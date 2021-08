Dresden

Die sächsischen Parteien haben überwiegend kämpferisch auf die LVZ-Umfrage des Umfrageinstituts INSA reagiert, die sechs Wochen vor der Bundestagswahl ein Stimmungsbild im Freistaat abgebildet hat. Die einen sahen sich durch das Ergebnis in ihrem Wahlkampf bestätigt, die anderen hoffen auf ein besseres Wahlergebnis am 26. September.

Laut der aktuellen Umfrage würden derzeit 25 Prozent bei der Bundestagswahl für die AfD stimmen, die CDU käme auf 24 Prozent. Es folgen Linke (13 Prozent), FDP (11 Prozent) sowie Grüne und SPD mit jeweils 10 Prozent.

CDU: „Heiße Phase des Wahlkampfs beginnt erst“

„Die heiße Phase des Wahlkampfs beginnt gerade erst“, sagte CDU-Generalsekretär Alexander Dierks. Er prognostiziert einen „harten Kampf zwischen der sächsischen Union und der in weiten Teilen rechtsextremen AfD“ in den sächsischen Wahlkreisen: „Mit unseren Kandidaten kämpfen wir in den nächsten Wochen um jede Stimme und für das Ziel, stärkste Kraft zu werden und verlorene Wahlkreise zurückzugewinnen.“

Die AfD blieb angesichts der Umfragewerte fast gelassen. „Viele Bürger wissen, eine Beschränkung der Zuwanderung, mehr Sicherheit auf den Straßen, eine gerechte Rente und bessere Pflege gibt es nur mit der AfD“, sagte Partei- und Fraktionschef Jörg Urban. „Wir decken als einzige Partei alle wichtigen Themen der Sachsen ab und liegen deshalb folgerichtig auf Platz eins.“

Linke hält anderes für ausschlaggebender

Die Linke kommentierte die Ergebnisse der Umfrage nicht explizit. Stattdessen zeigte sich der Parteivorsitzende Stefan Hartmann überzeugt, dass anderes ausschlaggebender sei: „Mehr als vier von fünf Menschen sehen wachsende Ungleichheit als Problem, fast drei Viertel wollen mehr Steuergerechtigkeit und lehnen ein höheres Rentenalter ab“, sagte er. „Das sind die wichtigen Umfrageergebnisse, nicht der beliebte Blick in die Glaskugel.“

Auch die Grünen wollten die Zahlen nicht überbewerten: „Umfragewerte sind und bleiben eine Momentaufnahme. Die entscheidenden sechs Wochen bis zu Bundestagswahl liegen mit dem Start der Briefwahl noch vor uns“, sagte Parteichef Norman Volger. Die Grünen sähen sich „auf dem richtigen Weg, unser Ziel des historisch besten Ergebnisses aller Zeiten bei einer Bundestagswahl zu erreichen“.

SPD sieht neues Vertrauen

Die SPD ist von den zehn Prozent Zustimmung, die sie in der Umfrage erhalten, durchaus angetan: „Olaf Scholz überzeugt als Kanzlerkandidat der SPD. Die SPD gewinnt neues Vertrauen“, sagte Generalsekretär Henning Homann. „Das ist nicht nur in den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern spürbar, sondern wird nun auch in den Umfragen sichtbar. Das freut uns, ist aber letztlich nicht mehr als eine Wasserstandsmeldung.“

Der sächsische FDP-Spitzenkandidat Torsten Herbst sah in den elf Prozent, die die Liberalen laut Umfrage erhalten, eine „motivierende Momentaufnahme“: „Wir wollen in Sachsen unseren Beitrag leisten, damit in der nächsten Bundesregierung eine starke Stimme der Freiheit vertreten ist“, schrieb er auf Twitter.

Von Kai Kollenberg