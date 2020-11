Leipzig

Das Thema Mobilität und Nachhaltigkeit sieht Konrad Krause vornehmlich aus zweirädriger Sicht. Der Sachsen-Chef des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) verbindet dies vor allem mit dem Thema Infrastruktur. „Nordsachsen und der Landkreis Leipzig sind beispielsweise beim Thema Radwegebau an Staatsstraßen vergleichsweise weit, insgesamt sieht es im Freistaat aber bis auf Leuchttürme wie die Landkreise Bautzen und Görlitz eher düster aus.“ Von den vor sechs Jahren bis 2025 sachsenweit beschlossenen 540 Kilometern neuer Radwege an Staatsstraßen seien bislang erst 116 fertiggestellt. Laut ADFC Sachsen sind derzeit lediglich 11 Prozent von Sachsens Staatsstraßen mit mindestens einem Radweg ausgestattet.

Mecklenburg-Vorpommern macht es vor

Hauptproblem: Es fehlt grundsätzlich an Fachplanern. „Deshalb ist unsere Hauptforderung, die Planungskapazitäten zu erhöhen“, so der ADFC-Chef. Leuchtendes Beispiel beim Radwegebau an Bundesstraßen sei Mecklenburg-Vorpommern. Das Flächenland im Nordosten sicherte sich mit fertigen Plänen allein in diesem Jahr 15 von rund 100 vom Bund zur Verfügung gestellten Radwege-Millionen – zwei Millionen würden Mecklenburg-Vorpommern (MV) aufgrund seiner Größe zustehen. Und dies ist kein Ausrutscher, die Nordostdeutschen sahnen seit Jahren überproportional Mittel für den Radwegbau ab.

Logo der Nachhaltigkeitswochen 2020 Quelle: LVZ

Sachsen ruft nur Hälfte der Mittel ab

Sachsen ruft hingegen mit 2,5 Millionen lediglich die Hälfte der dem Freistaat zustehenden Mittel ab. Noch weniger sind es in Thüringen mit einer Million – 2,6 Millionen wären aufgrund der Größe des Landes ­möglich. Primus in Mitteldeutschland ist Sachsen-Anhalt mit 4,5 Millionen – knapp das Doppelte vom vorgesehenen Kuchenstück. Zwar verzeichnet Sachsen mit 33 Prozent den höchsten Wert für mit einem Radweg versehene Bundesstraßen in Mitteldeutschland ( Sachsen-Anhalt: 29, Thüringen: 24) – ein Ruhmesblatt ist dies nach Ansicht des ADFC keinesfalls. Zum Vergleich: In MV sind es über 50 Prozent. Eine Überarbeitung des Sachsen-Konzepts mit bestimmten Prioritäten ist nach Ansicht von Krause dringend not­wendig.

Von Martin Pelzl