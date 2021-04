Leipzig

Die LVZ hat Ihre Nutzerinnen und Nutzer gefragt, ob es angesichts hoher Corona-Infektionszahlen einen einheitlichen Bundeslockdown geben soll – am Dienstag gab es dazu jede Menge Reaktionen auf den unterschiedlichsten Kanälen. Auch in den Sozialen Netzwerken gingen die Meinungen auseinander:

Die Reaktionen auf Twitter

Meinungen auf Facebook: Brauchen wir einen einheitlichen Lockdown?

Sascha Wiedemann: Nein! Man sollte das Leben jenseits geschlossener Räume fördern! Mit einem Lockdown wo sich alle in geschlossene Räume verkriechen, wird sich nichts verbessern!

Susann Tro: Ist doch kein Wunder, die Menschen haben es satt, sich seit November einschränken zu lassen. Und jetzt ein harter Lockdown, nur weil unsere Regierung alles verpennt hat. Nein, hoffentlich nicht.

Jens Röseler: Wir brauchen eine vernünftige Politik, welche sich wirklich vielfältige Meinungen einholt und dann mit Augenmaß entscheidet. Die ständige Panikmache und der Verbotswahn funktionieren nicht.

Jeffrey Görcke: Wir brauchen einen Lockdown, der auch einer ist, um diese Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Aber so lange alle in Großbetrieben usw. arbeiten gehen, Schulen und Kitas offen haben und die Leute sich unkontrolliert treffen (ohne Rückverfolgung), bringt das aktuell gar nichts. Freiwilligkeit ist gerade in unserer Region nicht so angesagt.

Peter Wesemann: Wir brauchen Impfstoff und müssen diesen schnell und unbürokratisch verimpfen. Bis dahin, die Hygienekonzepte und die AHA-Regeln einhalten. Wir werden eine Weile mit dem Virus leben müssen und es wird auch Tote geben - leider. Was wir nicht brauchen, ist eine Regierung die nur Panik macht und die Medien mit einbezieht.

Lèon Andrè Von Lietzow: Es ist viel zu spät. Im November hätte es was gebracht für zwei Wochen, aber nicht nach einem Teil-Lockdown über mehrere Monate. Genauso ist dieses Gesetz nicht in Ordnung und wird auch von einigen Politikern kritisiert. War bis jetzt ein Jahr lang dabei und habe auch nichts dagegen gesagt, aber mit dieser Sache geht es zu weit und ist auch eigentlich rechtswidrig, so wie das Infektionsschutzgesetz über Monate anzuwenden, um Grundrechte einzuschränken.

Von LVZ