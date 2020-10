LVZ-Quiz zur Deutschen Einheit: Was trug David Hasselhoff 1989 am Brandenburger Tor?

Wissen Sie noch, wie der Trabbi zu seinem Namen kam? Oder mit welchem modischen Accessoire David Hasselhoff 1989 am Brandenburger Tor für Aufsehen sorgte? Wir haben elf Fragen in ein Quiz zur Deutschen Einheit gepackt. Raten Sie mit! Es warten Gewinne.

