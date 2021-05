LVZ sucht den ältesten Führerschein Sachsens 

Sachsen

Im nächsten Jahr müssen die alten Papier-Führerscheine, die es bis 1999 gab, umgetauscht werden. Auch die alte DDR-Fahrerlaubnis ist ab 2022 nicht mehr gültig. Betroffen vom Umtausch sind auch etwa 45.000 Menschen allein Leipzig. Nicht wenige hängen an den alten „Fleppen“ – verbinden viele Geschichten damit. Die LVZ sucht den ältesten Führerschein Sachsen und Erinnerungen, die Sie, liebe Leserinnen und Leser an ihre ersten Fahrstunden, die erste Fahrt mit dem Auto oder dem Moped verbinden. Schicken Sie Fotos ihrer alten Dokumente zu – wir sind gespannt, welche Episode ans Licht kommen.

Neue Exemplare sollen fälschungssicher sein

Auf Führerscheinbesitzer in ganz Deutschland kommt eine große Umtauschwelle zu. Rund 40 Millionen Menschen müssen ihre bisherige Fahrerlaubnis in ein fälschungssicheres Exemplar umtauschen. Die Frist beginnt zwar für die ersten Umtauschaktionen erst im kommenden Jahr, ab Januar 2022, dennoch sollten Verbraucher es nicht allzu sehr hinauszögern, um auch Verwaltungen nicht zu sehr zu überfordern.

Erzählen Sie uns Ihre Führerschein-Anekdoten

Die LVZ-Redaktion sucht Menschen in Sachsen, die schon seit Jahrzehnten in Besitz ihres ersten Führerscheins sind und die alten Papiere immer noch in Gebrauch haben. Vielleicht gibt es jemand, der noch ältere „Fleppen“ besitzt und persönliche Anekdoten dazu erzählen kann. Sorgt Ihr Jahrzehnte altes Passfoto im Führerschein bei Familienfeiern auch regelmäßig für Lacher? Wie viele Anläufe haben Sie in der praktischen Prüfung gebraucht? Wohin führte Sie Ihre erste Tour als frisch gebackener Autofahrer und welche Erinnerungen haben Sie sonst noch daran? Schreiben Sie uns an die Mailadresse leserbriefe@lvz.de mit der Betreffzeile „Führerschein“ und schicken Sie uns gerne ein Bild mit. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten.

Übrigens: Der Führerschein-Umtausch erfolgt nach Geburts- beziehungsweise Ausstellungsjahr. Dabei wird der Umtausch generell in zwei Staffelungen eingeteilt: in Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt, und in Führerscheine, die ab dem 1. Januar 1999 ausgestellt worden sind. Wann die persönliche Frist abläuft, zeigt unter anderem die Liste des Bundesverkehrsministeriums.

