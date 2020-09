LVZ-Leser zu kritikfähigem Minister, besteuerter Rente und folgenschwerer Kurzarbeit

Leipzig

Corona-Pandemie und politische Entscheidungen, Altersvorsorge und besteuerte Renten, Brand im Flüchtlingslager auf Lesbos und humanitäre Hilfe, die Ausweitung des Kurzarbeitergeldes und die fatalen Folgen – gesellschaftlich relevante Themen, die LVZ-Leser zur Meinungsäußerung anregen.

Jens Spahn gab Fehler zu – dies kennt man sonst nicht von Politikern

Zum Artikel „Der Mann hinter der Maske“ (15. September): Warum werden Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt Fehler unterstellt? Ein völlig neues unbekanntes Virus stellte anfangs alle vor Herausforderungen, da ist der Rat zur Gelassenheit richtig, wichtig und kein Fehler. Jens Spahn machte klare Ansagen, dies kam bei den Menschen gut an. Er gab Fehler und Fehleinschätzungen zu, dies kennt man sonst nicht von Politikern. Just in dem Moment, als er erfolgreich agierte, kam Angela Merkel wieder auf die Bildfläche, dem jungen Minister wollte sie das Feld nicht alleine überlassen.

Die Autoren vergessen, was die Vorgänger für ein Chaos im Bundesgesundheitsministerium hinterlassen haben. Eine völlig falsche Personalpolitik durch Rot/Grün, DRG (diagnosebezogene Fallgruppen, d. Red.) und die Entfesselung der Märkte, Verlagerung von Medizinprodukten nach China, da konnte Jens Spahn nur ratlos sein. Der Vorgänger Hermann Gröhe dachte, mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz ist alles getan, ein Irrtum.

Jens Spahn war in seiner Funktion als Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium der einzige, der ein offenes Ohr für das Klinikpersonal hatte. Minister sind auch Menschen und machen Fehler, begehen Irrtümer, aber wer hätte es besser machen können, wenn nicht Jens Spahn. ( Beate Müller, 04288 Leipzig)

Corona: Gut, dass wir darüber sprechen, was hätte besser gemacht werden können

Zum Kommentar „Corona- Politik muss lernfähig sein“ (5./6. September): Es ist gut, dass unsere Gesellschaft langsam auch darüber spricht, was hätte besser gemacht werden können. Gesundheitsminister Spahn hat ja schon im Frühjahr vorbeugend um Verzeihung gebeten, und nun hat er eingestanden, dass viele Beschränkungen unverhältnismäßig waren.

Jetzt wäre es wichtig, dass man bei den Fakten bleibt, denn sehr vieles wissen wir immer noch nicht: Ja, das Virus hat sich schnell ausgebreitet und war hochgefährlich, aber ist es ein Fakt, dass „die Vollbremsung nötig war“, wie Tim Szent-Ivanyi schreibt?

Anderswo war der Verlauf ja bisher wesentlich milder als in Deutschland: Länder wie Griechenland, Tschechien, Libanon, Pakistan, Indonesien und Haiti hatten bisher einen wesentlich milderen Verlauf als Deutschland. Offenbar weiß niemand, woran das liegt, und welche Rolle das Regierungshandeln tatsächlich hatte. (Prof. Dr. Martin Haspelmath, 04105 Leipzig)

Einsamer Tod in der Pandemie: Angehörigen war der Besuch bei Strafe untersagt

Zum Artikel „Es kann eine bessere Normalität werden“ (5./6. September): Unser Bundespräsident und im Schlepptau Herr Spahn schlagen eine Gedenkfeier vor. Begründung: den Hinterbliebenen in ihrer Trauer Beistand leisten. Der „Corona-Tod ist ein einsamer Tod“. Herr Steinmeier liefert auch gleich den Grund des einsamen Todes: „Patienten sind ohne den Beistand der Angehörigen gestorben, sie konnten nicht Abschied nehmen.“ Noch mal zur Erinnerung: Den Angehörigen war bei 500 Euro Strafe der Besuch untersagt. Herr Steinmeier macht den Bock zum Gärtner. Kopfschütteln kann man nur über seinen Vergleich mit den Verkehrstoten. Herr Bundespräsident, denken Sie weiter darüber nach, wie Sie den Hinterbliebenen ihr Mitleid ausdrücken können. ( R. Bergs, per E-Mail)

Absicherung fürs Alter: Der Staat bereichert sich an meiner Vorsorge

Zum Artikel „Privatrente: So viel sollten Ostdeutsche ansparen“ (8. September): Ich bin seit einigen Jahren Rentner und habe, wie von der Kanzlerin persönlich beschworen wurde, von meinem Arbeitslohn (Nettolohn) vorgesorgt. Jetzt muss ich feststellen, dass sich der Staat an meiner Vorsorge bereichert.

Das Ganze wird nämlich – wie auch die Altersrente – obwohl schon besteuert nun noch einmal besteuert. Es nennt sich plötzlich „Einkommen“. Und mache ich in einer Steuererklärung zum Beispiel Werbungskosten (Druckerpapier, Tintenpatronen zur Erstellung der Steuererklärung) geltend, dann geht das nicht, weil ich ja „kein Einkommen“ habe. Ist das nicht erschreckend?

Hier sollte angebracht werden, dass ein Abgeordneter der im Monat eine fünfstellige „Diät“ erhält, nicht einen Cent in die Rentenkasse einzahlt, aber monatlich eine mittlere vierstellige Pension erhält – so viel zum Sozialstaat. ( Lothar Berthold, 04277 Leipzig)

Wahlrecht: Erst die Zweitstimmen machen die Aufblähung der Parlamente möglich

Zur geplanten Änderung beim deutschen Wahlrecht: Im Grundgesetz Artikel 38 heißt es unter Absatz 1: „Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.“ In Absatz 3 steht: „Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.“ Parlamente haben Näheres und dem Grundgesetz Widersprechendes bestimmt. Über die Zweitstimme werden Abgeordnete statt unmittelbar nur mittelbar gewählt. Der Wähler kann über die Zweitstimme keinem bestimmten Kandidaten unmittelbar seine Stimme geben. Von den vielen sich selbst so nennenden Demokratie- und Grundgesetzanhängern hat das bisher keinen zur Klage vor dem Bundesverfassungsgericht bewegt. Von Parteifröschen ist das freilich nicht zu erwarten.

Im Grundgesetz heißt es: „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.“ Ich habe nichts von Vorrechten für Parteien bei Parlamentswahlen und in Parlamenten gefunden. Im Parlament zählen die Stimmen der Abgeordneten – nicht die der Parteien.

Erst das undemokratische Zweitstimmenwahlrecht macht die Aufblähung der Parlamente möglich. Zudem: Zu viele ungeeignete Bürger gelangen als „demokratisch” ausgekungelte Spitzenkandidaten der Parteien ins Parlament – selbst wenn sie in ihrem Wahlkreis keine einzige Erstwahlstimme bekämen. (Erhard Spichalski, 04838 Eilenburg)

Wir sind dabei, unsere Sprache abzuschaffen

Zum Artikel „Klimagerechte ,taz’-Sprache“ (8. September): Es reicht scheinbar noch nicht aus, wenn der Deutschlandfunk seine „Zuhörenden“ darüber informiert, dass bei der Tour de France voraussichtlich „Zuschauende“ zugelassen werden sollen, sondern es kann noch schlimmer kommen.

Wir können uns also darauf einstellen, dass wir demnächst von Populisten und Populistinnen, Terroristen und Terroristinnen hören werden. (Oder muss es „Terrorisierende“ heißen?)

Ob damit das vorgegebene Ziel von mehr Geschlechtergerechtigkeit erreicht wird oder ob dieses sprachliche Alibi nur hilft, die wirklichen gesellschaftlichen Probleme zu verkleistern, sei dahingestellt. Wenn dann noch der kostenlose mediale Englischunterricht dazukommt, bei dem immer mehr „user performen“ und der „shutdown homeschooling und homeoffice“ verursacht, wird die Toleranzgrenze vieler (noch) Toleranten überschritten (Oder ist der „Tolerierenden“ korrekt?)

Was zurückbleibt, ist ein sich verstärkendes diffuses Gefühl des Unbehagens und der Ohnmacht gegenüber „denen da oben“ und den sprachnormierenden Medien. Die kaum noch kontrollierbaren Auswirkungen von Wut und Ohnmacht erleben wir gegenwärtig auf vielen Ebenen. Ob sich Deutschland abschafft, ist ja noch umstritten. Dass wir aber dabei sind, unsere Sprache abzuschaffen, scheint erwiesen. (Dr. Klaus-Dieter Brzank, 04109 Leipzig)

Fleisch müsste teurer sein: Aber Löhne, Gehälter und Renten steigen nicht adäquat

Zum Artikel „Warum Fleisch viel zu billig ist“ (1. September): Natürlich haben sie recht, wenn Sie schreiben, dass alle Faktoren bei der Preisbildung zu berücksichtigen sind. Folgerichtig also auch Umweltfaktoren und Kosten für Sanierungen von Schäden aus der Tierhaltung. Unbestritten ist auch, dass die Zahl der Verbraucher steigt, die weniger Fleisch essen, und wenn Fleisch, dann preisintensiveres, weil – hoffentlich – artgerechter und besser gehalten.

Die Überlegung, die in Ihrem Artikel fehlt, ist, dass man zwar die Preise anheben kann, um alle Kosten zu erfassen, aber Löhne, Gehälter, Renten und so weiter nicht adäquat gesteigert werden. Damit werden mehr Menschen zum billigen Fleisch greifen, weil das dann halt noch erschwinglich ist. Beispielhaft in der Schweiz, dort kostet Fleisch richtig Geld. Verdienste, Renten und sonstige Bezüge liegen aber wesentlich höher, so dass damit die höheren Lebensmittelpreise abgefedert werden.

Was ist weiterhin mit den Subventionen für die Landwirte? Die müssen dann natürlich entfallen, denn wenn alle Kosten erfasst sind, dürfen nicht gleichzeitig noch Subventionen gezahlt werden.

Die Überlegungen der Wissenschaftler, den tatsächlichen Aufwand auch im Preis deutlich zu machen, ist schon richtig, aber letztendlich nicht zu Ende gedacht. Man kann nicht nur fordern und an den Verbraucher weitergeben, man muss auch die Basis verbessern, die es dann ermöglicht, auf derartige Veränderungen positiv zu reagieren. ( Mathias Gausche, 04357 Leipzig)

Sichere Versorgung machbar ohne Kohle

Zu Lesermeinungen zum Kohleausstieg und zu den erneuerbaren Energien: Mit Verärgerung nehme ich wahr, wie Energetiker des letzten Jahrtausends in aller Regelmäßigkeit über Leserbriefe in der LVZ zu Wort kommen können. Die Herren Dr. Ufer und Dr. Lindner wollen nicht wahrnehmen, dass die Verstromung der Braunkohle keine Zukunft hat. Dies ist gesellschaftlich gewollt wie auch ökologisch geboten. Dennoch bekommen sie eine Bühne auf der sie ihre längst widerlegten Thesen verbreiten können.

Entgegen deren Behauptung ist eine sichere und günstige Stromversorgung ohne Kohle machbar und schon längst Realität. Der Börsenstrompreis wurde durch die erneuerbaren Energien auf einen historisch niedrigen Stand gedrückt. Trotz Steuern und Umlagen sind die Stromkosten im Verhältnis zu anderen Kosten in den beiden letzten Jahrzehnten nicht überproportional gestiegen.

Als Folge des Klimawandels können konventionelle Kraftwerke vielerorts Mangels verfügbaren Kühlwassers auch in diesem Sommer nicht die volle Leistung bereitstellen. Deutscher Ökostrom hat nicht nur diese Stromlücke geschlossen, sondern ist Exportschlager in Richtung unserer Nachbarn, die die Energiewende noch nicht oder zu spät eingeleitet haben. Und mittlerweile gibt es mehr Arbeitsplätze in der regenerativen Energiewirtschaft als es bei den konventionellen je gab, obwohl die Politik dieser Zukunftsbranche oft Steine in den Weg legt. ( Andreas Arens, 04179 Leipzig)

Vorgaben nötig von Umweltexperten

Zum Artikel „Menschheit ist Klimawandel nicht hilflos ausgeliefert“ (8. September): Bereits die Überschrift sollte eher die Frage aufwerfen, warum wir es erst soweit haben kommen lassen. Sie vermittelt den Eindruck: „Okay, es wird wärmer, aber man kann sich helfen.“ Sprich: sich damit abfinden/arrangieren. Jedoch ist dies nicht einmal die halbe Wahrheit.

Die Expertin weist auf die bereits zustande gekommenen Abweichungen vom bisherigen Normal bei bestimmten Kreisläufen in der Natur während des kurzen Zeitraumes 2013 bis 2020 hin. Die Komponente der Beschleunigung dieser Veränderungen wird außer Acht gelassen. Um keine Panik zu verbreiten, wird auch nicht gesagt, wie viel Zeit uns noch bleibt, die Klimaziele von Paris zu erreichen.

Neueste Berechnungen gehen davon aus, dass zur Begrenzung der Erwärmung um 1,5 Grad binnen neun Jahren eine Null-Emission von Treibhausgasen erreicht werden müsste. Es sollte sich demnach lieber ein Experte finden, der vorgibt, wie das zum Beispiel in Sachsen verwirklicht werden könnte. (Jörg Berthel, 04425 Taucha)

Verdienste sind null und nichtig

Zur Debatte um Arnold Vaatz als Redner beim Festakt zum 30. Gründungsjubiläum des Freistaats Sachsen am 3. Oktober: Es spricht mal wieder für die typische politische Gegenwartskultur: Verdienste der Vergangenheit zu Bürgerrechten, Staatsaufbau und Umweltschutz sind null und nichtig, wenn die politischen Würdenträger der Gegenwart einen Satz gefunden haben, an dem sie sich abarbeiten können. Man kann Herrn Vaatz’ Satz ja differenziert gegenüberstehen; einen solchen „Scheißsturm“ rechtfertigt es nicht. Ich hoffe, er lässt sich davon nicht beirren und nimmt seine Einladung wahr, vor wie wenig Leuten auch immer. (Peter Söffner, per E-Mail)

Humanität hat eine Grenze

Zum Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria: Bei allem Leid, das auf Lesbos beziehungsweise in Moria herrscht, hat Humanität eine Grenze. Betrachtet man die Bilder aus dem Camp, stellt man unweigerlich fest, dass es zum größten Teil junge Männer, Frauen mit Kindern, angeblich unbegleitete Jugendliche sind, die dorthin geflüchtet sind.

Nachdem wir in Deutschland bezüglich der aufgenommenen Fremden wahrlich nicht die besten Erfahrungen sammeln mussten, ist die effekthascherische Humanität, ganz besonders von Grünen-Chef Habeck, mit allergrößter Vorsicht zu genießen.

Horst Seehofers anfänglich zögerliche Haltung, keine Flüchtlinge im Alleingang Deutschlands aufzunehmen, ist mehr als verständlich. Vermutlich auf Druck der Kanzlerin will Deutschland jetzt doch eine sehr große Zahl neuer Flüchtlinge aufnehmen. ( Claus Reis, 91126 Schwabach)

Nothilfe ist Christenpflicht

Zum Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria: Nach der christlichen Morallehre rangieren diese Werte ganz oben: Nächstenliebe, Mildtätigkeit, Mitleid und Barmherzigkeit, Wohlwollen, Gewaltfreiheit, Feindesliebe, Tötungsverbot. Nach der Lehre der römisch-katholischen Kirche gehören zur Barmherzigkeit die Aufnahme von Fremden und ihre Versorgung mit Nahrung, Getränken, Kleidung sowie die Betreuung von Kranken und Gefangenen. Neid, Missgunst und Ignoranz zählen nach der katholischen Glaubenslehre zu den sieben Todsünden.

Es ist auffällig, dass sich vor allem Parteien mit dem „C“ im Namen, wie etwa CDU und CSU, sowie katholisch dominierte Länder wie Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei nicht an diese christlichen Pflichten halten. Im Gegenteil. Sie lassen Menschen in Not im Stich und überbieten sich in Hass und Ablehnung gegen die Hilfesuchenden. Das ist eine Schande. ( Conrad Fink, 71691 Freiberg a. N.)

Kurzarbeit Bumerang für die Sozialkassen

Zur Verlängerung des Kurzarbeitergeldes: Die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes bis zum 31. Dezember 2021 wegen der angeblich durch Corona verursachten Wirtschafts- und Finanzkrise ist vielleicht für die Betroffenen eine Hilfe, jedoch kann man mit 60 Prozent des Nettolohns langfristig keine Mieten zahlen, Kredite bedienen oder Preissteigerungen ausgleichen.

Es ist nicht nur ein Tod auf Raten sondern auch ein Bumerang zu Lasten der Sozialkassen. In Wirklichkeit ist es der pure Wahlkampf für die anstehende Bundestagswahl und die sichtbare Verzweiflung der politischen Unfähigkeit. Die Arbeitslosigkeit wird verschleiert und leider nach der Bundestagswahl 2021 sichtbar werden.

Wieder einmal betrügt sich eine Regierung selbst und verkauft Erfolge einer politischen Fata Morgana zu Lasten der sozialen Marktwirtschaft. Wieder einmal wird ein mutmaßlich gut gemeintes System an der Gier einiger Weniger, an den selbst herbeigerufenen Geistern eines zügellosen Kapitalismus und an zu vielen ideologischen Gründen scheitern. ( Wolfgang Kleindienst, 07381 Pößneck)

