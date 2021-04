Leipzig

Die Corona-Pandemie zwingt die Menschen in Deutschland seit mehr als einem Jahr zu harten Einschnitten. Viele sind an ihren Grenzen angelangt – wirtschaftlich, sozial, aber auch ganz persönlich. Die LVZ wollte deswegen von ihren Leserinnen und Lesern wissen, ob der derzeit diskutierte, bundesweite harte Lockdown richtig ist oder nicht? Das sind einige der dutzenden Antworten, die die LVZ per E-Mail erreichten.

Meinungen Pro Lockdown

Heike Kretschmar: Ja, wir brauchen nun endlich einen bundesweiten Lockdown. Wie lange sollen wir noch warten?!

Ingrid Lange: Es ist unfassbar, warum nicht endlich etwas Wirksames zur Virusbekämpfung beschlossen wird. Jeder macht was er will und man wundert sich, dass es nicht besser wird? Nachdem das Impfen wahrscheinlich noch bis ins nächste Jahr andauern wird, wird die Ungerechtigkeit immer stärker. Niemand denkt an die mit Hygienekonzepten ausgestatteten Restaurants und Hotels, die seit 6 Monaten geschlossen sind und keine Aussicht auf Öffnung haben. Wovon sollen die Beschäftigten und Inhaber leben? Die Politiker im Palast scheinen diese Realität nicht zu kennen. Im Restaurant wird das Virus nicht weitergegeben. Gleichzeitig dränge ich mich aber notgedrungen ohne jeglichen Abstand täglich in die S-Bahn. Das ist gestattet! Mit Hunderten von Menschen. Wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Menschen sind erschöpft durch Homeoffice, Kinderbetreuung, ständig wechselnde Anordnungen, fehlende positive Momente und Ablenkung vom Stress durch Treffen mit Freunden, Kultur usw. und keinerlei Aussicht, dass sich in absehbarer Zeit etwas ändert! Keine Aussicht, einen Urlaub mal nicht zu Hause zu verbringen, sondern sich in anderer Umgebung entspannen zu können.

Meine Empfehlung: Zwei oder drei Wochen ALLES schließen, wirklich alles, nicht mit 1000 Ausnahmen, und danach alles wieder öffnen. Und jeder Arzt impft hintereinander weg, egal, wer grad da ist, damit das wenigstens etwas vorangeht und diese unerträgliche Impforganisation eine Wende erfährt.

Anja Pacher: Ich arbeite mit sieben Kollegen in einem kleinen Dentallabor. Wir hatten alle gemeinsam im Februar Corona. Zu Hause haben wir alle niemanden angesteckt, was sehr seltsam ist. Meiner Meinung nach ist das Ansteckungsrisiko auf Arbeit am stärksten. Also wenn Lockdown, dann muss ,wie bei der Osterruhe angedacht, auch die Arbeit niedergelegt werden - und das konsequent.

Christa Lange: Ja zum bundeseinheitlichen, harten und echten Lockdown - damit wir endlich wieder zu einem normalen Leben zurückkehren! Ich bin eine alte Lady: 90 Jahre.

Peter Paul: Den einheitlichen Lockdown durchzusetzen war bereits Pflicht für die zweite Welle, für alle Bundesländer. Aber nein, stattdessen Flickenteppich in Deutschland. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Beschaffung und Verteilung von Impfstoff wurde bis heute nicht geschafft. Für mich ist es absolutes Versagen!

Ina Günther: Wir brauchen einen bundeseinheitlichen Lockdown. Wir haben fünf Schulkinder. Für uns ist nicht nachvollziehbar, wie man bei einer hohen Inzidenz im Vogtlandkreis die Schulen öffnen kann. Das wären für uns viele mögliche Infektionswege. Wir hoffen, dass bald ein harter Lockdown kommt, damit wir noch einen Sommerurlaub haben können.

Uwe Fechner: Ja, wir brauchen den bundeseinheitlichen Lockdown. Bund und Länder können sich nicht einigen. Das Virus verzeiht aber keine Kleinstaaterei. Wichtig bleibt, sich an die bewährten AHA-Regeln zu halten. Impfen sollte als Angebot, nicht als Pflicht verstanden werden.

Elke Beitlich: Ja, ein kurzer einheitlicher Lockdown würde die Inzidenzwerte senken und dann zusammen mit der Impfung schneller zur Normalisierung beitragen. Allerdings sind gleiche Verfahrensweisen in allen Bundesländern bei Inzidenzwerten über 100 genauso wichtig.

Joachim Voigt: Gibt es denn wirklich keine anderen Mittel zur Bewältigung der Pandemie als Lockdowns? Es sind doch in der Vergangenheit mannigfaltige Hygienekonzepte erarbeitet worden, die sich in der Praxis bewährt haben. Diese mit einer Teststrategie ergänzt, sollten doch Möglichkeiten für Schritte aus dem Lockdown bieten.

Wenn Sie fragen, ob ich bundesweit einheitliche Maßnahmen befürworte, kann ich das ganz klar mit „Ja“ beantworten. Allerdings erschließt sich mir nicht, weshalb diese nicht bei den Ministerpräsidentenkonferenzen, idealerweise nach vorheriger Beratung im Bundestag, beschlossen werden können.

Eine gesetzliche Regelung halte ich für äußerst problematisch. Das setzt eigentlich eine breite öffentliche Diskussion voraus, wonach letztendlich ein Spektrum an Voraussetzungen (ein sogenanntes Ampelsystem) für die Ergreifung bestimmter Maßnahmen vorgegeben werden müsste. Zudem müsste das Gesetz unbedingt befristet und regelmäßig überprüft werden.

Wenn Bundestag und Bundesrat dem zustimmen, hat unser demokratisches System versagt. Letztendlich muss man sich dann nicht über Politikverdrossenheit und das Erstarken extremistischer Strömungen wundern.

Sabine Müller: Wenn schon ein harter Lockdown, dann für alle. Auch Betriebe müssten schließen. Was bringt es denn, kleine Geschäfte zu schließen, wo kaum Menschen sind, aber Großbetriebe, Supermärkte, wo sich so viele Leute begegnen, bleiben geöffnet? Die Menschen sind einfach nur müde von der Politik, die nichts auf die Reihe kriegt. Es könnte uns viel besser gehen, wenn beizeiten geimpft worden wäre. Es fehlt an allem. Meiner Meinung nach müssen erst mal die Menschen geimpft werden, die täglich zur Arbeit pendeln und damit täglich dem Risiko ausgesetzt sind sich anzustecken. Die Geimpften sollen dann auch noch belohnt werden mit Lockerungen. Was ist denn mit den jungen Menschen und den Kindern, die in der Prioritätenliste der Regierung zum Schluss geimpft werden? Die können doch nichts dafür, dass kein Impfstoff da ist. Das ist alles so nervig und vieles überhaupt nicht schlüssig. Viele Menschen wissen nicht weiter, weil das Geld fehlt. Hier wird man doch gleich in die passende Schiene gedrückt, wenn man anderer Meinung ist.

Sigrid Bode: Ich bin für einen konsequenten bundeseinheitlichen Lockdown. Zu viele noch ungeimpfte Menschen müssen das tägliche Leben aufrecht erhalten und spielen jeden Tag va banque. Nochmal alle miteinander für einige Wochen die Zähne zusammen beißen! Schade, dass diese Chance während der Osterzeit nicht genutzt wurde.

Christa Tesch: Ich bin 85 Jahre, die Schließungen rundum sind schwer verkraftbar, aber ja, wir brauchen einen bundeseinheitlichen Lockdown, der jedoch auch jegliche Reisen einschließen sollte.

Günter Pudor: Einheitlicher Lockdown? Ja! Und impfen!

Meinungen gegen einen bundesweiten Lockdown

Peggy Wendt: Bitte keinen Lockdown mehr!

Norbert Buchheim: Es ist abartig, wiederholt einen Lockdown zu starten. Wie oft denn noch! Vielleicht sollte mal über eine Strategie nachgedacht werden, die auch etwas bringt, als ständig mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Mir soll mal einer erklären was eine Ausgangssperre nachts bringt oder die Auflage, sich nicht weiter als 15 Kilometer vom Wohnort zu entfernen. Zumal eine Ansteckung unter freien Himmel so gut wie ausgeschlossen ist.

Inge Alperstedt: Ein harter Lockdown hätte im November einheitlich stattfinden sollen. Die Salamitaktik, wie sie aber stattfindet, bringt nur Frust. Es in ein Hohn, im Supermarkt sind hundert Leute und in den anderen Geschäften, wo sich nur zwei bis drei aufhalten, muss geschlossen sein. Lokale haben ebenfalls ein durchdachtes Hygienekonzept und sind geschlossen. Wie lange soll das noch gut gehen!

Thorsten Knab: Warum werden die bundesdeutsche Bevölkerung und die funktionierende Wirtschaft Woche für Woche, Monat für Monat malträtiert? Asien zeigt eindrucksvoll, dass es auch anders geht. Lockdown? Nein?

Almuth Voigt: Wir brauchen keinen Lockdown, sondern fähige Politiker mit Rückgrat, die sich auch kritische Fachmeinungen anhören. Wir brauchen keine Lobbyisten, die an ihre persönliche Wahl denken.

Michael Kothe: Wir benötigen keinen bundeseinheitlichen Lockdown. Seit Monaten sind die Gastronomie und die Tourismusindustrie geschlossen, die Fallzahlen steigen trotzdem. Das ist ein Beispiel dafür, dass ein Lockdown den Virus nicht bremst.

Karin Wetzer: Ich gehöre nicht zu den Corona-Leugnern oder Querdenkern, aber ich denke, dass unsere Regierung einfach nicht mehr in der Lage ist, sich in die Befindlichkeiten der normalen Bevölkerung zu versetzen. Nach dem langen Winter mit einer Beschränkung nach der anderen freut sich jeder auf die warme Jahreszeit. Um so unverständlicher ist es, zu verlangen, dass man ab 21 Uhr nicht mehr in seinem Garten sitzen darf oder noch eine kleine Runde drehen darf vor dem Schlafengehen. Soll sich denn jeder einen Hund anschaffen, damit er eine Befugnis hat zum rausgehen?

Martin Dinse: Wir brauchen keinen bundeseinheitlichen Lockdown, so wie es überhaupt keinen Lockdown braucht. Die Politik sollte endlich Ihren Job machen, zum Beispiel digitale Kontaktnachverfolgung. Und es sollte endlich auf die Eigenverantwortung der Menschen gesetzt werden. Schweden macht es uns vor und es funktioniert.

Birgit Rabe: Den Lockdown finde ich unnötig. Man sollte nicht immer die Bevölkerung für die Unfähigkeit der Regierung bestrafen. Nach über einem Jahr reicht es.

Sven Rübner: Wir brauchen keinen Lockdown! Die letzten Monate haben bewiesen, dass diese ganze Einschränkungen nichts bringen.

Erika Stange-Lupi: Wir übertreiben alles und es bringt nichts. Der Großteil der Menschen ist unzufrieden! Man nimmt uns ein Stück Lebensqualität weg. Außerdem sollte man auch einmal an die vielen Menschen denken, die ihre Existenz verlieren oder schon verloren haben! Gebt uns endlich unser Leben zurück. Ist der Lockdown nötig: Nein!

Wolfgang Feist: Ich bin für Auffassung, dass ein Lockdown hilfreich sein könnte, aber ich gebe zu bedenken: Es wäre der Dritte! Nach fast anderthalb Jahren Leben mit dem Virus fehlen andere Lösungen. Es wurde zum Beispiel inzwischen erklärt, dass eine Ansteckung im Freien bei Einhaltung von Abstandsregeln fast unmöglich ist. Ansteckung erfolgt im Wesentlichen in geschlossenen Räumen. Warum werden dann nicht in Schulräumen Luftreiniger installiert? Es sind Hotspots zu ermitteln und dann ist entsprechende Isolation zu organisieren.

Zu einem bundesweiten Lockdown sage ich Nein, es sollten regionale Umstände berücksichtigt werden. Impfen und Eigenverantwortung sind wichtig.

Birgit Grellmann: Der Politik scheint der Lockdown das alleinige Allheilmittel zu sein. Bereits im Sommer 2020 hätte die Politik Test- und Impfstrategien entwickeln können, Betriebe für die Produktion von Impfstoffen errichten lassen müssen, Krankenhäuser nicht nur nach Wirtschaftlichkeit führen, Gesundheitsämter mit guter Technik und aktueller Software ausstatten. Jedoch scheinen unsere Politiker dafür taub zu sein. Es werden Millionen an Berater gezahlt, wofür auch immer. So geht es von einem Desaster zum nächsten. Das Vertrauen in die Politik Deutschlands ist gestört.

