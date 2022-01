Leipzig

Wie wichtig ist die Impfung gegen das Coronavirus für Kinder? Im Sommer haben Sächsische Impfkommission (Siko) und Ständige Impfkommission des Bundes (Stiko) eine generelle Empfehlung ab zwölf Jahren vorgelegt, Ende 2021 auch ab fünf Jahren bei Vorerkrankungen oder Kontakt zu Risikopersonen. Dennoch stellen sich Eltern und ältere Kinder viele Fragen. Im LVZ-Talk am Donnerstag sollen die wichtigsten beantwortet werden – von Dr. Thomas Grünewald (Chef der Sächsischen Impfkommission und Leiter der Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz) sowie Dr. Melanie Ahaus (Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Sachsen und Kinderärztin in Leipzig).

Dr. Melanie Ahaus. Quelle: André Kempner

Dr. Thomas Grünewald Quelle: André Kempner

Wie wichtig ist die Impfung für Kinder tatsächlich? Müssen die Jüngsten jetzt ausbaden, dass sich so viele Erwachsene gegen die Spritze entschieden haben? Was bedeutet Omikron für Kinder? Solche und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt des Talks, der um 17 Uhr in der LVZ-Kuppel beginnt (pandemiebedingt ohne Publikum) und live sowie kostenlos unter www.lvz.de gestreamt wird. Es moderiert LVZ-Reporter Björn Meine.

Fragen per Mail an newsdesk@lvz.de (Betreff: LVZ-Talk) oder via ­Twitter (Hashtag #LVZTalk).

Von lvz