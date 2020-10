LVZ-Leser zur deutschen Einheit, zum Atommüll und zum Gusswerke-Aus

Leipzig

Deutsch-deutsche Einheit, Endlager für Atommüll, Niedergang eines Traditionsunternehmens, Feldmausplage oder Sportberichterstattung – das schreiben die LVZ-Leser aktuell:

Ehrlicher Respekt dem Osten gegenüber fehlt

Zum Leitartikel „ Deutschland, ein Sehnsuchtsort“ und zum Interview mit Angela Merkel „Meine Herkunft hat mich geprägt“ (2. Oktober): Welch ein Betrachtungs- wandel nach 30 Jahren deutscher Einheit. Der Kommentar von Jan Emendörfer findet meine Zustimmung, und wenn Frau Bundeskanzlerin im Interview nicht schon wieder auf CDU-Wahlmodus geschaltet hätte, fänden sich auch dort mehrfach meine Meinungen wieder.

Anzeige

Aber die Redenschreiber der Regierungsparteien kommen 15 Jahre zu spät. Wenn heute bei einer Wahlbeteiligung von etwa 70 Prozent eine „Mehrheit“ festgestellt wird, sind das doch nur noch gut 25 bis 30 Prozent der Wahlberechtigten. Folglich leben wir unter einer Minderheitsregierung. „Ein Volk“ im Demokratieverständnis müsste sich wohl anders rechnen.

Inzwischen werden alle Unterschiede und spaltenden Differenzen als Vorzüge von Freiheit und Demokratie ausgelegt. Besser geht Schönfärberei nicht! Das Vertrauen in ehrlichen Respekt dem Osten gegenüber ist bei den Regierungsparteien mehr als beschädigt. Wer uns abspricht, in der DDR keine Heimat gehabt zu haben, muss abtreten. Die Zeit ist überfällig. Der Abschied von Frau Merkel wäre dazu geeignet.

Die Einheitsfeier im sächsischen Landtag spricht Bände, CDU und AfD Seite an Seite mit der FDP. War das für die CDU die Gelegenheit, ihre abtrünnigen Mitglieder wieder zurückzugewinnen? ( H. Mai, 04328 Leipzig)

Atommüllaufnahmeland mit Strahlkraft

Zum Artikel „Endlager-Suche: Sachsen mit drei Teilgebieten vertreten“ (29. September): Deutschland, das sonst jeden nationalen Alleingang anprangert und internationale Lösungen fordert, steigt 2022 aus der Atomkraft aus. Der „Rest der Welt“ folgt diesem Beispiel nicht, setzt unverändert auf Kernkraft und entwickelt Atomenergiegewinnung, Atommüllreduzierung und -recycling weiter.

Hierzulande bereitet das keinerlei Zweifel an der 2011 nach dem Fukushima-Tsunami getroffenen Entscheidung: Wir sprengen AKW-Kühltürme und suchen mindestens bis 2031 ein nationales Endlager. Dann sind wir schon neun Jahre ohne Atomstrom, dafür gewohnt schlank strukturiert mit der vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung überwachten Bundesgesellschaft für Endlagerung.

Vielleicht werden ja die 90 endlagergeeigneten Teilgebiete auf 54 Prozent der Landesfläche doch noch unser Beitrag zu einer globalen Atomenergiepolitik – als Atommüllaufnahmeland mit Strahlkraft? ( Stephan Thieme, per E-Mail)

Pokerspiele vergangener Eigentümer haben Traditionsunternehmen in den Ruin getrieben

Zum Artikel „Endgültiges Aus für Gusswerke Leipzig“ (24. September): Es ist ein Jammer, wenn man sehen muss, wie das Missmanagement und die Pokerspiele der vergangenen Eigentümer dieses Traditionsunternehmen in den Ruin getrieben haben. Und genau so bestürzend ist es, jetzt zu erleben, wie Politiker (Herr Jung und Herr Kretschmer) mit ihrer Argumentation von der Unfähigkeit der Manager und ihrer eigenen ablenken wollen und die Schuld „en vogue“ der Elektromobilität in die Schuhe schieben wollen. Doch das ist grober Unfug, denn auch in Elektroautos werden nach wie vor Guss-Teile benötigt!

Dafür wurden jedoch die Weichen im Unternehmen nicht rechtzeitig gestellt und nicht investiert – das Ende sehen wir jetzt. Halbergguss muss sterben, weil Manager und Politiker ihre Arbeit nur unter dem Gesichtspunkt des kurzfristigen Gewinns und der „schnellen Stimmengewinnung“ machen – aber nicht mit dem Blick auf langfristig unabwendbare Entwicklungen. Das kann jeder kleine Handwerksmeister im Familienbetrieb besser! Es wird demnächst noch mehr Firmen so ergehen, wenn sie den „Durchhalteparolen“ mancher Politiker immer noch Glauben schenken. ( Thoralf Schilde, per E-Mail)

Feldmausplage – Verlierer sind wieder die Hamster

Zum Artikel „ Konflikt auf den Äckern – die Bekämpfung der Feldmausplage bedroht den Feldhamster“ ( 30. September): Ich kann mich noch sehr gut an die vergangene Zeit erinnern, wo es noch Prämien für erschlagene oder vergiftete Hamster und Feldmäuse gab. Die Folge davon war, dass die heimischen Raubvögel und zum Beispiel Störche die vergifteten Tiere aufnahmen und später auch ihre Brut damit fütterten, wenn denn überhaupt Nachwuchs schlüpfte. Der Grund war unter anderem die Menge der Giftsubstanzen, die die Eierschalen brüchig werden ließ oder den Altvogel nach und nach mitvergiftete. Es hat lange gedauert, dass die Population sich einigermaßen wieder erholt hat.

Die Hamster sind nach wie vor die Verlierer. Wenn nun die Mäuse wieder vergiftet werden, geht das Drama weiter und wiederholt sich. Das kann doch nicht richtig sein. Sicher gibt es eine Möglichkeit, die „Plage“ auf natürliche Weise zu lösen. Gehen die Naturschützer da nicht auf die Barrikaden? In manchen Gegenden sieht man auf den Feldern Absitzmöglichkeiten für die Raubvögel, aber viel zu wenige. Ich selbst bin kein Mitglied einer solchen sinnvollen Organisation, aber mich ärgert, wie leichtsinnig mit der Natur umgegangen wird. ( Ursula Petzold, per E-Mail)

Werte der Familie entsprechen dem biblischen Verständnis von Ehe und Familie

Zum Artikel „Religiös und konservativ: Barrett soll auf Ginsburg folgen“ (28. September): Ein Satz hat uns darin stark irritiert, nämlich dass Amy Coney Barret mit ihrem Mann bezüglich der Religion zu einer „obskuren christlichen Sekte“ gehört. In unseren Augen ist der Begriff „obskure Sekte“ nicht gerechtfertigt und vorverurteilend. Hier ist nach unserer Sicht falsch recherchiert und sollte in einer Tageszeitung mit dem Anspruch der objektiven Berichterstattung so nicht erscheinen.

Die Kirche „People of Praise” bekennt sich zu dem Nicänischen Glaubensbekenntnis, worauf sich auch die katholische und evangelische Kirche Deutschlands berufen. Der Lebensstil und die Werte der Familie entsprechen dem biblischen Verständnis von Ehe und Familie, in dem sich alle Christen verankert wissen. (Claus und Heidi Bretschneider, Döbeln, per E-Mail)

Es stellt sich die Frage: Können wir so weiterleben wie bisher?

Zur deutsch-deutschen Wiedervereinigung: 30 Jahre danach halten knapp zwei Drittel der Deutschen das Zusammenwachsen von Ost und West für noch nicht abgeschlossen. Der Unterschied der Lebensverhältnisse sei noch zu groß. Und die Menschen werden immer noch eingeteilt in „Ossis“ und „Wessis“. Ein Zustand, der uns nachdenklich machen sollte.

Aber weltweit gesehen, gibt es Wichtigeres! Wir alle leben gegenwärtig in einer noch nie erlebten Ausnahmesituation, mit Namen Corona-Krise. Die verschiedenen Regierungen, landesweit und regional, haben Maßnahmen und Regelungen beschlossen, die helfen sollen, die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen. Doch vielen Menschen wird das langsam zu viel. Sie fordern Normalität oder versuchen, sie schon zu leben.

Und: Das globale Klima ändert sich. Durch uns Menschen verursacht. Man muss sich fragen: Tanzt unsere Welt mit sich selbst schon im Fieber? (von „Karat“). Gegenwärtig leben über 7,5 Milliarden Menschen auf unserer Erde. Bleibt die Geburtenrate gleich hoch, werden es im Jahr 2050 bereits etwa 11 Milliarden sein. Diese Überbevölkerung unseres Planeten mit Menschen ist beunruhigend. Noch dazu, wenn man bedenkt, wie und in welcher Weise wir gegenwärtig leben. Die Natürlichkeit in unserer technisierten Umwelt ist uns schon längst abhanden gekommen!

Es stellt sich die Frage: Können wir so weiterleben wie bisher? Ich meine, nein. Ein grundlegender Neuanfang in der Art und Weise, wie wir gegenwärtig leben, ist dringend nötig. Wir müssen uns in unseren Lebensansprüchen mäßigen, unseren Energieverbrauch senken, kraftstoffsparende Autos fahren, unnötige Fahrten vermeiden. Wenn möglich, bei Fernreisen die Eisenbahn benutzen. Kurze Strecken mit dem Fahrrad oder zu Fuß bewältigen. Öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Nicht Massentourismus in der Ferne, sondern naturnaher Urlaub in der eigenen Heimat. Nicht weit gereiste Nahrungsmittel und Waren kaufen und essen, sondern regionale, einheimische Produkte. Sich in Verbänden und Vereinen engagieren, die sich für den Natur-, Umwelt- und Klimaschutz einsetzen. ( Dieter Lehmann, Falkenberg)

Grafische Darstellung besser auf „aktuell Erkrankte “ umstellen

Zur Grafik „Corona-Daten Deutschland und Sachsen“ (25. September): Aus der Anzahl aller bisher statistisch erfassten Infizierten vermindert um die Summe der Genesenen und der Verstorbenen ergibt sich die rechnerische Anzahl der aktuell Erkrankten. Nur absolut hilfsweise kann man in der Phase der Pandemie mit einer Reproduktionszahl R von etwa 1,0 aus der Anzahl der derzeitig Erkrankten auf die etwa in der gleichen Größenordnung möglicherweise vorhandene Anzahl „aktiver Infektionen“ schließen. Die „aktuell Erkrankten“ werden sich hoffentlich in Quarantäne oder in einem Krankenhaus befinden, so dass von diesem Personenkreis keine nennenswert größere Gefahr zu weiteren Infektionen mehr ausgehen kann. Insofern ist es korrekt, wenn bei der Angabe der „aktuellen Fallzahlen in Deutschland und weltweit“ durch die Bundesregierung (siehe Internet: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/fallzahlen-coronavirus) auf den Begriff „aktuell Erkrankte“ und nicht auf „aktive Infektionen“ abgestellt wird. ( Friedrich Mehl, Leipzig)

Bürger sind spontan auf die Straße gegangen – nicht von Bürgerrechtlern geführt

Zum Artikel „Friedliche DDR–Proteste waren nicht Verdienst der Bürgerrechtler“ (22. September): Dieser Artikel bestätigt schon lange meine Meinung zur Friedlichen Revolution von 1989 und den Montagsdemonstrationen. Diese „Bürgerrechtler“ sollten den Text ausgiebig und mehrfach lesen und überlegen, ob Frau Oltmanns, Kallenbach und alle anderen „Bürgerrechtler“ mit ihren Angaben richtig liegen und die Friedliche Revolution 1989 mitgestaltet haben. Sie haben nichts mit den Montagsdemos von Anfang bis zum Ende zu tun. Ob sie wirklich dabei waren, ist die nächste Frage. Sie haben es aber verstanden, sich danach in Szene zu setzen. Ich kann von mir sagen und auch behaupten, ich war jeden Montag mit dabei – bis zum Ende, wo Gewehrläufe am Schwanenteich auf uns gerichtet waren. Diese Friedliche Revolution wurde nur von den Bürgern der DDR getragen, nicht von „Bürgerrechtlern“. Die Bürger sind spontan auf die Straße gegangen und haben sich nicht von den „Bürgerrechtlern“ führen lassen. ( Wolfgang Schneider, 04328 Leipzig)

Verantwortungslose Fußball-Bosse in Corona-Zeiten

Zu „Testballon über einer Kerze – dass der Supercup in Budapest mit Zuschauern gespielt werden soll, hat mit den Allianzen auf höchster Ebene zu tun“ (23. September): Wie verantwortungslos muss man sein, um im Fußball-Verband ganz oben zu sein? Erst sitzen die Bosse ohne Maske und ohne Abstand in München im Stadion und dann wird im Corona-Risikogebiet ein internationales Fußballspiel angesetzt – und alle Anhänger fahren hin. Sind die sich darüber im Klaren, wie viel Arbeitszeit ausfällt, wenn alle nach ihrer Rückkehr in Quarantäne müssen? Ich bin entsetzt über so viel Verantwortungslosigkeit. (Dr. Elk Messerschmidt, per E-Mail)

Gern mehr von solchen Sportberichten

Zum Artikel „Sørloth: Schnelligkeit vom Eisschnelllauf – RB Leipzigs Neuzugang stellt sich vor“ (23. September): Vor einigen Wochen hatte ich zu verschiedenen Artikeln der Fußballberichterstattung und die darin enthaltenen „Späße“ und Vergleiche von Menschen mit Gegenständen sowie die herablassenden Äußerungen über Kaufsummen für Menschen Kritik geäußert. Schön, dass es auch anders geht ( Anmerkung der Redaktion: Wie im oben genannten Artikel über Alexander Sørloth (24), Stürmer-Neuzugang bei RB Leipzig). Vielen Dank dafür an Ihre Autorin Elena Boshkovska. Von ihr wünsche ich mir mehr. ( Anja Lorentz, per E-Mail)

Immer wieder wird gegen die Russen gearbeitet

Zu Putin und die Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2: Es ist erstaunlich, wie immer wieder gegen die Russen gearbeitet wird. Putin ist an allem schuld, es kann sein, was es will. Dass Nawalny nach Deutschland geholt wurde, ist genau so ein Fall. Da hatte man ja endlich einmal wieder etwas gegen Putin in der Hand.

Wie wäre es zum Beispiel, wenn Frau Merkel für alle Verbrechen, die in Deutschland stattfanden, verantwortlich gemacht würde? Darüber redet keiner, weil es nicht sein darf. Denn die USA-freundliche Regierung Deutschlands ist ja nur immer gegen die Russen. Da werden Sanktionen aller Art verhängt. Gegen die USA hat natürlich niemand etwas.

Und dass jetzt ein Stopp der Erdgasleitung im Gespräch ist, kann als Höhepunkt angesehen werden. Da schneidet sich Deutschland wenigstens ins eigene Fleisch. Man denke immer wieder an die Zeit gegen Ende des Krieges, als von deutscher Seite aus versucht wurde, die West-Alliierten mit Deutschland zusammen gegen die Russen zu gewinnen. In den Gedankengängen mancher ist so etwas wahrscheinlich immer noch vertreten. ( Dieter Lindig, 04425 Taucha)

Bemerkenswerten Wahlsieg suggeriert

Zum Artikel „Nawalny-Anhänger feiern Wahlerfolg“ (15. September): Die Überschrift suggeriert einen bemerkenswerten Wahlsieg, der es im gesamtrussischen Maßstab aber gar nicht war. Stattdessen setzt man sich in dem Beitrag vordergründig mit dem Fortgang des Falls Nawalny auseinander.

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieser Fall nach einem vom Westen inszenierten Drehbuch abläuft. Eine gemeinsame sachliche Aufarbeitung des Geschehenen ist da einfach nicht vorgesehen, und daher werden alle Angebote der russischen Seite aus fadenscheinigen Gründen blockiert oder einfach ignoriert, da es dem Leitgedanken – Schädigung Russlands – zuwiderlaufen könnte.

Geht es gegen Russland, sind offensichtlich alle mitteleuropäischen Formen des Anstands aufgehoben und es darf frei weg verurteilt werden ohne aufzuklären. ( Bernd Gläßer, 04349 Leipzig)

Chaos endet wiederum im Chaos

Zum Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos: Diese Katastrophe ist ein bezeichnendes Beispiel „westlich-demokratischer Wertepolitik“. Erst betreibt man eine völkerrechtswidrige Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Länder, die nicht amerikahörig sind. Und wenn das nicht hilft, überfällt man sie gleich militärisch und hinterlässt Chaos. Das Ergebnis sind dann Kriegsflüchtlinge, wie zum größten Teil in Moria.

Nach dem Chaos streitet man nun um Hilfe und das endet wiederum im Chaos. Man will ja wieder nicht die wahren Ursachen der Flüchtlingskrise, den militärischen Rückzug und eine Aufbauhilfe für die überfallenen Länder beseitigen, sondern nur die Flüchtlinge irgendwo „unterbringen“ und dazu fehlt auch angeblich Geld. ( Dieter Huber, 04720 Gadewitz)

So können Sie uns erreichen:

E-Mail: Leserbriefe@lvz.de

Facebook: LVZ Leipziger Volkszeitung

Twitter: @LVZ

Instagram: lvz.de

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

Von LVZ