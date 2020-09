Leipzig

Es gibt da diesen Mixer. RG 28. Die Modellnummer ist vermutlich nicht vielen ein Begriff. Das Gerät schon. Immer wieder schwören Hobbyköche in einschlägigen TV-Formaten darauf. In den Schränken einiger Familienmitglieder liegt er auch. Ein Relikt aus einer Zeit, in der Geräte noch für eine halbe Ewigkeit konzipiert wurden – zumindest lautet so die Erzählung derer, die den DDR-Handmixer immer noch jeglichen Nachfolgemodellen vorziehen.

Inzwischen wird er bereits lange nicht mehr produziert. Seiner Popularität tut das keinen Abbruch. Im Gegenteil. Dem handlichen Rührgerät werden Regalböden in Museen freigeräumt. Ja sogar ein Dokumentarfilm gewidmet. Ein Objekt, so würden es Marketingmenschen vielleicht sagen, dessen Produktsprache eine hohe Symbolkraft besitzt. Der RG 28 repräsentiert ein Gefühl, eine Art zu Leben. Eine Gesellschaft?

DDR-Design ist hipper denn je

Zumindest ist er nicht allein. Was damals in Ermangelung an Alternativen Usus war, ist heute kultige Retrospektive für die – in manchen Fällen – sogar richtig viel gezahlt wird. DDR-Design ist hipper denn je. Die Tatsache, dass sich heute wieder Labels daran versuchen, einen Ost-Chic zu imitieren, spricht dafür. Auch das Internet ist voll von Angeboten alter Dachbodenfunde, die mit einem Vintagestempel versehen werden, der den Rubel rollen lässt. In der analogen Welt, bevorzugt auf Flohmärkten, ist es nicht anders.

Die Schlichtheit und Funktionalität einer in der Design-Geschichte eher stiefmütterlich beachteten Ära industrieller Formgestaltung erlangt heute Anerkennung, die ihr zu DDR-Zeiten verwehrt blieb. Und das vor allem von einer Generation, die nicht unbedingt mit dem Buffettschrank und dem Nierentisch in der guten Stube sozialisiert wurde. Es ist die Generation, zu der ich zähle. Nachwendekinder. Oder eben die, deren Erinnerungen kaum mehr zurückreichen als bis zur Wohnwand der Mutti.

Unverwüstlich: Der Mixer RG 28 ist noch immer in vielen Küchen aktiv. Quelle: Peter Rudolph

Rebellion gegen Konformität

Aber wieso ist das so? Warum finden wir Gefallen an Möbelstücken, die ein Teil kultureller Identität unserer Eltern in sich tragen? Und spielt das überhaupt eine Rolle? Möglicherweise ist es Ausdruck einer Rebellion gegen Konformität und Schnelllebigkeit in einer westlichen Welt, in der es alles zugeben scheint – sofern man den Preis bereit ist zu zahlen.

Wenn meine Großeltern oder meine Mutter mich Zuhause besuchen, müssen sie lachen. Darüber, dass ihre Enkelin und Tochter dem schwedischen Möbelriesen und seinen Konkurrenten offenbar für unbestimmte Zeit Lebewohl gesagt hat. In jedem Zimmer „alter Trödel“. Mobiliar, dem sie sich damals – sobald es eben möglich war – schnell entledigt haben. Modern sollte es ab sofort sein. Zu DDR-Zeiten lebte meine Mutter in Ost-Berlin, Oma und Opa in Halle ( Saale). Warum stellst du dir das in die Wohnung? Brauchst du Geld? Derselbe Schrank stand bei Person XY damals in der Stube! Die Kommentare so vielfältig wie die Form der Wasserflecken auf meiner DDR-Kommode. Sie finden das alles schrecklich altbacken, sagen aber, dass ich es trotzdem gemütlich habe – „Hat ja auch was, bisschen wie früher.“

Das Team der Nabeteque (von links): Konrad Röhringer, Paul Schellschmidt, Björn Hinrichsen, Kristopher Sullivan, Marie Beckmann und Charlotte Wagner Quelle: Iwan Porojkow

Eben. Meine Möbel haben Geschichte. Und das nicht nur, weil sie alt sind. Sie zu finden, ist ein genauso großes Abenteuer. Dass daraus ein echtes Geschäftsmodell werden kann, beweisen die jungen Leipziger Unternehmer von Nabeteque. Inhaber Björn Hinrichsen und Kristopher Sullivan kennen sich aus Dresden, sind beide in Ostdeutschland aufgewachsen. Mit vier Kollegen arbeiten sie alte Möbel wieder auf, bevorzugt aus der DDR und der damaligen Tschechoslowakei. Seit der Gründung ihres Labels 2017 sind sie schon oft aus Platzmangel umgezogen. Jetzt haben sie ihr Quartier im Leipziger Westen.

Sie vertreiben ihre Möbelstücke ausschließlich online über ein Kleinanzeigen-Portal und auf Instagram. Ihr Markenzeichen: Die Präsentation. Björn und Kris stellen ihre Möbel nicht einfach irgendwo hin. Sie platzieren sie vor weißer Wand, eingebettet in ein Designkonzept aus anderen Einrichtungsobjekten und Pflanzen. „Uns ist aufgefallen, dass die, die vor uns da waren, ihre Sachen einfach null in Szene setzen konnten“, sagt Björn.

Suchen und Forschen

Es ist das auf die Suche gehen, was sie reizt, erzählt Kris. „Du fährst irgendwo hin und weißt nie, was du bekommst.“ Und das Forschen. „Das ist ein super spannendes Universum. Da ja alles durch volkseigene Betriebe (VEB) und Kombinate gelabelt war, sind zum Beispiel die eigentlichen Urheber nicht dokumentiert.“

Außerdem versuchen sie Produktionslinien zurückzuverfolgen. Auch weil Kunden die Geschichte zum Möbel gerne gleich mit dazukaufen. Vor allem junge Paare und Familien geben Geld für das aufgearbeitete DDR-Design des Nabeteque-Teams aus.

„Sie wollen ein schönes Möbelstück, das nachhaltig ist und sich so ihre Individualität zurückerobern“, vermutet Björn. Gerade letztere – betrachtet man die zeitgenössische kulturpolitische Dimension – war jedoch nie selbst erklärtes Ziel der Formgestaltung in der DDR.

Professor Jan Willmann lehrt an der Universität Weimar Theorie und Geschichte des Design und beschäftigt sich seit längerem mit der DDR-Objektkultur im Spannungsfeld staatlicher Konditionierung. „Das DDR-Design sollte damals für die Masse taugen.“ Für jeden erschwinglich sein. Heute dagegen stehe es, da stimmt er den Nabeteque-Gründern zu, sinnbildlich als Gegenentwurf zur Massenware.

Rarität: Den scheinbar unscheinbaren Schrank, der in der Dauerausstellung im Leipziger Grassi zu sehen ist, gibt es nur zwei Mal auf der Welt, der andere im Bauhaus in Dessau. Er stammt aus Privatbesitz und ist auf verschlungenen Wegen ins Leipziger Museum am Johannisplatz gelangt. Das Fast-Unikat stammt aus der Serie "70416" des Leipziger Gestalters Franz Ehrlich (1907-1984). Von ihm um 1960 entworfen war das Teil nur einmal auf der Leipziger Mustermesse und in wenigen Katalogen zu sehen. Quelle: Volkmar Heinz

„Mit den Kreationen ging ebenso immer eine gesellschaftliche Vision einher. Eine Verantwortung“, so Willmann. Eine, die die kurzlebigen Trends der Gegenwart, nicht tragen können.

Dass das Interesse an ostdeutscher Einrichtung immer größer wird, ist für ihn deshalb kaum verwunderlich. Mangelwirtschaft brachte die Designer dazu, allem was sie konzipierten eine lange Halbwertszeit zu geben. Resistentes Material, gute Verarbeitung. „Das Risiko hat Impulse gegeben, um Nachhaltigkeit und Reparaturfähigkeit zu fördern.“

Die Ideenschmiede heutiger Ost-Klassiker befand sich in institutioneller Hand. Das Amt für industrielle Formgebung beschäftigte mehr als 200 Designer, die für den Volksbedarf kreierten. Der deutsche Formgestalter Karl Clauss Dietel, der 2014 als erster Designer der DDR den Bundesdesignpreis für sein Lebenswerk bekam, subsumierte einst die Gestaltungskriterien unter den „Großen 5 L“ - langlebig, leicht, lütt, lebensfreundlich und leise.

Fundus schier unerschöpflich

Modernität war kein Anspruch, sie sollte staatlich sogar unterbunden werden. Trotzdem sind die Design-Objekte der DDR zeitlos. „Es gab Vorbilder, wie das skandinavische Design“, erklärt Willmann. Ein Hybrid aus Formalität, Minimalismus und Funktionalität, der gegenwärtig ebenfalls den Geschmack vieler zu treffen scheint. Und ein Trend, der auf Masse produziert wird.

Sicher ließe sich das DDR-Design imitieren und nachbauen. Aber wäre dann der Charme nicht passé? Der Reiz verloren und mit ihm alle eruierten Kaufmerkmale hinfällig? Das reizvolle besteht gerade darin, nicht zu wissen, wann die Ressourcen enden. Auch wenn der Fundus schier unerschöpflich scheint. Die Anfragen für Möbelabgaben bei Björn und Kris zumindest reißen seit drei Jahren nicht ab – sie schleppen Polster und Co. aus Einfamilienhäusern wie aus Plattenbauten.

Meine letzte Errungenschaft: Ein Schreibtisch. Gesehen, verliebt, gekauft. Als der Händler sieht, dass ich mich für den Tisch interessiere, nickt er nur wissend. „Ihr jungen Leute habt ein Auge auf die Sachen. Ihr kauft das Zeug in Scharen.“ In solchen Momenten fühlt sich der Erwerb eines besonderen Einzelstückes weniger individuell an als man denkt. Aber sei es drum.

Von Lisa Schliep