklärten, sie wären bereit und könnten jeden Tag unzählige Bürgerinnen und Bürger impfen. Nach einem verspäteten Impfstart stellen nun die gleichen Personen fest, dass die wichtigste Sache fehlt – der Impfstoff. Vielleicht sollten die verantwortlichen Damen und Herren mal in Israel anfragen. Denn dort sind bereits 26 Prozent (Stand: 17. Januar) der Bevölkerung geimpft. ( Steffen Weber, per E-Mail)

Das Wetter half, der Lockdown weniger

Zur No-Covid-Strategie: Den Wissenschaftlern, die diese Strategie entworfen haben, gebe ich drei Dinge zu bedenken. Erstens: Dass Deutschland „im Sommer bereits eine Inzidenz von 2,5 erreicht“ hatte, ist wohl nur zum geringeren Teil dem Lockdown im Frühjahr 2020 zu verdanken. Eine viel größere Rolle spielten wohl die hohen Temperaturen, die daraus folgende niedrige relative Luftfeuchtigkeit sowie die hohen UV-Werte im Sommer, weil diese drei Faktoren dazu führten, dass die beim Atmen, Sprechen, Husten und Niesen von einem infizierten Menschen produzierten und in die Umgebung abgegebenen Tröpfchen und Aerosole schnell ihre infektiöse Wirkung einbüßten.

Zum zweiten, im australischen Melbourne ist zurzeit Sommer. Auch die dortigen großartigen Erfolge bei der Eindämmung von Covid 19 sind demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit deshalb möglich geworden, weil die eingeleiteten Maßnahmen durch die oben genannten Faktoren kräftigen Rückenwind erhalten haben.

Drittens: Dass der aktuelle Lockdown nur relativ geringe Wirkung zeigt, ist auch darauf zurückzuführen, dass die aktuelle Wetterlage ausgesprochen günstig für Sars-CoV-2-Viren ist, weil sich virenbeladene Tröpfchen und Aerosole ungleich länger als im Sommer in der Luft halten und infektiös bleiben. (Dr. Heinrich Schneider, per E-Mail)

Schutzmaßnahmen nur wegen der Kontrollen?

Zum Artikel „Trotz sinkender Corona-Zahlen: Kreise sollen nicht lockern“ vom 21. Januar: Ich bin schockiert von der Argumentation in dem Artikel. Sicherlich ist richtig, dass es aus epidemiologischer Sicht sinnvoll ist, lieber noch ein paar Wochen an den Maßnahmen festzuhalten. Nur die Argumentation „Die Einschränkungen seien gute Instrumente, um Kontrollen durchzuführen“ (von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, d. Red.) finde ich eine schockierende Aussage, die ich so interpretiere, dass die Maßnahmen der Kontrollen wegen aufrechterhalten werden sollen. ( Niklas Angermair, per E-Mail)

Bei der Kultur sollte keine Stille herrschen

Zum Beitrag „Die Bühne bleibt leer“ vom 18. Januar: ... und die Kultur nimmt es hin. Zu Beginn der Pandemie habe ich mir folgenden Satz zu Eigen gemacht: „Das Machbare denken“. In der Kultur hat das einige Zeit funktioniert. Es gab gute Ansätze, etwa Einakter an den Theatern oder die Übertragung eines Musicalkonzertes aus Chemnitz. Aber derzeit scheint der Kultur die Luft auszugehen. Dass vieles nicht geht, was wir uns wünschen, und manches gar nicht, ist uns seit fast einem Jahr klar. Sowohl Künstlern als auch dem Publikum. Dass derzeit kein Publikum in die Einrichtungen darf, ist nun mal so. Aber deswegen Stille?

Nicht so beim Münchener Gärtnerplatztheater – 17. Dezember Premiere „Vetter aus Dingsda“, 31. Dezember „Drei Männer im Schnee“ und am 23. Januar „Viktoria und ihr Husar“. Alles per Live-Stream. Live-Streams können das Live-Erlebnis nicht ersetzen. In dieser Zeit sind sie aber Balsam für die Seele.

Jedoch gehört auch hier zur Wahrheit, dass nicht jeder dieses Angebot nutzen kann (mangels Technik oder Internet). Und da trifft es meist die Älteren, die, um die wir so besorgt sind. Was ist mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Fernseher besitzen die Älteren. Stattdessen noch ein „Tatort“-Team oder eine „Soko“. Man fragt sich, ob die Verantwortlichen das bewusst wahrnehmen. Ach ja, es gibt ja Arte, Arte im Concert, doch benötigt man auch da die Voraussetzungen.

So machen wir in dieser Zeit die Erfahrung, dass manche Entwicklung der letzten Jahrzehnte nicht so glücklich verlaufen sind. Das trifft aber nicht nur auf die Kultur zu. Gibt es den Willen und die Bereitschaft, an der einen oder anderen Schraube zu drehen? ( Stephan Mücke, 04229 Leipzig)

Medizin gehört zur Daseinsvorsorge

Zur Lage im Gesundheitswesen: Das Gesundheitswesen gehört wie das Bildungswesen und die Stromversorgung zu den Bereichen, für die die Regierung eines demokratischen Landes die Pflicht zur Daseinsvorsorge hat.

Es kann deshalb nicht sein, dass Einrichtungen des Gesundheitswesens, speziell Krankenhäuser, wie Wirtschaftsunternehmen betrieben werden sollen, die Profit abwerfen müssen. Es kann nicht sein, dass Mediziner, die ihren Beruf mit Leidenschaft und Berufung ausüben, bei ihrer Arbeit begrenzten Budgets unterworfen sind, für deren (medizinisch erforderliche) Überschreitung Strafen drohen.

Es kann nicht sein, dass Krankenhäuser kurz vor oder bereits in der Insolvenz stecken. Es kann nicht sein, dass vornehmlich das Schwestern- und Pflegepersonal einer Entlohnung unterliegt, die wenig attraktiv für dieses Berufsbild ist. (Dr. Klaus Lindner, 04157 Leipzig)

Ärgerliche Fehler bei der Ausstattung

Zur Krankenhaus-Serie „ Charité“: Die ARD-Serie „ Charité“ macht uns mit der langen Geschichte eines der größten Krankenhäuser Europas bekannt. Die Darstellungen sind von großem medizin-historischen Interesse, weil auch versucht wird, die Handlung in die jeweilige Gesellschaftsordnung einzuordnen. Es wird versucht, das medizinische Ambiente darzustellen, wobei die räumliche Kleinteiligkeit des großen Krankenhauses unangemessen erscheint.

Geradezu ärgerlich aus der Sicht eines Notfallmediziners ist der Ausstattungsfehler aus der Episode der DDR-Zeit. Hier werden bei den Außenaufnahmen ausschließlich Krankentransportfahrzeuge der Firma Skoda gezeigt, die zu keiner Zeit flächendeckend in Berlin oder der DDR eingesetzt waren. Man hätte dies sehr viel sorgfältiger gestalten können, weil es gerade in Ostdeutschland mehrere Traditionsvereine und Arbeitsgruppen gibt, die sich mit der Pflege alter Einsatzfahrzeuge befassen.

Ein Argument, dass dies bei den Außenaufnahmen in Prag zu umständlich gewesen wäre, kann man nicht gelten lassen, weil die korrekte Darstellung bei einem solch opulenten Historiendrama verpflichtend gewesen wäre. Und trotzdem muss man der exzellenten Schauspielerbesetzung der Hauptrollen Anerkennung zollen, mit denen man tatsächlichen bedeutenden Medizinern und Medizinerinnen ein spätes Denkmal setzte. (Dr. med. Michael Burgkhardt, 04299 Leipzig)

Von LVZ

