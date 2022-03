Leipzig

Für viele Menschen beginnt am Aschermittwoch die Zeit des Fastens. Vom Ende des Karnevals bis Ostern verzichten sie auf unterschiedlichste Dinge oder Gewohnheiten. Die Gründe für das Fasten sind dabei längst nicht mehr nur traditioneller Natur: Während den einen der Glaube motiviert, will der andere sich selbst oder Freunden beweisen, dass es möglich ist, „nein“ zu sagen. Wieder andere wollen ihrer Gesundheit etwas Gutes tun oder einfach ein paar Kilo weniger auf der Waage sehen.

Worauf verzichten Sie?

So verschieden die Motivationen sind, so sehr unterscheiden sich auch die Gelüste, die in den bevorstehenden 40 Tagen aus vielen Haushalten verbannt werden. Von Klassikern wie Nikotin und Alkohol, über Zucker und Fleisch, hin zu modernen Verlockungen wie Auto, Fernseher oder Social Media – fast alles eignet sich, wenn es zuvor nur stark genug Einzug in den Alltag des Fastenden gefunden hatte. Worauf verzichten die LVZ-Leserinnen und -Leser? Lassen Sie es uns wissen und stimmen Sie ab! Die LVZ wünscht gutes Durchhalten!

Von LVZ