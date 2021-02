Ladenhüter Astrazeneca: Was passiert mit Sachsens übrig gebliebenen Impfdosen?

Leipzig

„Wir haben Nachholbedarf bei Astrazeneca“, sagte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag auf einer Pressekonferenz zum bisherigen Fortschritt beim Impfen. Sachsens Impfzentren laufen zwar langsam an, bereits 4,5 Prozent aller Menschen im Freistaat haben ihre erste Immunisierung hinter sich. Doch der Impfstoff Astrazeneca entwickelt sich zum Ladenhüter. Im benachbarten Bundesland Sachsen-Anhalt traten in Halle zuletzt sogar 100 Ärztinnen und Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger von ihrer Impfung zurück, als sie erfuhren, dass sie mit dem Wirkstoff Astrazeneca geimpft werden sollen.

Köpping sieht sich zum Handeln gezwungen. Denn es liegen bereits rund 70.000 Dosen des britisch-schwedischen Vakzins in den Lagerstätten des Sozialministeriums. Die Lösung der Ministerin: „Weil es für Astrazeneca nach wie vor freie Impftermine gibt, haben wir uns entschieden, in die Impfung der Priorisierungsstufe 2 einzusteigen.“ Ab Donnerstag können somit mehr Menschen einen Impftermin bekommen, darunter Erzieherinnen und Erzieher sowie Menschen mit Vorerkrankungen oder Handicap. Wir beantworten hierzu die wichtigsten Fragen.

Wie verändert sich die Impfreihenfolge?

Menschen, die der Prioritätsstufe 1 (80 Jahre und älter) angehören, können sich weiterhin impfen lassen und erhalten auch kein Astrazeneca. Mit der Entscheidung, die Köpping am Dienstag getroffen hat, sollen vor allem die übrig gebliebenen Reserven Astrazeneca schnell abgebaut und somit mehr Menschen geimpft werden, die bisher kein Impfangebot hatten.

Älter als 65 und jünger als 80 – bekomme ich dennoch eine Impfung?

Vorerst nicht. Denn obwohl die Altersgruppe 65 bis 79 grundsätzlich zur Prioritätsstufe 2 gehört (etwa durch Vorerkrankungen), gilt das neue Impfangebot mit Astrazeneca nur für Menschen unter 65 Jahren. „Wir werden rechtzeitig informieren, wenn weitere Personengruppen zugelassen sind“, antwortet Sachsens Sozialministerium auf eine LVZ-Anfrage.

Warum erhalten Menschen über 65 Jahre kein Astrazeneca?

Die Ständige Impfkommission (Stiko), ein 18-köpfiges Expertengremium, sowie das Robert-Koch-Institut empfehlen Astrazeneca nur für Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren. Bei älteren Menschen ist die Wirksamkeit des Impfstoffes noch nicht ausreichend erwiesen. In Deutschland werden aufgrund dieser Beurteilung deshalb Menschen, die älter als 65 Jahre sind, nur mit dem Biontech oder Moderna geimpft.

Trotz der Einschränkungen ist Astrazeneca besser als sein Ruf. Das betonte auch Stiko-Mitglied Christian Bogdan am Mittwoch. „Alle drei derzeit in Deutschland verfügbaren Impfstoffe erfüllten die Kriterien der Wirksamkeit und Sicherheit.“

Was passiert, wenn ich von meiner Impfung zurücktrete?

Wer seinen Impftermin verpasst oder davon zurücktritt, muss sich keine Sorgen machen, nicht mehr berücksichtigt zu werden. „Personen, die von ihrem Termin zurückgetreten sind, können unabhängig von den Gründen (Krankheit, Ablehnung des Impfstoffes) einen neuen Termin vereinbaren“, heißt es vonseiten des Sozialministeriums.

Wer bekommt Impfdosen, die übrig geblieben sind?

Das sächsische Sozialministerium hält sich hierbei an die Impfverordnung des Bundes. Diese sieht folgendes Prozedere vor: Noch nicht aufbereitete, aber bereits aufgetaute Impfdosen werden ins Buchungssystem zur kurzfristigen Buchung und Verimpfung gestellt. Impfwillige (Prio 1) könnten so noch am gleichen Tag spontan an eine Impfung gelangen. Wenn der Impfstoff bereits in der Spritze aufgezogen ist, werden zum Beispiel Arztpraxen oder ambulante Rettungsdienste angefragt, ob diese sich kurzfristig impfen lassen wollen. Haben mobile Impfteams noch Dosen übrig, prüfen diese, ob sich noch weitere Personen in der stationären Pflegeeinrichtung oder andere hausnahe Einrichtungen (dazu gehören betreutes Wohnen, ambulante Pflegedienste oder Arztpraxen) impfen lassen möchten. Auch Krankenhäuser in der Umgebung werden angefragt.

Die Handhabe mit Astrazeneca ist leichter als etwa mit dem Impfstoff anderer Hersteller. „Bei Astrazeneca gibt es nicht das Problem, dass der Impfstoff verfällt, wenn er in der Spritze aufgezogen und nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne verimpft wurde“,teilt das Sächsische Sozialministerium mit. Das Vakzin kommt dann zurück in die Kühlung und kann zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden.

„Die Impfverordnung des Bundes sieht im Übrigen vor, dass von der vorgesehenen Impfreihenfolge in Einzelfällen abgewichen werden kann, wenn dies zur kurzfristigen Vermeidung des Verwurfs von Impfstoffen notwendig ist“, so Sachsens Sozialministerium. Wer diese Personen jedoch sind, beantwortet das Sozialministerium nicht.

Wie viel und welche Impfstoffe erhält Sachsen?

Sachsens Versorgung mit Impfdosen regelt der Bund. Doch keine Sorge: Es bedeutet nicht, dass in den kommenden Wochen nur noch Astrazeneca nach Sachsen geliefert wird. Jedes Bundesland hat ein vom Bundesgesundheitsministerium zugewiesenes Kontingent verschiedener Hersteller. In der nächsten Woche erhält der Freistaat folgende Mengen Impfstoff:

Biontech/Pfizer: 46.800 Dosen

Moderna: 16.800 Dosen

Astrazeneca: 52.800 Dosen

Diese Personen können sich ab sofort impfen lassen In die Gruppe 2 mit hoher Priorität gehören folgende Personen unter 65 Jahre, die ab sofort Impftermine buchen können: Personen, bei denen ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht: Personen mit Trisomie 21,

Personen nach Organtransplantation

Personen mit einer Demenz oder mit einer geistigen Behinderung oder mit psychiatrischer Erkrankung

Personen mit malignen hämatologischen Erkrankungen, nicht in Remission befindlichen Krebserkrankungen oder Krebserkrankungen vor oder während einer Krebsbehandlung oder einer onkologischen Anschlussrehabilitation

Personen mit interstitieller Lungenerkrankung, COPD, Mukoviszidose oder anderer ähnlich schwerer chronischer Lungenerkrankung

Personen mit Diabetes mellitus

Personen mit Leberzirrhose und anderer chronischer Lebererkrankung

Personen mit chronischer Nierenerkrankung

Personen mit Adipositas

Personen, bei denen nach ärztlicher Beurteilung und Prüfung durch eine Einzelfallkommission ebenfalls ein (sehr) hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus besteht Bis zu zwei enge Kontaktpersonen von nicht in einer Einrichtung befindlichen pflegebedürftigen Person (80 Jahre oder älter)

von Personen älter als 64 Jahre in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen

von schwangeren Personen, die von dieser Person oder von ihrem gesetzlichen Vertreter bestimmt wird, auch Hebammen bzw. Personal involviert in die Geburtsvorbereitung. Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege geistig oder psychisch behinderter Menschen tätig sind oder im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig geistig oder psychisch behinderte Menschen versorgen Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem hohen oder erhöhten Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind: Personen nach Organtransplantationen

Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem unmittelbaren Patientenkontakt, sofern nicht in der höchsten Priorisierungsstufe

Personal der Blut- und Plasmaspendedienste Polizei- und Ordnungskräfte, die in Ausübung ihrer Tätigkeit zur Sicherstellung öffentlicher Ordnung, insbesondere bei Demonstrationen, einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind Personen, die: im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig sind

in relevanter Position zur Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur tätig sind,

in Obdachlosenunterkünften und Asylbewerberunterkünften untergebracht oder tätig sind

in Kitas, Kindertagespflege, Grund- und Förderschulen tätig sind Zum Nachweis der Impfberechtigung ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers oder ein ärztliches Attest notwendig. Geimpft werden können vorerst nur die Menschen der Priorisierungsgruppe 2, die zwischen 18 und 64 Jahre alt sind. Geimpft wird in den 13 Impfzentren mit dem Impfstoff AstraZeneca. Die anderen beiden Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna werden weiterhin vorrangig an die über 80-Jährigen verimpft so das Minitserium. Weitere Informationen: https://www.coronavirus.sachsen.de/coronaschutzimpfung.html

Von Max Hempel