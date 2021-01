Leipzig

Gut ein Jahr nach der Wahl und der Regierungsbildung in Sachsen liegt die CDU weiter mit Abstand an der Spitze der Wählergunst. Bei Landtagswahlen käme die Union nach einer LVZ-Umfrage derzeit auf 34 Prozent. Das sind zwar zwei Prozentpunkte weniger im Vergleich zur LVZ-Umfrage vor einem halben Jahr, aber auch fast zwei Prozentpunkte mehr als bei der Landtagswahl am 1. September 2019.

AfD als zweitstärkste Kraft

Dahinter folgt mit stabilen 26 Prozent die AfD als zweitstärkste Partei im Freistaat. Unverändert würde ihr mehr als jeder vierte Sachse seine Stimme geben. Die FDP, die den Einzug in den Landtag knapp verpasste, kann ihr Ergebnis verbessern und würde jetzt die Fünf-Prozent-Hürde überspringen. Linke (11 Prozent), Grüne (10 Prozent) und SPD (7 Prozent) halten ihre Werte aus der vergangenen Umfrage.

Kenia-Koalition kann Mehrheit verteidigen

Damit hätte die seit dem 20. Dezember 2019 regierende Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und SPD mit zusammen 51 Prozent ihre Mehrheit verteidigt.

Das ergab eine Umfrage, für die das Erfurter Meinungsforschungsinstitut INSA im Auftrag der Leipziger Volkszeitung vom 1. bis zum 15. Dezember 2020 insgesamt 1008 Bürgerinnen und Bürger in Sachsen telefonisch und online befragte. Die maximale statistische Fehlertoleranz beträgt 3,1 Prozentpunkte.

Zwei mögliche Dreierbündnisse

INSA-Chef Hermann Binkert sagt dazu mit Blick auf sich rein rechnerisch ergebende Regierungskonstellationen: „Neben dem Zweierbündnis zwischen CDU und AfD, das die CDU ausschließt, gäbe es zwei mögliche Dreierbündnisse von CDU und Grünen mit der FDP oder der SPD. Wenn die FDP in den Landtag einzieht, könnte aus der Kenia-Koalition auch eine Jamaika-Koalition werden.“ Ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP käme mit zusammen 49 Prozent auch auf eine parlamentarische Mehrheit.

Die CDU verdankt ihre Stimmen den Frauen

Auffällig ist, dass die CDU ihre Stimmen hauptsächlich den Frauen verdankt und die AfD ihre den sächsischen Männern. So würden 40 Prozent der Frauen die Union wählen und nur 19 Prozent die Alternative für Deutschland. Von den Männern entscheiden sich 31 Prozent für die AfD und nur 29 Prozent für die CDU. Die Leipziger Politikprofessorin Astrid Lorenz ist nicht überrascht, dass die CDU in Sachsen vor allem von Frauen gewählt wird. Da sehe sie auch einen Merkel-Effekt. „Die CDU hat sich behauptet, was angesichts der strukturellen Verwerfungen durch Corona schon beachtlich ist“, bewertet die Dekanin der Sozialwissenschaftlichen Fakultät das Abschneiden der Union in Sachsen. Und die AfD konnte aus ihrer Sicht in kurzer Zeit auf dem Land viele Anhänger gewinnen, weil sich andere Parteien von dort zurückgezogen hätten.

AfD punktet bei mittleren Altersgruppen

Befragte ab 60 Jahre wählen deutlich häufiger CDU als die jüngeren Jahrgänge. Die AfD zieht vor allem Stimmen von den mittleren Altersgruppen der 30- bis 59-Jährigen. Die Grünen profitieren besonders von den 18- bis 29-Jährigen. Die Linke schafft den Spagat und gewinnt etwa gleich viele Wähler aus der jüngsten und der ältesten Gruppe. Die SPD kommt dagegen bei den jungen Leuten überhaupt nicht an und überzeugt von den Älteren auch nicht viele.

Von Anita Kecke