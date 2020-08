Thale

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) gilt zweifellos als einer der berühmtesten Harzbesucher. „Der große Dichter war dreimal in der Region. Insbesondere der 1142 Meter hohe Brocken hatte es ihm angetan, denn jedes Mal bestieg er bei seinen Reisen auch den Harzgipfel“, erzählt Benno Schmidt, besser bekannt als Brocken-Benno.

Rekordwanderer und Dichterfürst

Der 88-jährige Rekordwanderer aus Wernigerode weiß über Goethes Harztouren sehr gut Bescheid. 1777 besuchte er unter anderem Wernigerode und erstmals den Brocken, 1783 war er zudem unter anderem Thale und Halberstadt. 1784, bei seiner dritten Reise, erkundete Goethe auch die Teufelsmauer und die Rosstrappe.

Anzeige

In seinem Meisterwerk „Faust“ hat der Dichterfürst viele Szenen in den Ostharz verlegt. „Bekanntestes Beispiel ist die Walpurgisnacht auf dem Harzgipfel“, sagt Brocken-Benno. Ob auf dem Hexentanzplatz bei Thale, wo Goethe im Jahr 1784 erneut Station machte, die Besucher sofort an die Weltliteratur denken, kann der Harz-Botschafter verständlicherweise nicht wissen.

Weitere LVZ+ Artikel

Tolle Aussichten

Der Mythos besagt, dass sich hier seit jeher die Hexen des Harzes in der letzten Nacht des April auf dem felsigen Plateau hoch über der schäumenden Bode zusammenfinden, um dann gemeinsam zum Brocken zu fliegen, wo sie dann feiern und um die Hand des Teufels anhalten. „Die Leute erfreuen sich auf dem Hexentanzplatz vor allem an der tollen Aussicht, an schroffen Felsen, und dem reißenden Wildwasser der Bode. Viele fotografieren oder filmen das Bergpanorama“, berichtet Mike Zedschak, Manager der Seilbahnen Erlebniswelt Thale.

Die vom Quedlinburger Künstler Jochen Müller geschaffenen bronzefarbenen Skulpturen von Hexe und Teufel gehören zu den besonders beliebten Fotoobjekten der Hexentanzplatz-Besucher. Jenen, die die nötige Kondition mitbringen, wird empfohlen, diese ursprüngliche Landschaft in einem etwa sechzigminütigen Aufstieg zu erleben. Aber auch die Fahrt mit der Kabinenbahn hinauf zum Hexentanzplatz ist ein tolles Erlebnis, versichert Zedschak.

Kabinen mit Glasfußboden

Seit 50 Jahren zählt die Seilbahn zu den Höhepunkten eines jeden Harz-Besuches. Die 1970 eröffnete und 2012 komplett erneuerte Kabinenbahn überwindet auf einer Länge von 720 Metern einen Höhenunterschied von 244 Metern, berichtet der Manager. Jetzt im Hochsommer ist Schlangestehen angesagt, um eine Fahrt hinauf zum Hexentanzplatz zu bekommen.

Auch bedingt durch Corona müssen die Passagiere in der Talstation circa 20 Minuten warten, ehe sie eine der bis zu sechs Personen Platz bietenden Gondeln besteigen können. Ein fantastischer Blick auf das Bodetal und das Harzvorland entschädigt für das Warten. Besonderes Highlight seien die hellgrünen, mit Glasfußboden ausgestatteten Kabinen, die zudem einen ungehinderten Blick in die Tiefe ermöglichen.

Zur Galerie Highlights im Harz

Das zehn Kilometer lange Bodetal, auch „ Grand Canyon des Harzes“ genannt, gehört mit seinen schroffen Felsen und dem Dickicht aus Bäumen und Pflanzen sowie seiner artenreichen Tierwelt zu den eindrucksvollsten Wandergebieten des Harzes. Die Strecke ist Teil des Hexenstieges. Der gesamte Weg ist nahezu 100 Kilometer lang und kann in mehreren Etappen bewältigt werden.

Der Nachholbedarf am Wandern, an Bewegung in frischer Luft, scheint groß. Aus allen Bundesländern kommen die Menschen aller Altersgruppen ins Gebirge, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Auto oder mit dem Rad.

Meisten Einrichtungen offen

Nachdem zunächst auch im Nationalpark der „Betrieb“ Corona-bedingt heruntergefahren wurde, haben seit ein paar Wochen die meisten Einrichtungen wieder geöffnet und auch die Führungen durch die Brockenregion stehen wieder auf dem Programm, beschreibt Nationalparksprecher Friedhart Knolle die Lage. Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, hat das Nationalpark-Besucherzentrum für eine Reihe von Veranstaltungen gleich mehrere Gruppentermine organisiert. Zentrumsleiterin Heike Albrecht-Fechtler empfiehlt allen Interessierten, sich „rechtzeitig für organisierte Wanderungen anzumelden“.

Nervenkitzel an der Talsperre

Auch an der Rappbodetalsperre an der L 96 herrscht tagsüber Hochbetrieb. „Zugpferd“ ist die Hängebrücke mit der Bezeichnung „Titan RT“, die sich parallel zur Staumauer hoch über das Tal spannt. Vor der nur rund 1,20 Meter breiten Konstruktion aus Stahlseilen und Gitterrosten, bilden sich an warmen Tagen zeitweise Besucherschlangen, die den 458 Meter langen frei hängenden Bereich mehr oder weniger schwankend bewältigen wollen. Besonders Wagemutige können zudem – gut gesichert – die nahezu senkrechte Mauer beim Wallrunning hinablaufen oder die Talsperre an einer Doppelseilrutsche überqueren. Deutschlands längste Hängeseilbrücke hat täglich in der Zeit von 8 bis 22 Uhr geöffnet.

Pullman City : Neues Angebot

Nahezu ausgebucht ist das erst vor wenigen Tagen eröffnete „Fort Bent“ in der Westernstadt Pullman City bei Hasselfelde. Das markante festungsähnliche Bauwerk, das im Original am Arkansas-River im US-Bundesstaat Colorado steht, kann 170 Wes-ternfans aufnehmen, die gern preisgünstig übernachten möchten. Wie Pullman-City-Chef Wolfgang Hagenberger zur Eröffnung betonte, sei das Fort gedacht für Reisegruppen wie Vereine, Kegelklubs oder Schulklassen. Mit ihren Saloons, Blockhäusern und Indianer-Zelten lockt die Westernstadt an der B 81 jährlich rund 200 000 Besucher in die Brockenregion.

Dass das Mittelgebirge auch viele reizvolle kleine Städte und Dörfer zu bieten hat, ist kein Geheimnis. Insbesondere im sachsen-anhaltischen Ostharz ziehen sie mit gediegener Gastronomie, liebevoll saniertem Fachwerk und jeder Menge Historie und Kultur Gäste an. Wernigerodes Straßen und Gassen sind beispielsweise in diesen August-Tagen wieder voller Menschen, die Restaurants ebenso. „Bei den Übernachtungszahlen für Juli und August gehen wir von einer Steigerung gegenüber 2019 aus – und das war schon ein Rekordjahr“, betont Roman Müller, stellvertretender Geschäftsführer der Wernigerode Tourismus GmbH.

„Nach den Monaten des totalen Ausfalls im Frühling haben alle gewerblichen Gastgeber diesen Aufwärtstrend bitter nötig“, ergänzt die Geschäftsführerin des Harzer Fremdenverkehrsbandes Carola Schmidt. Mehr als zwei Drittel der Betten in Hotels, Pensionen und Ferienhäuser in der Region sind derzeit vergeben. Die aktuellen Buchungszahlen übertreffen vergleichbare Ergebnisse vom Sommer 2019. Die Gäste bleiben zudem länger als in den Vorjahren in ihren Urlaubsorten. „In Zeiten, in denen die meisten Deutschen ihre Ferien im eigenen Land verbringen, erweist sich die zentrale Lage des Harzes als großer Vorteil“, so Carola Schmidt.

www.bodetal.de und www.seilbahnen-thale.de

Von Bernd Lähne