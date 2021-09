Leipzig

Das gab es in diesem Wahlkampf noch nicht: Beim LVZ-Leserforum trafen am Montagabend in Leipzig die sächsischen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der sechs großen Parteien erstmals direkt aufeinander – und der politische Schlagabtausch hatte es in sich. Vor rund 100 Gästen und unter Einhaltung der 3G-Regeln diskutierten Marco Wanderwitz (CDU), Tino Chrupalla (AfD), Katja Kipping (Linke), Holger Mann (SPD), Paula Piechotta (Grüne) und Torsten Herbst (FDP) mehr als zwei Stunden lang. Das Sachsen-Finale wurde von LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa und LVZ-Chefkorrespondent Kai Kollenberg moderiert. Das Leserforum wurde von knapp 6450 Nutzerinnen und Nutzern über die LVZ-Internetkanäle verfolgt.

Die Corona-Politik

Los ging’s mit einer Debatte über die Corona-Maßnahmen – es war ein Start von Null auf Hundert. Im Fokus stand zunächst das 2G-Optionsmodell, das in der neuen sächsischen Schutzverordnung verankert wird. Während Wanderwitz die 2G-Regelung, also den Zutritt beispielsweise in Gastronomie oder Konzerte nur für Geimpfte und Genesene, aufgrund einer gewissen Ungenauigkeit der Corona-Tests als „vernünftig“ bezeichnete, teilte Chrupalla umgehend die erste Breitseite aus. „Die CDU betreibt die Spaltung der Gesellschaft. Diese Zwei-Klassen-Gesellschaft lehnen wir ab“, sagte der AfD-Bundeschef und kündigte auch gleich eine Verfassungsklage an. Kipping forderte hingegen preiswertere PCR-Tests und kostenlose Schnelltests auch über den 11. Oktober hinaus – dann könnte es bei der 3G-Regelung bleiben. Die Ex-Linke-Bundesvorsitzende warf der AfD vor, mit ihrer „Propaganda“ die vierte Corona-Welle anzuheizen.

Das Impfen

Derart warm gelaufen, geißelte Herbst das 2G-Optionsmodell als „Impfpflicht durch die Hintertür“ und warf sowohl der Bundes- als auch der Landesregierung Aktionismus vor. „Das überdeckt, dass schon der zweite Sommer in Folge verschlafen wurde. Deshalb laufen wir sehenden Auges in neue Beschränkungen hinein“, kritisierte der FDP-Bundestagsabgeordnete. Die Grünen-Spitzenkandidatin Piechotta, Ärztin am Uniklinikum Leipzig, rief zum Impfen auf: „Das Mindeste, um unsere Kinder zu schützen, ist, wenn sich so viele Erwachsene wie möglich impfen lassen.“ Für den SPD-Spitzenkandidaten Mann bedeutet die 2G-Regel „einen Schritt zu mehr Normalität“ – auch er warb für das Impfen, nicht zuletzt um in den Krankenhäusern „Situationen wie im vergangenen Winter und Frühjahr“ zu vermeiden.

Der Klimaschutz

Danach folgte ein Thema, bei dem auf dem Podium quasi Welten aufeinander prallten – entsprechend heftig ging es dann zur Sache. Piechotta griff überraschend die SPD frontal an, sprach von „netten Phrasen aus dem Willy-Brandt-Haus“ und erklärte, dass der Kompromiss zum Kohleausstieg bis 2038 nicht zwangsläufig eingehalten werden müsse. Zugleich müssten schnellstmöglich deutlich mehr Windräder, Solarpanels und Ladesäulen aufgebaut werden. Mann machte klar: „Wir müssen von der Jahreszahl-Debatte weg und endlich in die Umsetzung. Dafür müssen wir klare Ausbauziele der Erneuerbaren Energien festlegen.“

Herbst hielt den Grünen wiederum vor, nur auf Verbote zu setzen – „wir brauchen aber Innovationen und Lösungen“. Spitzzüngig legte der FDP-Bundestagsabgeordnete mit Blick auf die Proteste gegen einen Windpark der Leipziger Stadtwerke nahe Freiberg nach: Wenn man in Leipzig die Windräder so toll finde, könnten diese doch am Stadtrand oder gleich am Völkerschlachtdenkmal errichtet werden. In diese Kerbe schlug ebenso Wanderwitz, der auch Ostbeauftragter der Bundesregierung ist: „Wir müssen erstmal die Akzeptanz vor Ort schaffen.“

Der Strukturwandel

Auch Chrupalla kritisierte den Kohlekompromiss – allerdings nicht aus Gründen des Klimaschutzes: „Das war kein Kompromiss, denn die Bürger sind nicht beteiligt worden. Wir brauchen Perspektiven für die Menschen vor Ort und eine bezahlbare, grundlastfähige Energieversorgung, keinen Strukturschwindel.“ Deshalb favorisiere die AfD auch die Rückkehr zur Atomkraft. Der SPD-Spitzenkandidat Mann verteidigte den Kurs: „Wenn man Fachkräfte anlocken will, muss man unter anderem in Kitas und Kulturangebote investieren.“

Kipping warf Chrupalla vor, ein „Best of Klimawandel-Leugnung“ zum Besten gegeben zu haben – und stellte danach klare Forderungen für den Strukturwandel in der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier: „Es gibt zu recht die Sorge, dass Beschäftigte künftig schlechter bezahlt werden. Deshalb sind Industriearbeitsplätze notwendig.“ Dagegen mache sich der Bund derzeit einen „schlanken Fuß“, indem mehr als ein Fünftel der Strukturwandel-Milliarden „in Projekte fließt, die sowieso geplant waren“.

Die Mobilitätswende

Wie weit die Vorstellungen zu einzelnen Punkten auseinander driften, wurde auch beim Thema Mobilität klar: LVZ-Leser Till Bunzel wollte wissen, weshalb das Bahnfahren so teuer ist – häufig bleibe nur das Auto übrig. Die Grünen-Spitzenkandidatin stellte daraufhin klar: „Die Bevorzugung des Autos muss beendet werden. Wir müssen mehr Verkehr auf die Schiene bringen.“ So müssten Bahnfahrten „immer billiger als Flugtickets“ sein.

Dagegen sprach sich Herbst für eine freie Wahl der Mobilität aus: „Für viele Menschen gibt es auf dem Land keine Alternative zum Auto.“ Deshalb seien „neue Organisationsmodelle“ des Öffentlichen Nahverkehrs notwendig – erst dann könnten sich mehr Menschen entschließen, tatsächlich umzusteigen. Chrupalla kritisierte wiederum, dass sich die Ausrichtung des ÖPNV über viele Jahre auf die Zentren Leipzig, Dresden und Chemnitz konzentriert habe: „Um das wieder gut zu machen, werden Jahrzehnte notwendig sein.“

Die Steuern

Die LVZ-Leserin Charlotte Wiedmann wollte aus dem Publikum heraus wissen, welche Steuerkonzepte die Parteien insbesondere mit Blick auf die jüngere Generation haben. „In der jetzigen Situation ist es nicht die Zeit für Steuererhöhungen“, warnte CDU-Spitzenkandidat Wanderwitz vor einer etwaigen rot-rot-grünen Allianz: „Was wir brauchen, sind Entlastungen. Nur so können wir eine Dekade des Wachstums schaffen.“

Piechotta konterte für die Grünen: Es sei ein Plan B notwendig „für den Fall, dass es nicht so kommt wie sich das die CDU vorstellt“. Sie sprach sich unter anderem für eine höhere Besteuerung von Einkommen ab 100.000 Euro im Jahr und die Erbschaftssteuer aus, „um Vermögen gleicher zu verteilen“. Mann erklärte, dass auch die SPD die Vermögenssteuer wieder einführen wolle – letztlich seien in der Corona-Krise „die reichsten zehn Prozent noch einmal deutlich reicher geworden“. Das AfD-Steuerkonzept sieht hingegen größere Entlastungen erst ab einem Jahreseinkommen von mehr als 80.000 Euro vor.

Der Linksextremismus

Der LVZ-Leser Rainer Speer konfrontierte die Linke-Spitzenkandidatin mit seinen Erfahrungen aus Connewitz: Er wohne seit 50 Jahren in dem Leipziger Stadtteil, doch die Situation werde immer schlimmer – die Randale bei der „Wir sind alle Linx“-Demo hätten nun das viel zitierte Fass zum Überlaufen gebracht. Die direkt angesprochene Kipping erklärte zu der Demonstration vom vergangenen Sonnabend: „Es hat einen Block von Leuten gegeben, denen es nicht um Politik, sondern nur um Randale ging. Damit wurde das eigentliche Anliegen in Verruf gebracht. Dafür habe ich null Verständnis.“

Der FDP-Spitzenkandidat kritisierte die Demonstration an sich: Wenn jemand eine rote Linie übertrete und deshalb vor Gericht gestellt werde, „frage ich mich, weshalb gegen den Rechtsstaat demonstriert wird“. Am Ende werde das Gericht entscheiden – und ein Urteil fällen, so Herbst. Wanderwitz forderte, „allen Extremismus gleichermaßen“ zu bekämpfen und äußerte Verständnis, „wenn Sie als Connewitzer Angst um Leib und Leben haben“. Chrupalla wiederholte die Forderung der AfD, die Antifa als Terrororganisation einzustufen und forderte Kipping auf, sich zu distanzieren – daraufhin parierte Kipping: „Wegen Leuten wie Ihnen ist Antifaschismus immer wieder notwendig.“

Die Außenpolitik

Dass auch die Außenpolitik von großem Interesse ist, unterstrichen die Fragen von Helmut Nitzsche und Johannes Eisele aus dem Publikum. Die Linke-Spitzenkandidatin wartete dabei mit einer Überraschung auf: Deutschland werde auch im Fall einer rot-grün-roten Bundesregierung zu den völkerrechtlichen Verträgen stehen – und dazu gehöre auch die Nato, die ihre Partei eigentlich auflösen will. Allerdings, so stellte Kipping klar, dürfe dies nicht als Blankoscheck für Interventionen missverstanden werden. Genauso wenig sei eine weitere Aufrüstung mit der Linken nicht zu machen: Das Nato-Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für den Verteidigungshaushalt auszugeben, sei von dem völkerrechtlichen Vertrag nicht gedeckt. Herbst warf der Linken vor, „keine verantwortliche Politik“ zu machen und nannte als jüngstes Beispiel die Evakuierungen in Kabul. Chrupalla forderte den Abzug der amerikanischen Truppen und Atomwaffen aus Deutschland.

Der Koalitionspoker

Die beiden Moderatoren wollten schließlich noch wissen, welche Koalitionen die sechs Spitzenkandidatinnen und -kandidaten favorisieren. Wanderwitz warnte zunächst vor einer Neuauflage von Rot-Grün oder einer kompletten Linksregierung: SPD und Grüne hätten 2005 „ein weitgehend ruiniertes Land“ hinterlassen – und buhlte anschließend dennoch um die Sozialdemokraten („Ich würde mir wünschen, wir versuchen es noch einmal“). Dagegen erklärte Mann die Gemeinsamkeiten mit der Union für „weitgehend aufgebraucht“, eine erneute Koalition könne er sich nur schwerlich vorstellen.

Piechotta sah ihrerseits für weitere vier Jahre mit einer Großen Koalition düster: „Das wäre das Schlimmste, was man sich für dieses Land vorstellen kann.“ Die neue Bundesregierung müsse die grundlegenden Weichen für den Klimaschutz stellen – dabei beanspruchten die Grünen entscheidende Ministerien wie eben jenes für Klimaschutz, aber auch für Finanzen. Kipping erklärte, eine sozial-ökologische Wende sei „nicht möglich“, wenn CDU oder FDP mitregierten, sondern nur mit Rot-Grün-Rot. Herbst nannte wiederum liberale Grundpfeiler als unverhandelbar bei etwaigen Koalitionsgesprächen, so dürfe es beispielsweise keine Steuererhöhungen geben und müsse ein Haushalt „ohne Schuldenspirale“ auskommen. Chrupalla verlegte sich hingegen auf Fundamentalopposition: „Es ist doch klar, dass niemand mit einer neuen Partei koalieren will.“ Die anderen Fünf schlossen eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch aus.

Von Andreas Debski