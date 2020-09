LVZ-Leserkommentare zum Fall Nawalny und zur Zukunft der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2

Leipzig

Die LVZ-Leser diskutieren ausführlich den mutmaßlichen Anschlag auf den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny in Russland. Doch auch die möglichen Folgen des Falles – mögliche Sanktionen gegen Russland – werden debattiert.

Zum aktuellen Stand und der Zukunft der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die aktuellsten Nachrichten und Informationen zum Fall Nawalny finden Sie beim RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Verkopplung der beiden Fälle ist im Sinne einer zuverlässigen Energieversorgung falsch

Zum Artikel „ Berlin guckt in die Röhre“ (4. September): Eine krampfhafte Verkopplung des Falles Alexej Nawalny mit der Gaspipeline Nord Stream 2 herzustellen, halte ich politisch und auch im Sinne einer zuverlässigen Energieversorgung für falsch. Eine öffentliche Diskussion geheimdienstlicher Aktivitäten von Staaten untereinander und die Verkopplung mit handelspolitischen Interessen hat außer verschärften Spannungen noch nie zu etwas Positivem geführt.

Der Gedanke an eine Einstellung der fast fertiggestellten Gasleitung Nord Stream 2 bedeutet für Deutschlands Energiepolitik ein Eigentor. Deutschland ist langfristig auf Energieimporte angewiesen, und die russischen Erdgaslieferungen haben sich seit Jahrzehnten beidseitig bewährt. Und außerdem bedeutet eine fertiggestellte Erdgasleitung noch keine Lieferung. Dazu bedarf es immer noch mit Umsicht ausgehandelter Lieferverträge zu beidseitigem Nutzen. ( Frank Meyer, 04209 Leipzig)

Deutschland riskiert eine von den USA unabhängige Gaslieferung per Pipeline

Zum Artikel „ Berlin guckt in die Röhre“ (4. September): Wir als „Gutmenschnation“ müssen natürlich immer zuerst protestieren, wenn in der Welt Unrecht geschieht. Wir tragen ja immer noch an der Last unserer Väter, den Zweiten Weltkrieg ausgelöst zu haben. Und so heben wir die Hand, wenn es Flüchtlinge gibt, wenn in Belarus demonstriert wird oder ein Systemkritiker „vergiftet“ wird. Gleiches kann man von Frankreich, Italien oder Spanien (um nur einige zu nennen) natürlich nicht erwarten.

Und nun soll wegen diesem „Hilfesyndrom“ die Fertigstellung der Nord Stream 2 infrage gestellt werden. Wir riskieren eine von den USA unabhängige Gaslieferung per Pipeline fertigzustellen, nur um Russland beziehungsweise Putin zu drohen. Das kann doch wohl nicht wahr sein, zumal diese Leitung zu über 90 Prozent fertig ist. ( Peter Heuschkel, per E-Mail)

Vertreten deutsche Politiker unsere oder Interessen der USA

Zum Artikel „ Berlin guckt in die Röhre“ (4. September): Man kann über Putin vieles behaupten, aber sicher nicht, dass er so dumm ist und in der gegenwärtigen Situation einen Oppositionellen vergiften lässt, der maximal 10 bis 20 Prozent auf die Beine bringt. Seltsam ist schon die Reaktion deutscher Politiker und Journalisten. Vertreten diese nun deutsche oder US-Interessen ( Atlantik-Brücke)? Auf jedem Tropfen Nowitschok steckt ja eine kleine russische Fahne, obwohl jedes x-beliebige Labor der Welt das Nervengift inzwischen herstellen kann. Selbst der BND soll seit den 90er-Jahren darüber verfügen. Schon der alte Schopenhauer schämte sich für die Deutschen ob ihrer Naivität. Oder ist es eher Stiefelleckerei bei den US-Konzernen?

Wir sind am Ende persönlich betroffen, da wir relativ günstig und umweltfreundlich mit Erdgas heizen. Da kommen dann CO2-Steuer plus teures US-Frackinggas dazu. Danke für dieses schöne Weihnachtsgeschenk! ( Franz Kolbe, 04299 Leipzig)

Drohen mit Sanktionen gegen Russland – das ist der falsche Weg

Zum Artikel „Streit um Nord Stream 2: Antworten auf wichtigste Fragen“ (8. September): Ja, wir brauchen die Pipeline. Welche Ressourcen hat denn Deutschland? Erneuerbare Energien? Wenn auf den Feldern statt Lebensmittel Getreide und Mais angebaut werden, nur um es zu verheizen, ist es schon schlimm. Dann doch lieber Viehzucht und Anbau von Wäldern.

Deutschland geht der Fall Alexej Nawalny eigentlich gar nichts an. Warum müssen wir uns immer einmischen. Das sind innenpolitische Sachen genau wie in Weißrussland. Lasst die ihre Probleme selbst klären. Wir haben genug eigene Baustellen.

Vom gesunden Menschenverstand ausgehend, muss man sich doch fragen, wem nützt es, einen Regimekritiker wie Nawalny zu „vergiften“? Russland? Wenn da mal nicht der Ami seine Hände im Spiel hat. Warum gibt es in Deutschland Politiker, die sofort mit Sanktionen gegen Russland drohen? Das ist der falsche Weg. Unsere Wirtschaft ist doch schon am Boden. Wollt ihr denn lieber das Flüssiggas aus den USA, wie Trump will. Warum lässt sich Deutschland immer von Amerika erpressen? Fracking ist sowas von schädlich für die Umwelt und erst der Transport mit Schiffen – keine Alternative. ( Anita Jung, 04519 Rackwitz)

„Vielleicht könnte man Fakten austauschen, aber nein, der Russe war’s“

Zum Artikel „Ein Nervengift als Botschaft – Der Anschlag wird mit Putin verbunden“ (4. September): Endlich gibt es ein Motiv zum Stopp für das Erdgasprojekt Nord Stream 2. Schon lange argumentieren Röttgen & Co. – darunter auch jüngst hinzustoßend Frau Göring-Eckardt, man will ja nicht zu spät kommen , wenn es gegen dem Kremlchef Putin geht, dass man unbedingt auf das Freundschaftsgas des amerikanischen, brüderlich verbundenen Lieferanten wechseln sollte.

Wie passt da das dümmliche Attentat der Russen? Wie einfältig muss die russische Diplomatie sein – erst vergiften, dann sofort den Deutschen übergeben, damit die auch was finden gegen den Erzfeind und Diktator Putin. Erinnern wir uns. Wie begann der Erste Weltkrieg, wie begründete die damalige deutsche Regierung den Beginn des Zweiten Weltkrieges, mit welcher Lüge wurde der Irak-Krieg durchgeführt? Immer waren die Deutschen sofort bereit zum Mitmachen. Allein der damalige Kanzler Schröder war ein Spielverderber beim Krieg der USA gegen Irak.

Nun hält man der eigentlich sehr besonnenen Kanzlerin Merkel das Stöckchen hin – und tatsächlich springt sie darüber. Putin muss weg, egal wie. Vielleicht könnte man Fakten austauschen, sich zusammensetzen, aber nein, der Russe war’s. (M. Hannowski, per E- Mail)

Wer soll diese Räuberpistole glauben?

Zum Artikel „ Nawalny sollte zum Schweigen gebracht werden“ (3. September): Da vergiftet Putin angeblich einen Regierungskritiker, lässt ihn dann zur Behandlung ins alles andere als freundlich gesinnte Deutschland ausreisen, um sich von dort zum Verbrecher abstempeln zu lassen. Für wie naiv muss man ein Volk halten, wenn man allen Ernstes glaubt, ihm so eine Räuberpistole verkaufen zu können? ( Bernd Gläser, 04349 Leipzig)

Politisches Klima mit Russland ohnehin extrem schlecht

Zum Artikel „ Nawalny sollte zum Schweigen gebracht werden“ (3. September): Zur Grundausbildung eines jeden Kriminalisten gehört es, der Frage nachzugehen, wem ein Verbrechen nützt. Diese Frage stellt sich mir auch bei den Anschlägen auf russische Opfer, angefangen bei dem ehemaligen Doppelagenten Skripal bis zum jüngsten Fall, dem Regimekritiker Nawalny.

Mehr oder weniger sind alle diese Anschläge stümperhaft verlaufen. Geheimdienste verfügen über unbegrenzte finanzielle und materielle Mittel zur Verwirklichung ihrer Pläne oder Aufträge. Die Geheimdienste jeder mittelamerikanischen Bananenrepublik hätten das besser hinbekommen als in diesen Fällen. Schwer vorstellbar, dass diese Anschläge in Putins Auftrag standen. Einen Nutzen für Putin kann ich nirgends erkennen. Der Ruf nach Sanktionen wird wieder laut und eine Osterweiterung der Nato wäre doch auch eine willkommene Option.

Und um Putin so richtig abzustrafen, wird erwägt, die Fertigstellung von Nord Stream 2 zu unterbrechen. Als Trump das forderte, war die Entrüstung groß, jetzt wollen einige Politiker über das Stöckchen springen, das er ihnen hinhält. Und damit wären wir wieder bei der Ausgangsfrage: Cui bono? (Anmerkung d. Red.: lateinisch für „Wem zum Vorteil?)

Solange nicht zweifelsfrei geklärt ist, wer oder was hinter diesem Anschlag steckt, sollten Schuldzuweisungen jeder Art unterbleiben. Das politisch Klima mit Russland ist ohnehin extrem schlecht. ( Helmut Behnke, 04600 Altenburg)

Der Fall Nawalny wirkt allzu amateurhaft, um ihn dem Kreml anzulasten

Zu „ Moskau hat kein Interesse an der Wahrheit“ (3. September): Alexej Nawalny ist ein russischer Staatsbürger, der angeblich in Russland vergiftet wurde. Das ist also eine inner-russische Angelegenheit. Denn wenn Nawalny wirklich das Gift Nowitschok in seinem Körper hatte, warum haben die Russen ihn dann nicht umgebracht, sondern zur Behandlung nach Deutschland ausreisen lassen? Sie mussten schließlich wissen, dass man dort auf die Quelle der Vergiftung kommen würde. Und der Fall Nawalny wirkt allzu amateurhaft, als dass man von einer direkten Verantwortung des Kreml ausgehen könnte. Sollte jetzt das Projekt Nord Stream 2 daran scheitern, dann hätten wir nach Kohle- und Atomausstieg die dritte wichtige Energiequelle verloren. Aber vielleicht ist das auch so gewollt. ( Raymond Wänke, 04288 Leipzig)

Woher hatten Medien ihre Informationen?

Zum mutmaßlichen Anschlag auf den Kremlkritiker Alexej Nawalny: Es ist schon erstaunlich, wie blöd sich Putin und sein Geheimdienst anstellen. Sie verüben Mordanschläge auf „Oppositionelle“ und „Menschenrechtskämpfer“, aber immer ohne Erfolg. Sie müssten vielleicht mal bei westlichen „Partnern“ in die Lehre gehen, denn die haben bestimmt schon besseres Nowitschok. Sonst nehmen sie gleich Waffen, Morddrohnen, wo gleich Hunderte, auch Unschuldige, umkommen oder Überfallen gleich ganze Staaten. Das stört keine „westliche Demokratie“.

Russland lässt dummerweise sein „Opfer“ zur ärztlichen Behandlung auch noch ausfliegen. Unsere „objektiven“ Medien wussten schon am ersten Tag der Erkrankung, dass es sich um einen Giftanschlag handelt und wer der Schuldige ist. Erstaunlich, woher wussten sie das? ( Dieter Huber, 04720 Gadewitz)

Unliebsame aus dem Weg geräumt

Zum mutmaßlichen Anschlag auf den Kremlkritiker Alexej Nawalny: Ich frage mich schon, warum der Herr Putin und seine Leute wiederholt nicht in der Lage sind politische Gegner aus dem Wege zu räumen und immer wieder mit Spuren des Verbrechens dem politischen Gegner hinterlassen. Die politische Führungsriege Amerikas hat doch gezeigt, wie man unliebsame Bürger aus dem Wege räumt und dies ohne internationale beziehungsweise europäische Ächtungen und Sanktionen. Von Amerika lernen heißt siegen lernen, dies sollte doch auch Putin endlich begreifen. ( Matthias Mehner, per E-Mail)

Wie lange wollen wir noch nur zuschauen?

Zum mutmaßlichen Anschlag auf den Kremlkritiker Alexej Nawalny: Wir schauen zu, wenn Herr Putin Menschen umbringt oder umbringen lässt.Wir schauen zu, wenn die Krim noch immer besetzt ist. Wir schauen zu, wenn in Minsk Demokraten verfolgt werden.Wir schauen zu, wenn Herr Erdogan mit Krieg droht und erneut versucht, uns zu erpressen.Wir schauen zu, wie der amerikanische Präsident nur mehr Lügen verbreitet.Wir schauen zu, wie in Brasilien der Regenwald vernichtet wird. Wir schauen zu ... Können wir nicht mehr anders? Und wie lange wollen wir zuschauen? ( Peter Wutte, 04155 Leipzig)

Bei Saudi-Arabien wird geschwiegen

Zum mutmaßlichen Anschlag auf den Kremlkritiker Alexej Nawalny: Angeblich lässt man in Russland einen der schärfsten Regimekritiker vergiften. Obwohl noch nichts bewiesen ist, ertönen laute Rufe nach Sanktionen, allen voran Dr. Norbert Röttgen ( CDU). Andererseits gibt es Saudi-Arabien, das einen kritischen Journalisten nicht bloß vergiften, sondern sogar töten und dessen Leiche zerstückeln ließ. Zudem werden in mehreren Lagern Flüchtlinge aus Äthiopien laut Humans Right Watch unter menschenunwürdigen Bedingungen gefangen gehalten und auch gefoltert. Von Herrn Röttgen ist dazu kein Pieps zu hören, schließlich braucht man Öl und kauft es den Saudis ab, liefert ihnen im Gegenzug Kriegswaffen aus deutscher Produktion. (Horst Pawlitzky, 04159 Leipzig)

Keine Freunde der deutschen Einheit

Zu den Artikel „Sachsen-Festakt: Boykott von Grünen und SPD“ (5. September) und „Auch Linke boykottieren – Kritik an CDU- Politiker Vaatz als Redner“ (9. September): Der Boykott zeigt, wie richtig die Frage von Arnold Vaatz ist – bekanntlich bellen getroffene Hunde. Die genannten drei Parteien waren noch niemals Freunde der deutschen Einheit, darüber täuschen auch keine diversen Namensänderungen. Diese Änderungen sind ohnehin juristisch ohne Bedeutung, die Linke ist juristisch die SED mit deren Parteivermögen. Erinnert sei auch an die ablehnende Haltung des damaligen SPD-Parteivorsitzenden Oskar Lafontaine. Insofern habe ich die Teilnahme der drei Parteien an Einheitsfeiern immer als verlogen empfunden, ähnlich ergeht es mir mit ihren „Toleranz“-Erklärungen. (Jens Falkenwohl, per E-Mail)

Vaatz gerade jetzt mehr Gehör schenken

Zu den Artikel „Sachsen-Festakt: Boykott von Grünen und SPD“ (5. September) und „Auch Linke boykottieren – Kritik an CDU- Politiker Vaatz als Redner“ (9. September): Die Artikel über Arnold Vaatz sind an Scheinheiligkeit, Inkompetenz und Ignoranz durch Grüne, SPD und Linke nicht zu überbieten.Was dieser Mann zu Wendezeiten und in den Jahren danach vollbracht und geleistet hat, sucht seinesgleichen. Aus den genannten Parteien ist nicht einer, der sich mit Arnold Vaatz messen kann. Ein Rückzug von Herrn Vaatz zur Rede am 3. Oktober im Landtag würde diese prozentual unbeliebten Parteien nur aufbauen. Einem Mann mit Realitätssinn sollte gerade in dieser Zeit mehr Gehör geschenkt werden. ( Rita Andreas, per E-Mail)

Dieser „Blick“ muss abgelehnt werden

Zum Artikel „Er hat den Blick auf Afrika geprägt“ (2. September): Hans Schomburgk habe, so die Regisseurin und Produzentin Anna Schmidt, mit seinen Filmen den Blick auf Afrika geprägt. Schaut man auf das Filmfoto in dieser LVZ-Ausgabe, so hat er diesen Blick in einer Weise geformt, die abgelehnt werden muss. Auf dem Bild sitzt Schomburgk inmitten halbnackter junger Frauen und berührt zwei von ihnen mit dominanter Geste.

Wir sehen eine imperiale und Frauen als Objekt degradierende Situation. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts mag dies in Europa als nicht anstößig gegolten haben. Es ist aber dieser „koloniale“ Blick, der eine wesentliche Ursache für Leid und Elend vieler afrikanischer Völker ist. In Norbert Wehrstedts Artikel ist davon nichts zu lesen. Man wird Anna Schmidts Film sehen müssen, um zu beurteilen, ob auch dieser unkritisch ist. (Dr. Peter Witte, Leipzig )

Das schürt Unruhe in der Bevölkerung

Zum Artikel „Bei Atom-Unfall: Sachsen verteilt vier Millionen Jod-Tabletten“ (3. September): In einer Zeit, in der die Gesellschaft ohnehin schon sehr aufgewühlt ist, erscheint in der LVZ die Information, dass Sachsen im nächsten Jahr in seinem Ländle vier Millionen Jod-Tabletten verteilen möchte.

Hätte die Bundesregierung im März verkündet, dass sie, die ihre Bevölkerung schon immer wegen eventueller Katastrophen zur Bevorratung geraten hatten, vorbeugend auch schon Mund- und Nasen-Schutzmittel gegen ansteckende Seuchen in Millionenhöhe eingelagert hätten, wäre ihnen anerkennendes Schulterklopfen aller Menschen sicher gewesen. Heute protzig zu verkündigen, man flutet Deutschland mit Jod-Tabletten, schürt nur Unruhe in der Bevölkerung. Will die Regierung das? ( Harald Bendix, per E-Mail)

