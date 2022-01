LVZ-Talk: Was bringt ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig?

Leipzig

Leipzig nimmt erneut Anlauf für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal – und die LVZ macht das am 10. Februar zum Thema eines Talks. Die „Stiftung Friedliche Revolution“ war vom Stadtrat beauftragt worden, nochmals ein Verfahren anzuschieben. Ziel: der Bau eines Denkmals. Ein erster Versuch in diese Richtung war 2014 gescheitert.

Bürger und Experten machen Vorschläge

Die Stiftung hat gerade einen Bürger- und einen Expertenrat installiert. Der Bürgerrat besteht aus 40 Leipzigerinnen und Leipzigern, die einen Standort-Vorschlag erarbeiten. Der Expertenrat soll ein Votum darüber abgeben, welche Art von Wettbewerb geeignet ist, um ein Denkmal zu errichten – also zum Beispiel ein künstlerischer oder ein eher architektonischer Wettbewerb. Das letzte Wort hat dann die Ratsversammlung.

Podium zur zentralen Frage

Aber was soll ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in der Stadt der Friedlichen Revolution eigentlich bewirken? Wofür soll es stehen, wen soll es ansprechen? Mit diesen Fragen befasst sich der nächste LVZ-Talk am Donnerstag, 10. Februar, ab 19 Uhr in der LVZ-Kuppel. In der Veranstaltung erfahren die Leipzigerinnen und Leipziger, welche Schritte als nächstes geplant sind und welchen Zeitplan es gibt. In einem Podium diskutieren Dr. Anna Kaminsky (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur), Dr. Michael Parak (Verein gegen das Vergessen), Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns und Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) außerdem über die Frage, welche Aufgabe das neue Denkmal haben soll.

Leserinnen und Leser können Fragen stellen

Der LVZ-Talk wird auf lvz.de gestreamt – Zuschauer können vorab oder live Fragen stellen. Sofern es die Infektionslage zulässt, haben außerdem bis zu 50 Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, vor Ort dabei sein. Anmeldung ab sofort unter https://aktion.lvz.de/umfrage/lvztalk. Wenn Sie Fragen stellen wollen: Per E-Mail an newsdesk@lvz.de (Betreff: LVZ-Talk) oder via Twitter unter dem Hashtag #LVZTalk.

Von bm