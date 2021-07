In der neuen Rubrik „Recht so“ können Leser und Leserinnen der LVZ Fragen zum Recht loswerden. Nachdem ein psychisch auffälliger Mann Ende Juni in Würzburg mit einem Küchenmesser drei Frauen tötete und mehrere Menschen lebensgefährlich verletzte, kam aus der Leserschaft die Frage, warum er nicht vor der Tat in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wurde.