Leipzig

Wie kann der Krieg gegen die Ukraine beendet werden? Warum steigen die Spritpreise, obwohl der Ölpreis sinkt? Warum sind im reichen Deutschland viele Renten so niedrig? Diese Fragen beschäftigen die Leserinnen und Leser.

Zum Krieg Russlands gegen die Ukraine

Entspannung der Lage dringend nötig

Die Aktivitäten der deutschen Bundesregierung zur Beendigung des Krieges in der Ukraine gehen vor allem in eine Richtung – militärische Stärke zeigen. Von der anfangs immer wieder betonten Haltung, der Ukraine keine Waffen zu liefern, ist man schnell abgekommen. Kurzerhand sollen nun auch die jährlichen Verteidigungsausgaben deutlich aufgestockt und ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für Rüstungszwecke bereitgestellt werden. Das beinhaltet unter anderem die Anschaffung von bis zu 35 Tarnkappenjets. Wie ist diese Art Bewaffnung mit dem im Grundgesetz festgeschriebenem Charakter der Bundeswehr als Verteidigungsarmee vereinbar?

Ist es nicht höchste Zeit, mit aller Kraft zur Beendigung des Krieges durch echte Entspannungsaktivitäten einzutreten? An dieser Stelle sei an die neue Ostpolitik von Willi Brandt erinnert.

Bernd Gläser, 04349 Leipzig

Was nützt der Ukraine wirklich?

Die Bilder aus der Ukraine sind nur schwer zu ertragen. Der Westen unternimmt aus seiner Sicht alles in seiner Macht Stehende, um diesen Krieg zu beenden.Die Frage bleibt: Reicht das?

Aus meiner Sicht erkenne ich in den Hilfsmaßnahmen des Westens ein Ungleichgewicht. Die gegen Russland verhängten Sanktionen sind gut und richtig, aber der Schwerpunkt liegt hier primär darin, was Russland schadet. Aber die entscheidende Frage muss doch sein: Was nützt der Ukraine?

Die größte Hilfe für die Ukraine wäre die Sperrung des Luftraumes über der Ukraine, so jedenfalls sagt es der ukrainische Präsident Selenskyj. Diese Hilfe wird ihm aus Angst vor der Reaktion Putins verwehrt. Putin sieht sich in der Position des Stärkeren und bestimmt die Regeln in diesem Konflikt.

Helmut Behnke, Altenburg

Nicht ein ganzes Volk bestrafen

Als Kind las ich leidenschaftlich gern russische Märchen. Die Heldinnen inspirierten mich, vor allem weil sie empathisch und menschlich waren. Später faszinierte mich das russische Leben; ich lernte liebenswerte Menschen mit einem großen Herzen kennen. Es tut mir weh, zu lesen oder zu hören, dass es in unserem Land Angriffe auf russische Mitbürger und Unternehmer gibt; dass russische Kultur ausgeblendet wird. Welchen Gefallen tun wir uns damit?

So grausam und verwerflich dieser Krieg gegen die Ukraine geführt wird, umso wichtiger ist es zu verstehen, von wem dieser Krieg ausgeht und dass für diese furchtbaren Taten eines Mannes und seines Machtzentrums nicht ein ganzes Volk bestraft werden darf. Auch wenn versucht wird, das russische Volk per Gehirnwäsche hörig zu machen. Doch kennen wir genau das nicht aus unserer jüngsten Geschichte?

Kerstin Weigelt, 04179 Leipzig

Wo bleibt ein klares Kanzlerwort?

Die Russen in Deutschland sind nicht schuld am Krieg. Wo bleibt ein klares Wort von Kanzler Scholz zu den Übergriffen gegen Russen in Deutschland?

Dr. Roland Kühnel, 04109 Leipzig

Zu den steigenden Preisen für Energie und Lebensmittel

Steigende Spritpreise vertiefen die Spaltung

Aufgrund der aktuellen Situation der immer höher steigenden Spritpreise ergibt sich für mich folgendes Szenario: Die Kluft zwischen den Gesellschaftsschichten wird sich nicht nur gefühlt wie bisher, sondern real entscheidend vergrößern, die Zapfsäule wird zum Zünglein an der Waage. Die, die es sich leisten können, profitieren verstärkt, speziell an den Wochenenden, von den leeren Straßen und Autobahnen und können ihre dicken Schlitten nun hemmungslos ausfahren, während der große Rest zu Hause bleiben wird, oder muss.

Peter Volland, per E-Mail

Preise steigen, die Einkünfte aber nicht

Das Essen und Trinken wird teurer, Sprit und das Heizen werden teurer, Mieten und Bauen werden auch teurer, viele der allgemeinen Dinge des Lebens werden teurer. Zum Glück bleiben Gehälter, Löhne und Renten gleich, man braucht als Mensch wenigstens etwas Stabilität im Leben.

Heinz Breitenbach per E- Mail

Ölpreis fällt, aber Spritpreis steigt

Finden Sie nicht, dass es eine Frechheit ist, dass der Ölpreis gefallen ist in einer Woche und dass der Sprit immer noch soviel kostet wie letzte Woche, als der Ölpreis höher war? Und jetzt kommt Bundesfinanzminister Lindner (FDP) mit 30 oder 40 Cent Steuer-Entlastung auf den Sprit. Wird das demnächst mit dem Ölpreis verrechnet und nicht mit den Steuern? ... Hier geht es nur um Abzocke und die Rechtfertigung gestiegener Preise im Handel sonst nichts.

Michael Gensler, per E-Mail

Keine Panikmache bei Lebensmitteln

Zum Titelfoto und Beitrag „Krieg und Hunger – ein Teufelskreis“ vom 15. März:

Der heutige Aufmacher krönt die Panikmache der letzten Tage. So weiß auch die letzte Oma, dass sie Sonnenblumenöl und Mehl horten muss ... Festzuhalten ist doch, dass es in Deutschland keine Hungersnot geben wird, eher in armen Ländern ... Ich könnte wetten, dass heute noch Leute Tonnen von Klopapier zu Hause haben. Bei Nahrungsmitteln hört der Spaß aber auf.

Tanja Sandlaß, per E-Mail

Verständlicher Artikel zur Notwehr

Zur Kolumne „Recht so: Notwehr – was ist erlaubt, um den Dieb zu stoppen?“ vom 15. März:

Ich habe selten in der LVZ einen Artikel mit so großer Verständlichkeit gelesen. Der abschließende Vergleich von Kaugummi und dem Bild von da Vinci ist arg übertrieben. Ein Diamantring hätte auch genügt. Geklaut ist geklaut. Das darf man nicht.

Lutz Weiße, 04329 Leipzig

Arme Rentner in reichem Land

Zur Lage der Rentner:

In einem reichen Land wie Deutschland ist es eine Schande, dass es Rentner gibt ,die ein ganzes Leben gearbeitet haben, auf Grundsicherung angewiesen sind. Aber die vom Volk gewählten Abgeordneten passen jedes Jahr ihre Diäten an! Diese haben doch vollkommen den Blick für die Realität verloren.

Sabine Seidel, Borna

So können Sie uns erreichen

E-Mail: Leserbriefe@lvz.de

Twitter:@LVZ

Instagram: lvz.de

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der Meinung der Redaktion überein.

Von LVZ