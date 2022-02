LVZ-Leserinnen und -Leser zu Ukraine-Russland-Krise, steigenden Strompreisen und Corona-Lockerungen

Leipzig

Die Leserinnen und Leser der LVZ beschäftigen die anhaltende Ukraine-Krise, die Strompreise aber auch die Corona-Lockerungen und deren Folgen.

Der Krieg wird herbeigeredet

Welch eine Arroganz! Der deutsche Bundeskanzler rettet Europa vor dem Krieg! Es gibt keine Nato-Osterweiterung, das war das Versprechen zur Deutschen Einheit an Russland. Und wie ist die Realität? Statt Krieg zu verhindern, habe ich den Eindruck, dass einer herbeigeredet wird. Es ist gut und richtig, dass diplomatische Gespräche stattfinden, um Krieg zu verhindern. Das aber bitte auf Augenhöhe, gleichberechtigt und mit gegenseitiger Achtung! (Johannes Heine, 04668 Grimma)

Lage in der Ukraine selbst kommt zu kurz

In der Nachrichtenflut über den russisch-ukrainischen Konflikt kommt leider die Berichterstattung über die innere Situation in der Ukraine zu kurz. Auch über die drei Gesetzesentwürfe, die der ukrainische Präsident zur Umsetzung des Minsker Abkommens ins Parlament einbringen will und über die Bundeskanzler Scholz in Moskau informierte, wurde in den deutschen Medien wenig berichtet. Die Anstrengungen einiger ukrainischer Führer, das Land in eine demokratische Zukunft zu führen, verdienen jede Unterstützung.

Der Weg dahin ist aber offensichtlich länger als sich das die „orangenen Revolutionäre“ vorgestellt haben. Noch liegt bei dem jetzt veröffentlichten globalen Demokratieindex die Ukraine nur an 92. Stelle. Auch bei Medienfreiheit (97. Platz) und Transparenz (117. Platz) ist viel Luft nach oben. Ganz zu schweigen von Themen wie Unabhängigkeit der Gerichte oder Schutz von Minderheiten. Deutschland, die EU und die USA täten also gut daran, der Ukraine hier stärker unter die Arme zu greifen. (Prof. em. Wolfgang Kleinwächter, 04158 Leipzig)

Zum Beitrag „Nato sieht keine Entspannung im Osten“ vom 17. Februar:

Reaktion der Nato auf Teilabzug erwartbar

Die Reaktion der Nato auf den Teilabzug der Russen aus der Grenzregion war wohl nicht anders zu erwarten, nachdem man stundengenau einen russischen Angriff verkündet hatte. Die Blöße einer Falschmeldung will man sich nicht geben. Und so stellt man das teilweise Abrücken aus der Grenzregion infrage, obwohl man heutzutage über Truppenbewegungen auch ohne offizielle Bestätigungen genauestens informiert ist. Die Überschrift des Beitrages müsste lauten „Nato will keine Entspannung im Osten sehen“ – das wäre Klartext. (Bernd Gläser, 04349 Leipzig)

Zu den Corona-Lockerungen:

Neue Freiheiten – gestohlene Rechte

Die Medien überschlagen sich. „Neue Freiheiten.“ Was für ein Schwachsinn. Es sind die Grundrechte, die uns gestohlen wurden, und nie mehr zurück gegeben werden sollen. Laut Scholz soll es möglich werden, diese immer und immer wieder dem deutschen Volk zu stehlen. (Olaf Teichgräber, Döbeln)

Zum Beitrag „Der Fall Nummer 113“ vom 15. Februar zu Impfschäden durch Astrazeneca:

Mut bewiesen, den Artikel zu drucken

Mit großem Interesse habe ich den Artikel gelesen, obwohl ich seit dem 16. April 2021 Konzentrationsschwierigkeiten habe und kaum noch in der Lage bin, größere Texte zusammenhängend zu lesen und diese gedanklich umzusetzen. Sicherlich hat der Verfasser, Thorsten Fuchs, große Anstrengungen unternommen, um sachlich und objektiv die Tatsachen zur Astrazeneca-Impfung darzulegen.

Bis zum Tag der Impfung war ich jeden Tag 5 bis 15 Kilometer unterwegs, wöchentlich auch beim Seniorentanz. Im Mai letzten Jahres wurde ich mit einer Lungenembolie in die Leipziger Uniklinik eingewiesen und dort zwei Wochen stationär behandelt.

Leider verbringe ich seit der Impfung mehr Zeit bei einschlägigen Fachärzten mit weniger Freude, muss täglich Blutverdünner zu mir nehmen und mal mehr mal weniger Cortison. Es ist nichts mehr so, wie es war. (Renate Baumann, 04207 Leipzig)

Zu steigenden Energiepreisen:

Strom wird hierzulande zum Luxus

In meinen Augen hat die Regierung komplett versagt! Selbst Wissenschaftler und Forscher auf diesem Gebiet warnen seit Jahren, dass ein gleichzeitiger Ausstieg aus Kohle und Strom nicht zu stemmen ist! Strom wird zum Luxus!

Nachbarländer wie Frankreich bauen bei ihrer Stromversorgung auf AKWs damit Strom bezahlbar bleibt. Wem von den Stadtwerken Leipzig, welche seit Jahren mit die höchsten Preise haben, der Strom gesperrt wird, der muss im Voraus 150 Euro hinblättern, um die Sperrung rückgängig zu machen. (Laut Auskunft der Stadtwerke sind es zwischen 70 und 126 Euro – Anm. d. Redaktion.)

Richtig ist, dass vorher gemahnt und gewarnt wird, ehe abgeklemmt wird. Die Stadtwerke sollten dazu verpflichtet werden, eine angedrohte Sperre auch gleichzeitig dem Sozialamt zu melden, damit eine Lösung gefunden wird. (Dirk Gregor, Leipzig)

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der Meinung der Redaktion überein.

