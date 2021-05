Leipzig

Unserem Aufruf , die „LVZ sucht den ältesten Führerschein“, sind viele Leserinnen und Leser gefolgt. Nachdem wir am 18. Mai zahlreiche Dokumente und die Geschichten dahinter veröffentlicht haben, bringen wir abschließend heute weitere Erinnerungen.

Kompliment an den Polizisten

Bei einer meiner ersten Fahrten übersah ich eine rote Ampel. Ich wurde gestoppt und erhielt eine eingehende Belehrung. Der Verkehrspolizist war sehr hübsch. Ich sagte zu ihm: „Wissen Sie, was ich am meisten bedauere ist, dass wir uns unter solchen Umständen kennenlernen mussten.“ Das Kompliment bewirkte, dass ich ohne Bestrafung weiterfahren durfte. (Ute Strenger, per E-Mail)

Der Führerschein von Ute Strenger aus dem Jahr 1974 Quelle: privat

Mit einem Ferkel betrunken nach Hause

Die Prüfungsfahrten mit dem Fahrlehrer wurden von ihm auch privat genutzt. Beispiel: Nach dem Kauf eines Ferkels, untergebracht im Kofferraum, wurde der Deal reichlich mit Schnaps und Bier gefeiert. Ich musste im Auto warten, um dann den alkoholisierten Fahrlehrer nach Hause zu kutschieren. Mit viel Krafteinsatz haben seine Frau und ich ihn in die Wohnung bugsiert. (Werner Müller, per E-Mail)

Vorfahrtsregeln mit Spielzeug üben

Den ersten Führerschein habe ich 1969 für das Moped gemacht. Da musste ich noch auf einem großen Tisch die Vorfahrtsregeln mit Spielzeugautos erläutern. (Andreas Scheller, per E-Mail)

Die Fahrprüfung für das Auto absolvierte Andreas Scheller erfolgreich im Juni 1972. Quelle: privat

Unterwegs mit dem Motorrad

Mit meiner ETZ 150 fegte ich als Gemeindepädagoge über die Dörfer um Leisnig und besuchte Familien, um für die Christenlehre einzuladen. Bei einem dieser Besuche fragte mich ein Vater, warum ich bei diesem Mistwetter nicht mit dem Auto unterwegs sei. Ich sagte, dass ich nur die Motorrad - Fleppen besitze. Ich erklärte ich ihm, dass ich mich damals entscheiden musste: Entweder einen günstig erworbenen Führerschein mit einer Ausbildung an der Waffe oder die Verweigerung vormilitärischer Übungen ohne günstigen Führerschein. Ich entschied mich für Variante zwei und wurde kurz darauf auch als Bausoldat gemustert. Mein Gegenüber hörte aufmerksam zu und sagte plötzlich: „Da müsste sich doch irgendwas machen lassen. Ich bin von Beruf Fahrlehrer. Ich frag mal bei den Berufskraftfahrern nach, ob da zufällig noch ein Platz in einem Lkw – Kurs frei ist.“ Und somit konnte ich im Sommer 1987 den Führerschein für die Klassen B, C und E erwerben.(Gerd Pettrich, 04828 Nepperwitz)

Gerd Pettrich hatte Glück, als er im Sommer 1987 einen Platz im Lkw-Fahrkurs ergatterte. Quelle: privat

Mit dem Trabi durch Holland

In den 80er Jahren kauften wir uns einen nagelneuen blauen Trabant. Mit dem sind wir im Mai 1990 nach Holland zu meiner Brieffreundin gefahren. Wir brauchten damals noch ein Visum, was mein Mann in Berlin bei der Botschaft ausstellen ließ. Wir hatten kein „Westgeld“ und mussten deshalb einige Kanister Benzin mitnehmen. Unterwegs auf der Autobahn wurden wir von einigen Leuten über unseren Trabi ausgefragt. (Steffi Schmidt, Mölkau)

Steffi Schmidt war mit dem blauen Trabi und ihrer Freundin Bertha sogar in Holland. Quelle: privat

Eine Limo für die Fahrerin

Ich bin damals eine MZ ES 300 gefahren. Zu dieser Zeit waren Mädels auf dem Motorrad schon etwas Besonderes. 1971 habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und er hatte keine Fahrerlaubnis, also musste er immer als Sozius bei mir mitfahren. Dies gab teilweise Verwirrung an der Raststätte. Ein Bier, eine Limo - also bekam ich das Bier und mein Mann die Limo. Als wir tauschten wurde unsere Abfahrt unter kritischen Blicken beobachtet. Später machte mein Mann auch die Fahrerlaubnis, was ich sehr bereut habe, denn ab da musste ich kämpfen auch mal fahren zu dürfen.(Sonja Paul, per E-Mail)

Sonja Paul war damals eine der wenigen Frauen auf dem Motorrad. Quelle: privat

Flüssigbeton und eine bestandene Prüfung

Ich war als Zweiter mit der Fahrprüfung dran.In der Leipziger Kohlgartenstraße war eine Zugmaschine mit offenen Anhängern, beladen mit Flüssigbeton. Der kleckerte unentwegt auf die Straße. Befehl des Volkspolizisten: „Überholen, abbremsen!“ Trotz Gegenverkehr. Protest des Fahrlehrers mit dem Hinweis, dass er nicht in einem Einsatzfahrzeug der Polizei sitzt, sondern in einem Auto mit Fahrer ohne Erfahrungen, wie man ein anderes Fahrzeug ausbremst. Der Abnahmeprüfer geriet nun erst recht in Zorn. Schließlich überholte ich das Gespann. Der Polizist gebot den Fahrer der Zugmaschine in die Einfahrt in einer Tankstelle. Um uns Fahrschüler kümmerte sich niemand mehr. Also fuhr ich nach eigenem Gutdünken zum Polizeipräsidium. Auf dem Parkplatz stellten wir dann die Frage, ob wir denn bestanden haben. Pause. Dann Erlösung: Ja. (Hugo Hempel, 04328 Leipzig)

Zündkerze fliegt davon

In der Jahnallee fuhr ein Polizeiauto hinter mir her, die Polizisten stoppten mich an der Zeppelinbrücke. Denn noch aus Kriegszeiten befand sich auf meiner Beleuchtung eine schwarze Maske, sodass die Fahrbahn nicht ausreichend beleuchtet wurde. So wurde mir dann eröffnet, dass die Zeiten der Verdunklung wie zu Kriegszeiten üblich schon lange vorbei seien. Danach konnte ich weiterfahren. Kurz nach der Leutzscher Brücke gab es dann einen Knall und die Zündkerze flog in hohem Bogen aus dem Motor. Da es inzwischen noch dunkler geworden war, dauerte die Suche länger, bis ich sie wieder gefunden hatte und nach Hause fahren konnte. (Klaus Kirschner, 04178 Leipzig)

Durch das Fenster zur Fahrprüfung

Eines morgens im April des Jahres 1977 hatte ich es sehr eilig, denn ich musste zur Fahrprüfung. Doch die Korridortür ließ sich nicht öffnen. Zum Glück befand sich im oberen Bereich der Tür ein schmales Fenster, das man von innen öffnen konnte Auf diese Weise gelangte ich ins Treppenhaus. Schnell klingelte ich bei meinen Nachbarn, sie sollten auf mein noch schlafendes, einjähriges Kind aufpassen. Irgendwie hat dann alles funktioniert und meine Fahrprüfung habe ich trotz allem bestanden. (Gerlinde Teichmann, per E-Mail)

Von Yvonne Schmidt