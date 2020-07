Leipzig

Wenn an diesem Sonntag Landtagswahlen in Sachsen wären, läge die CDU unangefochten an der Spitze und käme laut einer aktuellen Umfrage der Leipziger Volkszeitung auf 36 Prozent. Das ist ein Plus von vier Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl vor zehn Monaten. Die Grünen gewinnen knapp eineinhalb Punkte hinzu und erreichen zehn Prozent. Die ebenfalls mitregierende SPD hält mit mageren sieben Prozent in etwa ihr Ergebnis der letzten Landtagswahl.

Von Anita Kecke