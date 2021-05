LVZ-Leser zeigen ihre ersten Führerscheine

Leipzig

Nach unserem Aufruf, die „LVZ sucht den ältesten Führerschein Sachsens“ vom elften Mai, haben uns zahlreiche Leserinnen und Leser Fotos der Dokumente geschickt und interessante Geschichten dazu erzählt. Der bislang älteste Führerschein, der uns erreichte, stammt aus dem Jahr 1911. Hintergrund der Leseraktion ist der bevorstehende Umtausch der alten Papier-Führerscheine, der gestaffelt bis Januar 2033 erfolgt.

Wie ein Sechser im Lotto

Noch vor Abschluss des Studiums 1969 habe ich den Kaufantrag für einen Trabant gestellt. Der Führerschein lag zehn Jahre ungenutzt im Schubkasten. Meinen Kaufantrag hatte ich schon vergessen, als überraschend eines Tages eine Postkarte im Briefkasten lag, ich könne innerhalb von zwei Wochen den Trabant abholen. Da ich als junger Familienvater überhaupt nicht die finanziellen Mittel für einen Autokauf hatte, wollte ich darauf verzichten. Doch Ehefrau, Eltern, Freunde und Verwandte erklärten mich für verrückt, diesen Lottogewinn zu verschenken. Und so schossen sie mir das nötige Geld vor. Nun war aber das nächste Problem, dass ich mich nicht traute, nach zehn Jahren ohne Fahrpraxis das Auto abzuholen. So bat ich schließlich einen Freund, den Trabant vor meine Haustür in der Nonnenstraße zu fahren. (Hans-Joachim Götze, 04205 Leipzig)

Stets unfallfrei wie der Großvater

Als ich das erste Mal 1970 auf einem Lkw G 5 bei der NVA meine Fahrschule machte, hatte ich Angst vor dem „Ungetüm“. Aber als der Groschen gefallen war, wollte ich nicht mehr runter. Beruflich bin ich nach 1990 bis 2012 jährlich etwa 130 000 Kilometer gefahren.

Mein Großvater ist bis zu seinem Tod 1946, also mit 64 Jahren immer noch Lkw gefahren. Und immer unfallfrei. Dieses Gen hat er meinem Vater und auch mir vererbt. Mein Vater fuhr mit 75 noch Motorrad und ich (heute 72) fuhr bis letztes Jahr Motorrad. Aber Lkw fahre ich auch noch hin und wieder als Fahrer bei einer Autovermietung in Leipzig. (Wolfgang Dölz, per E-Mail)

Strenger Fahrlehrer übt Kritik

Meinen Führerschein erwarb ich am 26. Oktober 1989 mit 48 Jahren. Meine mündliche Prüfung habe ich auf Anhieb bestanden und war vor meiner ersten Fahrstunde sehr aufgeregt. Der Fahrlehrer war sehr streng, und es gab nur Kritik und Theorie an diesem Tag. Und wenn ich Gas geben sollte, schlug der nette Herr mir kräftig auf die Schenkel. Es wurde mir geraten, dem Fahrlehrer ein Essen auszugeben oder ihn mit Kaffee zu beglücken – hat alles nichts genutzt. Nach circa 20 Fahrstunden war ich völlig entnervt und bat um einen Termin zur Fahrprüfung. Das kam nicht gut an, aber ich bestand darauf. Am Tag der Prüfung war mir so schlecht, und ich bat den Prüfer, mich als Erste dranzunehmen. Ich hatte das Gefühl, dass an diesem Freitag sämtliche Müllfahrzeuge in Leipzig unterwegs waren, was die Sache nicht leichter machte. Nun durfte ich anhalten und habe am ganzen Körper gezittert, was der Fahrprüfer nicht verstand, denn ich hatte bestanden. Meinem Fahrlehrer hätte ich am liebsten eine lange Nase gemacht, aber das gehörte sich nicht. (Erika Dietrich, per E-Mail)

Zur Galerie Viele Leser und Leserinnen haben uns ihre alten Papier-Führerscheine geschickt. Hier eine Auswahl an Bildern.

Ein Kavalier in der Fahrprüfung

Bei der ersten Fahrprüfung bin ich durchgefallen. Und warum? Weil ich ein Kavalier war und die Dame, die mit mir Prüfung hatte, zuerst fahren ließ und auf dem Rückweg so nervös war, dass ich den Weg plötzlich nicht mehr wusste. Ich hatte etliche Fehler gemacht und bin deshalb durchgefallen. Das hieß natürlich auch, dass ich zusätzliche Fahrstunden nehmen und mich einer zweiten Prüfung unterziehen musste. Und wie man sieht, habe ich diese zweite Prüfung bestanden. (Wolfgang Stein, per E-Mail)

Auffahrunfall an der Ampel

Die theoretische Prüfung war bestanden, zur praktischen Fahrprüfung stieg ich am damaligen Leipziger Dimitroff-Museum in den Fahrschul-Wartburg, dazu der Fahrlehrer und der Fahrprüfer. Ab ging es Richtung Lindenau und Leutzsch. Da ich dort aufgewachsen war, kannte ich nahezu alle Einbahnstraßen, Vorfahrts- und Stoppschilder sowie die Ampelanlagen. Nach knapp 15 Minuten fuhren wir auf der Merseburger Straße Richtung Lützner Straße, und ich sollte links in die Lützner einbiegen. Nachdem die Ampel für mich grün zeigte, bog ich links ab und musste scharf bremsen, weil eine Frau bei Rot noch über die Straße rannte. Unser Wartburg wurde dann von hinten ein Stückchen nach vorn geschoben. Stoßstange und Kofferraum verbeult. Kommentar: „Herr Bauer, Sie haben sich vorbildlich verhalten, die Prüfung bestanden.“ Eine Woche später hatte ich meine Fahrerlaubnis, mit der ich heute noch fahre. Kein Stempel auf der Karte, keine Punkte in Flensburg und seit Anbeginn unfallfrei. (Horst Bauer, 04177 Leipzig)

Probleme auf Gran Canaria

Mit der Fahrerlaubnis aus der DDR habe ich speziell bei Auslandsreisen und der Anmietung von Pkw öfter Probleme gehabt. Bei einer Reise nach Gran Canaria wurde meine Fahrerlaubnis sogar in den hinteren Räumen einer gründlichen Prüfung unterzogen. Ich konnte schließlich das Auto übernehmen. Man empfahl mir aber, dass ich mich doch um eine aktuelle Fahrerlaubnis kümmern sollte, was ich nun tun werde. (Rüdiger Ulrich, per E-Mail)

VW Käfer als treuer ­Begleiter

Bei meiner praktischen Prüfung bin ich beim ersten Mal durchgefallen. Ich sollte vom Leipziger Ostplatz kommend über die Oststraße nach Stötteritz fahren. Damals wurden immer am Freibad Stötteritz zu Beginn der Badesaison die Schilder für die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgestellt. Normalerweise konnte man 50 km/h fahren, aber zur Badesaison eben nur 30 km/h. Ich hatte nun gerade an dem Tag Prüfung, als die Schilder getauscht wurden... und durfte dann auf dem Rücksitz Platz nehmen. Mein erstes eigenes Auto kaufte ich mir erst 1985 mit 37 Jahren. Ich hatte ja ’ne Anmeldung für einen Trabi, aber man musste eine Ewigkeit darauf warten. Es wurde dann ein VW Käfer, Baujahr 1956. Er wurde unser treuer Begleiter bis nach der Wende. Die Begeisterung für dieses Auto werden wir wohl nie mehr los. Heute als Rentnerehepaar fahren wir mit dem Käfer zum Camping. Wir waren damit schon am Gardasee und in Kroatien. Überall, wo wir auftauchen, zaubert er ein Lächeln in die Gesichter. (Norbert Dienst, per E-Mail)

Frau am Steuer

Ich habe meinen Führerschein 1978 gemacht. Damit wollte ich meinem selbstherrlichen Mann beweisen, dass auch Frauen den Führerschein bestehen können. Er war nämlich der Meinung: „Frauen am Steuer, Ungeheuer!“ (Rosemarie ­Berger, per E-Mail)

Der Familien-Trabi als Trost

Ich war 18 Jahre alt, als unerwartet mein Vater starb. Nur etwas Positives hatte der schlimme Verlust: Meine Mutter überschrieb mir den himmelblauen Familien-Trabi, den mein Vater wie seinen Augapfel hütete und der nur sonntags benutzt werden durfte. Mit diesem Nachweis durfte ich noch im gleichen Jahr zur Anmeldung bei der Verkehrsschule Leipzig – sonst hätte ich mindestens drei Jahre warten müssen. (Claudia Lietzau, per E-Mail)

Der lange Weg zum Führerschein

Als 19-jähriger Lehrling legte ich 1954 in Zeitz auf einer AWO 425 die Fahrprüfung ab und erhielt die gelbe Fahrerlaubnis. Dieses gelbe Dokument war ein Jahr später für mich die „Eintrittskarte“ für die Kfz-Kompanie der Kasernierten Volkspolizei Leipzig VII. Dort erwarb ich mit anderen zusammen in einem monatelangen Lehrgang fundiertes theoretisches Wissen und legte 1955 die Fahrerlaubnis für nahezu alle Klassen ab. Bei meiner Entlassung 1956 bekam ich ein Schriftstück, das die Umschreibung in eine zivile Fahrerlaubnis ermöglichte. Beim Umtausch der ersten Fahrerlaubnis im Jahre 1983 wandelte sich dieses Dokument zum Führerschein. Ich freue mich, dass wir dank Pkw auch im Alter als Bewohner der ländlichen Region noch mobil geblieben sind. (Eckhard Riedel, 04779 Wermsdorf)

Der angebliche Fahrradunfall

Mein Vater besaß einen Kleinroller KR 50 und spendierte mir die Fahrschule. Der Zeitraum zwischen Prüfung und Erhalt des ersehnten Dokuments dauerte in meinen Augen viel zu lange. An einem Samstagnachmittag nutzte ich die Gelegenheit, das Moped meines Vaters auszuprobieren. Wir wohnten in einem ruhigen Viertel mit Gärten an den Häusern. Diese waren in den meisten Fällen eingezäunt. Genau das war mein Problem. Die zweite Rechtskurve schaffte ich nicht und landete auf dem gemauerten Sockel eines Zauns. Meine Eltern wurden umgehend informiert und brachten mich zur Unfallstation im Krankenhaus. Nun kam mein zweites Problem: der fehlende Führerschein. Dem Arzt erzählte ich eine Geschichte von einem steilen Berg, den ich mit dem Fahrrad hinunter gefahren sei. Es klang wohl sehr glaubhaft, denn es gab keine weiteren Fragen. Als ich ein Jahr später wegen eines anderen Problems beim selben Arzt landete, begrüßte mich dieser sehr freundlich mit den Worten: „Ach, der Fahrradunfall!“ Meiner Jugend war es wohl zu verdanken, dass ich verständnislos fragte: „Wieso Fahrradunfall? Ich hatte noch nie einen.“ Der Arzt überhörte das großzügig. Ich hatte wieder einmal Glück gehabt. (Angelika L., per E-Mail)

So können Sie uns erreichen:

E-Mail: Leserbriefe@lvz.de

Facebook: LVZ Leipziger Volkszeitung

Twitter: @LVZ

Instagram: lvz.de

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

Von Yvonne Schmidt