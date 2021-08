Leipzig

Die Idee ist gut: Das P+R-Konzept sieht vor, durch kostengünstige Parkplätze die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu fördern und Innenstädte vom Autoverkehr zu entlasten. Auswärts parken und mit Bus oder Bahn in die Innenstadt fahren. Die Parkplatzsuche und die teure Tiefgarage bleiben einem erspart. Gerade wird in Leipzig viel gebaut und das Autofahren ist beschwerlich. Deshalb haben wir die Probe aufs Exempel gemacht und Leipzigs P+R-Plätze getestet.

Vorteil: Kostenlos und dauerhaft geöffnet

Das Gute: Wer nach P+R-Plätzen sucht, wird in jeder Himmelsrichtung fündig. Ob aus dem Norden aus Delitzsch kommend, aus Altenburg im Süden oder aus dem westlichen Bad Dürrenberg. Mehr als zehn P+R-Plätze gibt es in und um Leipzig und alle sind kostenlos und dauerhaft geöffnet. Die Anzahl der Stellplätze variiert dabei genauso wie die Qualität der Anbindung an die Leipziger Innenstadt.

Die vier besten Möglichkeiten sind dabei der Schönauer Ring in Lausen mit 350 Stellplätzen, der Parkplatz am Völkerschlachtdenkmal mit 600 Stellplätzen, ein Parkplatz mit insgesamt 950 Stellplätzen in Lausen sowie mit 1200 Stellplätzen der größte Parkplatz an der Leipziger Messe. Eine gute Anbindung an die Innenstadt ist in allen vier Fällen vorhanden, in regelmäßig kurzem Abstand fahren Straßenbahnen zum Leipziger Hauptbahnhof oder zur Red Bull Arena.

Der Parkplatz Leipziger Messe ist gut angebunden

Der P+R-Platz an der Leipziger Messe befindet sich in der Georg-Herwegh-Straße 4 und bietet gleich zwei Möglichkeiten, in die Leipziger Innenstadt zu gelangen. Direkt neben der Einfahrt zum Parkplatz, keine 100 Meter Fußweg entfernt, beginnt die Straßenbahnhaltestelle „Georg-Herwegh-Straße“, von der aus alle zehn Minuten die Linie 16 direkt zum Hauptbahnhof fährt.

Keine 100 Meter Fußweg vom P+R-Platz Leipziger Messe befindet sich die Straßenbahnhaltestelle „Georg-Herwegh-Straße“ Quelle: Andre Kempner

Am hinteren Ende des Parkplatzes befindet sich zudem die S-Bahn-Haltestelle „Messe Bahnhof“, von der aus mehrere Züge im unter Zehn-Minuten-Takt ebenfalls direkt zum Hauptbahnhof fahren.

Am Mittwochmorgen sind viele Parkplätze nur spärlich besetzt

Janes Behr ist nicht mit dem Park and Ride - Konzept vertraut, findet es aber gut. Quelle: Tobias Wagner

Am Mittwochmorgen um 8:30 Uhr ist der Parkplatz allerdings nur spärlich belegt. Auf den zur Verfügung stehenden 1200 Plätzen parken nur etwa 100 Autos, aufgeteilt auf den vorderen und hinteren Bereich des Areals – in möglichst geringem Abstand zu den beiden Haltestellen.

Janes Behr, der in Leipzig studiert und lebt, wundert das. An der Leipziger Messe wartet der 21-Jährige auf eine Mitfahrgelegenheit, die ihn in seine Heimatstadt Lübeck bringt. Dort, sagt er, gibt es keine P+R-Plätze. Obwohl es seiner Meinung nach zu viele Autos in der Lübecker Innenstadt gibt, genau wie in der Leipziger. „Mit dem Fahrrad zu fahren ist schon anstrengend in Leipzig, unter anderem wegen der vielen Autos. Ich kenne das Konzept solcher Parkplätze gar nicht. Aber ich finde das richtig gut und die Anbindung ist eigentlich auch gut genug, besonders hier mit der S-Bahn und der Straßenbahn.“

Welche Auswirkungen hat der aktuelle Bahnstreik?

Eine Vermutung, was der Grund für die verminderte Nutzung der P+R-Plätze sein könnte, haben Evi und Rudi Eichelbaum. Die beiden Rentner aus Sachsen-Anhalt nutzen normalerweise die Bahn, wenn sie nach Leipzig fahren, sind aber heute mit dem Auto unterwegs. „Ich vermute mal, das ist bloß heute, wegen den Streiks. Wenn man früh um sieben Uhr auf der Arbeit sein muss und die Züge fahren nicht, kommt man nicht darum herum, mit dem Auto zu fahren“, sagt Evi Eichelbaum.

Am Mittwoch um 8:30 Uhr ist der P+R-Platz an der Leipziger Messe nur spärlich genutzt Quelle: Andre Kempner

Laut Aussagen der Stadt Leipzig sind die großen P+R-Plätze bei Großveranstaltungen zu etwa einem Drittel ausgelastet, an normalen Werktagen sei die Nutzung dagegen bisher verhalten. Die Auslastung kleinerer, zum Teil als P+R ausgewiesener Plätze an Bahnhöfen und Straßenbahnendhaltestellen sei gerade im Alltagsverkehr deutlich höher und stoße zum Teil an die Kapazitätsgrenzen der Plätze.

Pläne für den Ausbau der Stellplatzangebote

Aus diesem Grund gibt es in der Stadt auch Pläne, die Angebote von P+R-Plätzen auszubauen. Aktuell befinde sich ein entsprechendes Konzept in der letzten Verwaltungsabstimmung, das dem Stadtrat im Herbst zur Diskussion und Beschlussfassung übergeben werden solle. „Zielstellung ist dabei die Nutzung der P+R-Plätze zu erhöhen, nicht zuletzt, um die wertvollen Flächen in den innerstädtischen Bereichen vom ruhenden Verkehr zu entlasten“, so die Stadt.

Von Tobias Wagner