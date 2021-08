Leipzig

Klima? Verkehr? Gendersprache? Nein, am meisten beschäftigt die Sächsinnen und Sachsen, ob die Rente ausreichend ist und die Altersarmut bekämpft wird. Der Themenkomplex liegt in der großen LVZ-Umfrage zur Bundestagswahl mit Abstand auf dem ersten Rang. Damit wird unterstrichen, was vielen Menschen im Freistaat am wichtigsten ist – und dass nicht nur die aktuellen Debatten häufig an ihrer Wirklichkeit vorbeigehen, sondern auch die meisten Wahlprogramme der Parteien nur unzureichende Antworten liefern. Das Meinungsforschungsinstitut Insa aus Erfurt hatte zwischen dem 2. und 9. August insgesamt 1001 Sächsinnen und Sachsen im Auftrag der LVZ befragt.

Schon bei unter 30-Jährigen ist die Altersabsicherung das Top-Thema

Demnach ist für mehr als die Hälfte (55 Prozent) die Absicherung im Alter das Problem Nummer 1 – und das nicht allein, weil Sachsen das Bundesland mit dem höchsten Altersdurchschnitt ist. Wie das Stimmungsbild zeigt, ist die Rente bereits für die 18- bis 29-Jährigen das Top-Thema (42 Prozent), genauso bei den 30- bis 39-Jährigen (47 Prozent). In dieser Altersgruppe liegt die Altersabsicherung allerdings gleichauf mit der Bildung: Die Mittdreißiger machen sich auch viele Gedanken, wie die Zustände in den Kitas und den Schulen verbessert werden können. Die größten Sorgen um ihren Lebensabend haben aktuell die Sächsinnen und Sachsen zwischen 50 und 59: Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) sehen die Rente als dringlichstes Problem.

Für Anhänger der Grünen spielt Rente nur eine Nebenrolle

Die LVZ-Umfrage zeichnet auch ein klares Bild, wenn es um die jeweiligen Parteipräferenzen bei diesem Thema geht: Die meisten Zukunftsängste haben potenzielle AfD-Wähler (63 Prozent) und interessanterweise auch FDP-Sympathisanten (62 Prozent), dahinter folgen Linke und SPD (jeweils 56 Prozent) sowie CDU (45 Prozent). Dagegen spielt die Altersabsicherung für Grünen-Wähler im Vergleich nur eine geringe Rolle (36 Prozent). In ihren Wahlprogrammen heben die Linke – Angleichung der Ost-Renten – und auch die AfD, die eine Fondslösung mit Einmalzahlungen vorschlägt, speziell dieses ostdeutsche Problem hervor.

Befragte konnten sich für fünf dringende Themen entscheiden

Unter den 15 Themen, die bei dem Stimmungstest vor der Bundestagswahl abgefragt wurden, geht es hinter der Rente äußerst eng zu: Der bezahlbare Wohnraum, die verstärkte Kriminalitätsbekämpfung und die verbesserte Situation in der Pflege folgen mit jeweils 40 Prozent, knapp dahinter liegt die Forderung, die Zuwanderung nach Deutschland einzuschränken (39 Prozent). Dagegen werden die ökologische Landwirtschaft (15 Prozent), die verstärkte Integration von Zuwanderern (8 Prozent) sowie die Ausweitung von gendergerechter Sprache (1 Prozent) am seltensten genannt. Die 1001 Befragten konnten jeweils fünf Themen als besonders wichtig markieren.

Jüngere messen Klimaschutz die geringste Bedeutung bei

Auffällig ist bei den Schwerpunkten, dass ein besserer Klimaschutz und eine beschleunigte Energiewende zum einen keine herausgehobene Bedeutung unter den Sächsinnen und Sachsen haben (29 Prozent) – und das Thema zum anderen nur bei den 40- bis 49-Jährigen (36 Prozent) überdurchschnittlich abschneidet. Dagegen messen dem Klima vergleichsweise wenig 18- bis 29-Jährige (24 Prozent) eine wichtige Stellung bei. Das ist der Tiefstwert unter allen fünf Altersgruppen, während die über 60-Jährigen mit 30 Prozent Klima-Interesse immerhin auf Platz zwei landen. Für die unter 30-Jährigen ist das bezahlbare Wohnen (41 Prozent) und die Begrenzung der Zuwanderung (32 Prozent) akuter als der Klimaschutz, der auf den gleichen Umfragewert wie die Verbesserung des Lebens auf dem Land kommt.

Linke-Wählerschaft setzt eindeutige Schwerpunkte

Auch die Gewichtung nach Parteipräferenzen lässt aufschlussreiche Folgerungen zu. Dabei dürfte wenig überraschen, dass für potenzielle AfD-Wähler die Begrenzung der Zuwanderung (73 Prozent) und für Grünen-Sympathisanten der Klimaschutz (83 Prozent) absolute Priorität hat. Im Detail ergeben sich allerdings interessante Facetten. So stehen bei Anhängerinnen und Anhängern der SPD die Innere Sicherheit (44 Prozent) und der ländliche Raum (27 Prozent) überdurchschnittlich hoch im Kurs. Linke-Wählerinnen und -Wähler wissen – ähnlich wie bei der AfD – sehr genau, was sie wollen und heben bezahlbaren Wohnraum (51 Prozent), den Bildungsbereich (47 Prozent) sowie eine bessere Verkehrsinfrastruktur (38 Prozent) heraus: Damit liegen sie teilweise weit vor der Anhängerschaft anderer Parteien.

CDU kann mit ihren Kern-Themen nur wenig punkten

Ernüchternd dürfte hingegen für die CDU sein, dass ihre eigentlich als Kernkompetenzen formulierten Themen in der potenziellen Wählerschaft nicht übermäßig gut ankommen: Die Verbesserung der Lebensumstände im ländlichen Raum halten nur 27 Prozent – und damit genau so viele wie bei den Sozialdemokraten – für besonders wichtig, auch mit Innerer Sicherheit (42 Prozent) kann kein Vorsprung herausgeholt werden. Dagegen sehen 41 Prozent der CDU-Sympathisanten bezahlbaren Wohnraum und 33 Prozent den Klimaschutz als dringend an. Möglicherweise ist dies auch ein Grund, weshalb der Union bei der Bundestagswahl am 26. September ein historisch schlechtes Wahlergebnis in Sachsen droht.

Unterschiedliche Schwerpunkte bei Frauen und Männern

Interessante Unterschiede stellt die LVZ-Umfrage auch bei der Themengewichtung zwischen Frauen und Männern fest. Nach der Altersabsicherung, die diese beiden Geschlechter unisono als wichtigstes Problem sehen, bezeichnen die weiblichen Befragten die Pflege (46 Prozent), das Wohnen (45 Prozent) sowie den Bildungsbereich und die Kriminalitätsbekämpfung (jeweils 40 Prozent) als besonders dringende Herausforderung.

Dagegen nennen die männlichen Umfrage-Teilnehmer ebenso die Innere Sicherheit (40 Prozent), aber darüber hinaus die Begrenzung der Zuwanderung (40 Prozent), die Stabilisierung des Rechtsstaates (31 Prozent) sowie den Kampf gegen Rechtsextremismus (31 Prozent) überdurchschnittlich häufig.

Methodik der Umfrage

Für diese Umfragebefragte das Erfurter ­Insa-Institut im Auftrag der Leipziger Volkszeitung vom 2. bis 9. August 2021 genau 1001 repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahre aus ganz Sachsen. Die Umfrage wurde im Insa-Modus Mixta durchgeführt. „Das ist ein Methodenmix, mit dem wir die Leute telefonisch und online befragen“, erklärt dazu Hermann Binkert, der Gründer und Chef des Erfurter Instituts. „Wir halten uns genau an die soziodemografischen Daten und bilden diese in der Stichprobe ab“, versichert er.

Von Andreas Debski