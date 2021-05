Leipzig

Es ist in diesen Tagen die am meisten gestellte Frage unter Verwandten, im Freundeskreis sowie unter Kollegen und Kolleginnen: Bist du eigentlich schon gegen Corona geimpft? Die Impfangebote werden zwar auch in Sachsen von Tag zu Tag ausgebaut, trotzdem liegt der Freistaat verglichen mit anderen Bundesländern weiter zurück. Und erst am Dienstag gab die Landesregierung bekannt, dass der ursprünglich geplante Abbau von zehn Impfzentren zurückgenommen wird und alle 13 Impfzentren in Sachsen bis Ende Juli weiterbetrieben werden.

All diese Entscheidungen rund um das Thema Impfen sind in Sachsen immer mit dem Namen von Petra Köpping verbunden. Die SPD-Sozialministerin steht neben Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Kultusminister Christian Piwarz (CDU) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) in der Corona-Krise am stärksten im Fokus. Die Probleme und der Ärger bei der Impftermin-Beschaffung landen da genauso auf ihrem Tisch wie die Statistiken mit den aktuellen Inzidenzwerten in den Regionen und die Betten-Belegung mit Corona-Patienten in den sächsischen Kliniken.

Für LVZ-Leserinnen und Leser gibt es jetzt die Chance, der Ministerin direkt Fragen zu stellen. Beim LVZ-Talk am Montag, 10. Mai, wird Petra Köpping ab 19 Uhr in einer Live-Runde, moderiert von Landeskorrespondent Andreas Debski und Vize-Chefredakteur André Böhmer, zu allen Problemen rund um das Thema Impfen, Corona und Inzidenzen Stellung beziehen. Die Veranstaltung findet in der LVZ-Kuppel statt, pandemiebedingt aber ohne Publikum. Sie wird live auf LVZ.de gestreamt, die LVZ berichtet zudem in ihren folgenden Printausgaben und auf der Internetseite ausführlich über die Veranstaltung.

