Eine Woche vor der Bundestagswahl am 26. September steigt die Spannung weiter. Eine neue LVZ-Umfrage wirft ein Schlaglicht auf die aktuelle Stimmungslage in Sachsen vor der Wahl. Nach der vom Meinungsforschungsinstitut Insa durchgeführten Befragung droht der CDU ein historisches Debakel.

Demnach käme die CDU in Sachsen nur noch auf 18 Prozent – bei der letzten Bundestagswahl 2017 waren es 26,9 Prozent. Im Gegensatz zur vorherigen LVZ-Umfrage von Mitte August hat die Union noch einmal sechs Prozentpunkte eingebüßt. Die AfD, mit der die Union Mitte August noch Kopf-an-Kopf lag, hat einen Prozentpunkt gewonnen und rangiert jetzt mit 26 Prozent klar an der Spitze der Wählergunst in Sachsen.

SPD nun gleichauf mit der Union

Den größten Sprung hat die SPD gemacht. Sie kletterte von 10 auf 18 Prozent und liegt nun gleichauf mit der Union. Die Linke ist mit 11 Prozent leicht abgerutscht. Die FDP bleibt mit 11 Prozent stabil, die Grünen haben dagegen noch einmal zwei Prozentpunkte verloren und kommen jetzt in Sachsen auf acht Prozent. Ein Großteil der Wählerinnen und Wähler hat sich laut LVZ-Umfrage bereits klar festgelegt: So sind fast 61 Prozent in ihrer Wahlentscheidung bereits „sehr sicher“.

Mit Blick auf viele Umfragen, die bei den vorherigen Wahlen deutlich danebenlagen, will der Leipziger Politikforscher Hendrik Träger das Ergebnis nicht zu hoch gewichten. „Umfragen sind nur Momentaufnahmen. Bei dem für diese Umfrage üblichen Fehlertoleranzbereich von plus oder minus 3,1 Prozentpunkten könnten die Wahlergebnisse der Parteien auch näher beieinander liegen“, mahnt er. Die Umfrage gebe einen aktuellen Trend wieder, der manche Parteien optimistisch stimme und für andere Parteien dagegen Ansporn sei, bis zum Wahltag noch alles zu geben. Am Ende, so Träger, könnten wenige Tausend Stimmen dafür entscheidend sein, wer gewinne. Der Ausgang der Bundestagswahl, ist für den Leipziger Politik-Forscher jedenfalls „noch völlig offen“.

Scholz, Baerbock und Laschet punkten kaum

Bei den zwei potenziellen Kanzlerkandidaten und der -Kandidatin dürfte die LVZ-Umfrage für eine gewisse Ernüchterung sorgen. Bei jedem zweiten Befragten (50 Prozent) fallen gleich alle drei durch. Am häufigsten wird noch Olaf Scholz (SPD) favorisiert: Ihn wünschen sich 27 Prozent als nächsten Bundeskanzler und damit mehr als jeder Vierte. Dagegen liegen Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne) mit acht beziehungsweise neun Prozent deutlich zurück.

Insgesamt kann die AfD weiterhin am deutlichsten bei Männern punkten, auch die CDU ist bei Männern leicht vorn. SPD, FDP und Linke kommen dagegen bei den Wählerinnen gut weg. Daneben ergibt die Aufschlüsselung nach Altersgruppen der Sympathisanten bemerkenswerte Ergebnisse: Mit 36 Prozent findet die AfD unter den 40- bis 49-Jährigen mit Abstand den stärksten Zuspruch, auch die CDU hat in dieser Altersgruppe mit 23 Prozent den größten Anteil. FDP und Grüne schneiden in der Altersgruppe der 18 bis 29-Jährigen am besten ab, die SPD punktet vor allem in der Altersgruppe Ü 60.

Bei Landtagswahl-Frage CDU vorn

„Unsere Sachsen-Umfrage zeigt, dass die Union die Bundestagswahl vor allem im Osten verliert. Die Unzufriedenheit mit allen drei Kanzlerkandidaten ist größer als im Bundesschnitt“, sagte Insa-Chef Hermann Binkert. Dass die CDU sogar unter 20 Prozent falle, wertet der Insa-Chef vor allem als ein Signal in Richtung Bundes-CDU. Denn eine zeitgleich erhobene Umfrage zu Landtagswahlumfrage zeige ein anderes Bild. In der Sonntagsfrage nach der Landtagswahl erzielt die Union 31 Prozent und wäre damit weiter klar im Freistaat vorn.

Die AfD landet bei 26 Prozent, die Linken und die SPD bekämen jeweils elf Prozent und die FDP würde mit acht Prozent den Wiedereinzug in den Landtag schaffen. Auch die Grünen wären mit sieben Prozent weiter locker drin. „Laschet mobilisiert die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen nicht so stark, wie es der Ministerpräsident bei einer potenziellen Landtagswahl machen würde“, wertete Politik-Wissenschaftler Träger diesen Teil der Umfrage.

Von André Böhmer und Anita Kecke