Leipzig

Parfüms, Kosmetika, Rasierklingen, Tabak und Spirituosen – in Leipzig nehmen Ladendiebe mit, was sie können. In keiner anderen Stadt in Sachsen wird in Handelseinrichtungen mehr geklaut als an der Pleiße. Von den insgesamt 17635 Ladendiebstählen in Sachsen, die die Polizei im vergangenen Jahr registrierte, entfielen allein 4670 Fälle auf Leipzig. 2018 waren es 4835 in der Messestadt und 2016 sogar 6390.

Für Entwarnung gebe es aber keinen Anlass. „Die Lage hat sich keineswegs gebessert“, sagt Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen für die Region Westsachsen. Den Rückgang der Zahlen führt er allein darauf zurück, dass betroffene Ladenbesitzer nicht mehr jedes Delikt anzeigen. „Sie fühlen sich hilflos und sind verärgert, dass die Behörden in meisten Fällen gar nicht ermitteln“, sagt er. „Viele Händler scheuen den bürokratischen Aufwand einer Anzeige, weil die Verfahren nur selten zur Überführung oder Verurteilung der Täter führen.“ Tatsächlich beträgt die Dunkelziffer noch einmal 98 Prozent.

Alarmierende Zahlen auch in Sachsen

Eine Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI verdeutlicht die bundesweiten Dimensionen. „4,4 Milliarden Euro entgingen 2019 dem Handel durch Diebstahl und organisationsbedingte Verluste – das sind rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr“, sagt Frank Horst, Sicherheitsexperte bei EHI. Rein statistisch gesehen würden damit durch jede Person in Deutschland im Jahr Waren im Werte von 30 Euro entwendet.

Dabei stehlen die Kunden „nur“ für 2,44 Milliarden Euro, eigene Mitarbeiter für 950 Millionen Euro und Lieferanten und Servicekräfte noch einmal für etwa 360 Millionen Euro. Hinzu kommen Kosten für Sicherungsmaßnahmen und Vorbeugung. Weitere 660 Millionen Euro gehen dadurch verloren, dass beispielsweise Preise falsch ausgezeichnet werden. Das entspricht insgesamt nicht nur rund 1,32 Prozent des Umsatzes, sondern es sind auch rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr.

Ladendiebstahl in Deutschland Quelle: EHI

Vier von fünf Unternehmen mit Überwachung

80 Prozent der Unternehmen setzen deshalb laut Studie mittlerweile Kameratechnik zur Überwachung ein. Gestohlen wird aber dennoch alles, was nicht niet- und nagelfest ist: So gehören Babynahrung, hochwertige Damenbekleidung, Sportausrüstung, Smartphones und Druckerpatronen genauso dazu wie Akku-Schrauber, Werkzeuge oder LED-Leuchtmittel aus Baumärkten.

Auch den Staat kommt der Diebstahl teuer zu stehen: Ihm entgehen rund 510 Millionen Euro im Jahr, weil Mehrwertsteuereinnahmen für die gestohlenen Waren fehlen.

Banden agieren professionell

Zugleich registriert der Handelsverband in Leipzig einen Anstieg bei den schweren Ladendiebstählen, die oft von organisierten Banden begangen werden. „Die Inhaber kleinerer Läden sind zumeist überfordert. Die Banden agieren äußerst professionell und sind oft überregional tätig“, so Engelmann-Merkel.

Hinzu kommen oft juristisch zweifelhafte Entscheidungen. So wurden am vergangenen Dienstag im thüringischen Saalfeld drei Georgier von der Polizei beim Diebstahl von Zigaretten und technischen Geräten ertappt und weitere Gegenstände aus einem Fahrzeug beschlagnahmt. Alle drei waren bereits in der Woche zuvor beim Diebstahl erwischt worden. Die zuständige Bereitschaftsstaatsanwältin hob jedoch die vorläufige Festnahme aller Täter auf, die damit wieder auf freien Fuß gesetzt werden mussten.

Bessere Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden gefordert

Der Handelsverband Deutschland ( HDE) verlangt eine deutlich bessere personelle und materielle Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden, um die konsequente Sanktion und Abschreckung potenzieller Täter zu gewährleisten. Die Bundesländer seien gefordert, den Anfang 2019 zwischen den Regierungschefs von Bund und Ländern vereinbarten „Pakt für den Rechtsstaat“ mit insgesamt 2000 neuen Stellen in der Justiz konsequent bis 2021 umzusetzen.

Außerdem setzt sich der HDE dafür ein, die Digitalisierung der Justiz voranzutreiben und insbesondere den Datenaustausch zwischen den Behörden im Bereich der Strafverfolgung zu verbessern. Weil Diebesbanden nicht an Ländergrenzen Halt machten, sollten Polizei und Staatsanwaltschaften ebenfalls über Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten. Ein schneller, professioneller, digitaler Austausch zwischen den Ermittlungsbehörden sei nötig.

Von Andreas Dunte und Roland Herold