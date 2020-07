LVZ-Umfrage: So reagieren die Parteien in Sachsen

Leipzig

Es ist der erste echte Stimmungstest in Sachsen nach dem Corona-Lockdown und der Landtagswahl im September 2019. Die von der LVZ beim Meinungsforschungsinstitut Insa ( Erfurt) in Auftrag gegebene Umfrage mit der Sonntagsfrage sieht eine gestärkte CDU (36 Prozent) und stabile Grüne (10 Prozent) in der Regierungskoalition. Der Partner SPD fällt dagegen leicht zurück (7 Prozent). Bei den Oppositionsparteien büßt die AfD leicht ein (26 Prozent) und die Linke liegt fast gleich (11 Prozent). Die FDP (4 Prozent) würde erneut den Einzug ins Parlament nicht schaffen. Die Parteien nahmen die Umfrage am Mittwoch unterschiedlich auf.

CDU : Auf dem richtigen Weg

„Die guten Werte für uns zeigen, dass die Politik von Michael Kretschmer bei den Sachsen sehr gut ankommt“, zeigte sich Generalsekretär Alexander Dierks zufrieden. Dialog auf Augenhöhe, Zupacken und Machen seien der richtige Weg. Dierks verwies auf die Politik und den Stil des Ministerpräsidenten, der mit der CDU bei den Bürgerinnen und Bürgern großes Vertrauen gewonnen habe. „Auch wenn Umfragen nur Momentaufnahmen sind, geben sie uns Rückenwind und zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Anzeige

Grüne: Unsere Themen ziehen

„Wir freuen uns sehr über das große Vertrauen, dass uns die Sächsinnen und Sachsen als Regierungspartei entgegenbringen“, sagte Landesvorstandssprecher Norman Volger. Das gute Ergebnis zeige, dass Umwelt- und Klimaschutz trotz Corona-Pandemie, Themen bleiben, die den Menschen in Sachsen am Herzen liegen. „Gerade der große Zuspruch unter jungen Wählerinnen und Wählern bestärkt uns darin, weiter für unsere typischen Themen wie Klima, gerechtere Bildungspolitik und mehr Geschlechtergerechtigkeit zu kämpfen.“

Weitere LVZ+ Artikel

SPD : Absolut nicht zufrieden

„Die Zahlen stellen uns absolut nicht zufrieden“, räumte Generalsekretär Henning Homann ein. Die Anerkennung für die Arbeit von Martin Dulig und Petra Köpping zeige zwar, dass viele Bürgerinnen und Bürger eine sozialdemokratisch geprägte Krisenpolitik unterstützen, in der der Staat mit großen Kraftanstrengungen das Gesundheitssystem, Beschäftigung und die Wirtschaft sichert. „Leider zahlt das nicht bei der Partei ein. Das muss uns ein Ansporn sein“, blickt Homann voraus

AfD : Haben uns gut gehalten

„Dafür, dass wir in der Corona-Krise als Oppositionspartei Federn lassen mussten, haben wir uns gut gehalten“, kommentierte Parteichef Jörg Urban die LVZ-Umfrage. Er sei zufrieden mit dem Abschneiden. Zumal, so Urban, die AfD in Umfragen ja immer schlechter abschneide als dann bei der Wahl selbst. Als Hauptgrund für den „guten Wert“ sieht Urban die Geschlossenheit des sächsischen Landesverbandes. Es gebe anders als im Bund keine personellen Querelen.

Linke: Andere Zahlen interessant

Wenig Bedeutung konnten die Linken der Umfrage abgewinnen. Seine Partei hätte nach mageren Umfragen schon sehr gut abgeschnitten oder auch andersrum, sagte Parteichef Stefan Hartmann. „Mehr als vier Jahre vor der nächsten Landtagswahl sind Zahlen wichtiger, die die Wirklichkeit beschreiben“, machte er klar. „Über eine halbe Million Menschen in Sachsen ist in Kurzarbeit, während einige Konzerne und Super-Reiche fröhlich Kasse machen. Das sind die Zahlen, die uns interessieren.“ so Hartmann.

Wie die Minister in der Umfrage bewertet wurden

Was der Leipziger Politikwissenschaftler Träger sagt

Von André Böhmer