Florian Weißenstein , Gründer der Erfurter Firma Yazio :

Florian Weissenstein: Zusammen mit Sebastian Weber gründete er in Erfurt die Firma Yazio. Quelle: Sascha Fromm / Thueringer AllgemeineTA

Florian Weißenstein ist Geschäftsführer und Gründer von Yazio. Die Ernährungsapp ist Marktführer in Deutschland und gehört zu den beliebtesten Apps in dieser Kategorie auf der ganzen Welt. Der 36-Jährige blickt zurück auf die Gründungsgeschichte des Erfurter Unternehmens und sagt, warum Yazio-Mitarbeiter aus dem Home-Office oder von unterwegs arbeiten und was er sich für die ostdeutsche Wirtschaft wünscht.

Die Anfänge: Eine Zweier-WG im tiefsten Thüringer Wald

„Mein Mitgründer Sebastian Weber und ich haben uns im Medienwirtschaftsstudium kennengelernt – in Ilmenau, im tiefsten Thüringer Wald. Wir sind zusammen in eine Zweier-WG gezogen und haben im Jahr 2008 als gemeinsames Projekt eine Website aufgebaut, die sich mit Ernährung beschäftigt hat. Es gab damals bereits ähnliche Modelle, aber wir hatten das Gefühl, dass wir das besser können. Die Website war anfangs ziemlich simpel, aber hat uns die ersten Daten für Yazio geliefert – eine Art Basis für unsere heutige Arbeit.

Nach dem Studium bin ich nach Berlin gezogen und habe beim Aufbau eines Start-Ups geholfen. Aber die Stadt und die Arbeit waren nichts für mich. Ich habe das Pendeln gehasst. Jeden Tag 45 Minuten in der S-Bahn haben mich gekillt. Außerdem habe ich gemerkt, dass ich selbstständig sein und selbstständig arbeiten möchte. Ich bin zurück nach Ilmenau und habe mich mit Sebastian so richtig zu Yazio bekannt. Zwischen 2011 und 2013 haben wir uns dann mit der eigentlichen Gründung beschäftigt – zunächst in Ilmenau und später in Erfurt, wo Sebastian verwurzelt ist.

„Die richtigen Mitarbeiter nach Erfurt zu locken, ist richtig schwer“

Jetzt leben wir in Erfurt im gleichen Mietshaus – wir konnten uns wohl nicht ganz voneinander trennen. Die Stadt gefällt mir, sie ist irgendwie entschleunigt und trotzdem gut angebunden: Zentral in Deutschland, ICE-Anbindungen in alle Richtungen. Aber: Die richtigen Mitarbeiter nach Erfurt zu locken, ist richtig schwer. Unsere Lösung war sehr früh auf Remote-Arbeiten (Fernarbeit, d. Red.) zu setzen. Jetzt muss ich sagen, dass ich damit super happy bin. Egal wo wir unser Office hätten, ob Berlin oder Hamburg, ich würde mich immer wieder für remotes Arbeiten entscheiden. Erfurt ist unsere Basis – aber unsere Mitarbeiter sind überall verteilt. Viele Unternehmen hier in der Region haben mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen, bei uns ist das nicht so. Wir setzen auf absolute Internetaffinität und suchen die richtigen Charaktere für unser Team, aber von wo sie arbeiten, das ist egal. Da passen wir uns an.

Beim Breitbandausbau hängt der Osten hinterher

Trotzdem sehe ich uns als Erfurter Unternehmen – und mich selbst inzwischen auch ein bisschen als Erfurter. Yazio ist hier groß geworden, größer als wir das 2013 für möglich hielten. Wir haben am Anfang sehr von der Gründung in Thüringen profitiert. Fördermittel, Zuschüsse und Stipendiate – das hat enorm geholfen. Die Miete ist günstiger, so konnten wir Ressourcen anders nutzen. Heute vermisse ich hier hauptsächlich eines: Eine gute digitale Infrastruktur. Da hängt der Osten hinterher. Breitbandanschluss muss in allen größeren Städten liegen – das ist für mich ein absoluter No-Brainer (Selbstläufer, d. Red.) und wurde von der Politik verpennt.

Mandy Kasel , Geschäftsführerin der AWA in Altenburg :

Digitaler Unterricht in Altenburg: Die AWA-Chefin Mandy Kasel musste in der Corona-Krise neue Wege gehen. Quelle: Mario Jahn

Mandy Kasel ist Geschäftsführende Vorsitzende des Vereins AWA, der in Altenburg Aus-und Weiterbildungen in knapp 30 Industrie- und Handwerksberufen anbietet. Die 40-Jährige hat den Verein 2019 von ihrem Vater übernommen und dafür Jobangebote in Sydney und Göteborg ausgeschlagen. Im Gespräch mit uns verrät sie, warum sie in den Osten zurückkehrte - nach über 20 Jahren Karriere in halb Europa. Und welche Wünsche sie für den Osten in den nächsten Jahren hat.

„Ich wollte in die Praxis, auf keinen Fall ins Studium“

„Ich bin in Altenburg geboren und aufgewachsen und habe hier Abitur gemacht. Danach hat es mich von hier weggeführt. Ich wollte in die Praxis, auf keinen Fall ein Studium. Deshalb habe ich eine Ausbildung zur Handelsassistentin bei Karstadt in Nürnberg angefangen.

Im Anschluss wurde ich Vize-Abteilungsleiterin in Karlsruhe, dann Abteilungsleiterin bei Galeria Kaufhof: Erst in Ulm, später in Koblenz, Mühlheim und Mannheim. Vier Jahre später habe ich beim Modelabel S. Oliver angefangen und den Flagship-Store in Frankfurt und das Management für die Region übernommen. Von da ging es zu Calvin Klein, im Juli 2013 dann zu Lacoste. Hier war ich erst Regional Manager für Süddeutschland, Österreich und die Schweiz und später Retail-Director für Zentral-Europa.

Ich bin so viel geflogen, dass ich einmal vergessen habe, an welchem Flughafen in Deutschland ich am Montag mein Auto abgestellt hatte und bin am Freitag in der falschen Stadt gelandet. Aber irgendwann habe ich mich gefragt: Bin ich das? Mach ich das noch weiter? Ich habe den Stress geliebt, die 70-Stunden-Woche. Ich war mit Herzblut dabei. Aber ich habe das alles hinterfragt, als ich auf die 40 zuging.

Mein Vater hatte zu dieser Zeit Probleme einen Nachfolger für den AWA e.V. zu finden. Wir saßen zusammen, haben ein, zwei Schnäpschen getrunken und rumgesponnen, dass ich die Position übernehmen könnte. Am nächsten Tag haben wir dann ernsthaft darüber diskutiert – er war anfangs noch sehr kritisch.

„Wiederkehrer können mit ihrer Erfahrung den Osten stärken“

Die Einarbeitung hätte nicht besser laufen können. Ich saß mit an seinem Schreibtisch, konnte ihm monatelang über die Schulter gucken. Es ist manchmal noch komisch, da ich anfangs von der Branche nicht viel verstand, von Metallverarbeitung, Robotics oder Webentwicklung. Inzwischen sehe ich in der Arbeit aber ganz viele Parallelen und glaube, dass Wiederkehrer ihre international gesammelten Erfahrungen nutzen und den Osten stärken können. Management und Digitalisierung sind in den verschiedenen Branchen doch sehr gleich.

Ich fühle mich hier in Altenburg pudelwohl. Wenn man Stress hat, kommt man hier gut wieder herunter. Das Leben auf dem Land ist etwas ganz besonderes für mich. Ich bin ostdeutsch, das war ich auch schon immer – das hört man auch. Aber auch die Erfahrungen im Westen haben mich geprägt. Meine Eltern hatten diese Möglichkeit nicht, in der halben Welt zu arbeiten. Aber auch wenn ich mich immer als Ostdeutsche sehen werde, muss ich sagen: So groß sind die Unterschiede nicht. Jede Region hat ein paar Eigenarten, jedes Bundesland seinen eigenen Charme. In Ost und West.

Serie der LVZ-Volontäre zu 30 Jahre Deutsche Einheit 30 Jahre Deutsche Einheit – das sind auch 30 Jahre voller Geschichte(n). Eine spannende Entwicklung hat seitdem stattgefunden. Wo aber stehen wir heute? Stimmen die Klischees noch vom Besser-Wessi und Jammer-Ossi? Ist trotz Mauerfalls weiterhin eine Mauer in den Köpfen spürbar? Zum 30. Jahrestag der Einheit kommen die Volontäre der Leipziger Volkszeitung zu Wort. Die jungen Journalistinnen und Journalisten aus Ost und West – bis auf drei Ausnahmen alle nach 1990 geboren – haben Geschichten aufgeschrieben, Menschen porträtiert, Interviews geführt. In den Beiträgen geht es um eine Bestandsaufnahme aus der Sicht der jungen Generation. Über der Serie steht die Frage: „Was hat der Osten noch mit uns zu tun?“ In insgesamt neun Teilen werden ganz unterschiedliche Facetten beleuchtet: Von den hämischen und besorgten Kommentaren, die eine junge Frau aus Bayern hörte, als sie beschloss im Osten zu studieren. Bis zu der Frage: „Gibt es das Ost-Gen?“ Ein Forscher verrät, welche Folgen der Untergang der DDR und die Nachwende-Erfahrungen noch heute für Menschen im Osten haben. Jede Woche wird ein neuer Beitrag der Serie erscheinen.

Kai Hempel , Gründer der Pegauer Firma Made By Made:

Die Gründer: Kai Hempel (links) und sein Partner Jonas Finck haben in Pegau das Unternehmen Made By Made gegründet. Sie produzieren in ihren Fabrikhallen unter anderem Tierfutter aus Insektenlarven Quelle: Olaf Deneberger

Kai Hempel ist Geschäftsführer und einer der Gründer von Made By Made, einem jungen Unternehmen in Pegau. Mit einem sehr speziellen Produkt: Hier werden die Larven der Schwarzen Soldatenfliege gezüchtet und gefüttert bevor sie zu Mehl für die Tierfütterung weiterverarbeitet werden. Der 33-Jährige erzählt, wie er auf die Idee kam, wie schwer die Firmnegründung war und warum er sich mehr Mut von den Ostdeutschen wünscht.

„Ich komme aus Dresden, aus einem Künstlerhaushalt. Meine Eltern haben schon zu DDR-Zeiten hier gelebt. Nach meinem Realschulabschluss habe ich drei Jahre Florist in Dresden gelernt und war danach sechs Monate in Zürich tätig. Die Zeit in der Schweiz war dazu gedacht im Anschluss ein Jahr auf Weltreise zu gehen um die Welt etwas besser zu verstehen. Deshalb ging es mit meiner heutigen Frau ein Jahr auf Reisen. Danach habe ich mein Abitur nachgeholt, bin nach Leipzig gezogen und habe hier BWL an der HTWK studiert.

Insektenzucht : In einer Garage im Leipziger Norden gestartet

Die Idee für eine Insektenzucht zur Proteingewinnung kam mir etwa 2015 und war auch Thema meiner Bachelorarbeit. Meinem Mitgründer Jonas Finck kam eine ähnliche Idee zur selben Zeit, so dass wir uns auf einer Convention zum Thema Insekten erstmals getroffen haben. Da war die „Insecta“ (Konferenz zur Nutzung von Insekten als Lebens- und Futtermittel-red.) noch richtig winzig, wir waren vielleicht 30 oder 40 Leute.

Die Idee für eine Insektenzucht zur Proteingewinnung kam mir etwa 2015 und war auch Thema meiner Bachelorarbeit. Die Veranstaltungen zum Thema Insekten als Futtermittel oder auch Nahrungsmittel waren 2015 noch sehr überschaubar. Auf einer Convention bin ich meinem heutigen Geschäftspartner Jonas Finck begegnet, der eine ganz ähnliche Idee hatte.

Die rechtlichen Grundlagen für die Verarbeitung und Verfütterung von Insekten an Nutztiere waren damals noch nicht geschaffen. Das kam erst im Jahr 2018. Ich war aber schon damals davon überzeugt. Also haben wir 2016 in einer Garage im Leipziger Norden im Winter unsere ersten Versuche gestartet. Wir haben die Garage mit Wärmedecken isoliert und mit Heizstrahlern warmgehalten. Das Ganze sah aus wie ein typisches Start-Up. Nur leider mussten wir unseren ersten Standort auf Druck der Anwohner schon sehr bald aufgeben. Wir hatten die einzige Garage auf der kein Schnee lag – und die Leute vermuteten, dass wir Cannabis anbauten. Dieser Verdacht hielt sich zu hartnäckig.

Ein Jahr später, ab Frühjahr 2018, haben wir mit Hilfe unserer ersten Investoren, der Golzern Holding, in der Nähe von Pegau eine Pilotanlage gebaut. Aktuell bauen wir eine 400m² Pilotanlage auf eine ca. 2500m² Industrieanlage aus. Das Ziel ist es bis zu sechs Tonnen lebende Larven am Tag zu produzieren.

„Wir sollten nicht immer noch in Ost und West denken“

Unsere Anlage ist in Pegau, ich lebe mit meiner Familie in Leipzig und bin in Dresden geboren und aufgewachsen. Ich würde mich aber trotzdem nicht wirklich als ostdeutsch bezeichnen – und unser Unternehmen auch nicht. Jonas kommt ursprünglich aus der Pfalz, wir sind also definitiv aus verschiedenen Regionen. Ich kann für mich sagen, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie so gut mit jemanden zusammengearbeitet haben wie mit Jonas. Ich glaube auch nicht, dass wir immer noch in Ost und West denken sollten – aber wenn der Osten etwas braucht, dann ist es nach meiner persönlichen Sicht etwas mehr Mut. Ich denke Geld ist nicht das eigentliche Problem. Denn die Fähigkeiten, die Bildung, die Ideen und der Fleiß sind hier im Osten auf jeden Fall vorhanden.“

